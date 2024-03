Nur noch wenige Tage: 250 GB Datenvolumen nur noch 24,99 €!

Freenet hat wieder ein spannendes Angebot für alle Vielsurfer auf Lager. Für kurze Zeit bekommt Ihr hier einen 5G-Handyvertrag mit satten 250 GB Datenvolumen für gerade einmal 24,99 Euro monatlich. Möglich wird das Ganze durch eine laufende Aktion von Vodafone. Wie gut das Angebot wirklich ist, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Es gibt Dinge, von denen man einfach nicht genug haben kann: Geld, Liebe und Datenvolumen. Okay, der Vergleich hinkt eventuell etwas, allerdings ist gerade letzteres relativ einfach zu bekommen – vorausgesetzt, Ihr habt die nötigen monetären Mittel. Allerdings gibt es ab und zu Deals, bei denen Ihr nicht nur massig Inklusiv-Volumen erhaltet, sondern auch noch richtig sparen könnt. So bietet Freenet gerade den Vodafone GigaMobil M mit 250 GB Datenvolumen einen Handyvertrag für gerade einmal 24,99 Euro monatlich an.

Affiliate Angebot Vodafone GigaMobil M 250 GB Datenvolumen | max. 300 MBit/s | 5G | 24 Monate Laufzeit | eSIM möglich

Es handelt sich hierbei also nicht um einen der bekannten "green LTE"-Tarife, sondern um ein Vodafone-Angebot. In der Regel erhaltet Ihr beim GigaMobil M 25 GB Inklusiv-Volumen, welches derzeit von Vodafone (zur Tarifübersicht) selbst auf 250 GB erhöht wurde. Dadurch profitiert Ihr auch bei Freenet von der Aktion. Zusätzlich erwartet Euch das 5G-Netz des Anbieters, eine maximale Download-Bandbreite von 300 MBit/s, VoLTE & WiFi-Calling und das Giga Depot, mit dem Ihr überschüssiges Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen könnt.

GigaMobil M nur noch 24,99 € – Lohnt sich der 250-GB-Tarif?

Ihr zahlt hier monatlich nur 24,99 Euro. Normalerweise verlangt Freenet 59,99 Euro monatlich, allerdings erhaltet Ihr eine jeweilige Gutschrift von 35 Euro auf den Rechnungsbetrag pro Monat. Hier kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr von 29,99 Euro obendrauf. Bei Vodafone selbst müsst Ihr diese zwar nicht entrichten, dafür zahlt Ihr 39,99 Euro pro Abschlag. Dementsprechend seid Ihr hier noch einmal 15 Euro günstiger unterwegs – für denselben Tarif.

Vodafone GigaMobil M Datenvolumen 25 GB + 225 GB (dauerhaft) 4G/5G 4G LTE + 5G Bandbreite Max. 300 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 24,99 € Anschlusskosten 29,99 € Gesamtkosten 629,75 € Effektive Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,10 € Besonderheiten GigaDepot-Zugang Zum Angebot*

Verbraucht Ihr das gesamte Datenvolumen, was bei längeren Binge-Sessions durchaus schnell passieren kann, zahlt Ihr effektiv nur 10 Cent pro verbrauchtem GB. Falls Ihr weniger verbraucht, ist das allerdings auch kein Problem. Durch den GigaDepot-Zugang nehmt Ihr überschüssiges Inklusiv-Volumen einfach in den nächsten Monat mit.

Allerdings solltet Ihr darauf achten, den Tarif rechtzeitig zu kündigen. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigt der monatliche Abschlag hier nämlich auf den regulären Preis von 59,99 Euro. Möglich ist die Kündigung jeweils einen Monat zum Laufzeitende. Das Angebot ist jedenfalls sehr spannend, falls Ihr nach einem Handyvertrag mit wirklich viel Datenvolumen sucht und Euch Tarif-Varianten mit unbegrenztem Datenvolumen einfach zu teuer sind.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Reichen Euch 250 GB Inklusiv-Volumen aus oder muss es sogar noch mehr für Euch sein? Lasst es uns wissen!