o2 haut das iPhone 12 raus: nur 1 Euro Zuzahlung!

Das iPhone 12 zählt (noch) zum aktuellen Portfolio von Apple-Handys. Noch, denn vermutlich im September wird Apple die neuen Modelle der iPhone-13-Serie auf den Markt bringen. Entsprechend gibt es jetzt noch reihenweise Top-Angebote zum iPhone 12.

iPhone 12 (64 GB) für 1 Euro Zuzahlung

o2 bietet derzeit das iPhone 12 in der 64-GB-Variante für 1 Euro Zuzahlung an. Ihr erhaltet dabei einen Monat unlimited GB obendrauf – das ist besonders dann praktisch, wenn Ihr gerade umgezogen seid. Das Ganze läuft im o2 Free M Boost Tarif. Ihr habt so regulär 40 GB Datenvolumen im Monat bei 300 Mbit/s. Der Vertrag läuft über 24 Monate und kostet 41,99€ monatlich.

An einmaligen Kosten fallen insgesamt gerade einmal 5,99 Euro an. Diese setzen sich zusammen aus einem Euro Zuzahlung für das Gerät – und 4,99 Euro Versand. Mein Rechenschieber spuckt Gesamtkosten über 24 Monate von 1.013,75 Euro aus. Auf den Monat umgerechnet entspricht das 42,24 Euro.

Rechnet man den derzeitigen Wert des Geräts (ca. 709 Euro) mit den Gesamtkosten des Vertrags auf, so bleibt ein Effektivpreis von 12,70 Euro monatlich für den Vertrag übrig – was durchaus attraktiv ist. Natürlich schwanken die Preise für das iPhone 12 täglich, so dass der Effektivpreis nur ein theoretischer Wert ist. Dennoch bietet er eine gute Orientierung.

iPhone 12 (128 GB) für 1 Euro Zuzahlung

Quasi das gleiche Angebot gibt es auch noch einmal für die 128-GB-Variante. Auch hier ruft o2 wieder 1 Euro Zuzahlung für das Gerät auf – plus 4,99 Euro Versandkosten. Insgesamt zahlt Ihr also wieder einmalig knapp sechs Euro. Der Vertrag ist wieder der o2 Free M Boost, wieder mit einem Monat unendlich Daten. Das Inklusivvolumen liegt wieder bei 40 GB und die Bandbreite bei 300Mbit/s. Allerdings liegen die monatlichen Kosten in dieser Variante dann zwei Euro höher: Ihr zahlt also 24 Monate lang 43,99 Euro.

Die Tarifkosten belaufen sich auf insgesamt 1.061,75 Euro – oder 44,24 Euro monatlich. Auch hier werfen wir einen kurzen Blick auf den Effektivpreis. Das iPhone 12 in der 128-GB-Variante haben wir heute bei 779 Euro angesetzt, sodass für den Vertrag ein theoretischer Effektivpreis von 11,78 Euro bleibt. Auch hier erneut der Hinweis: Die Gerätepreise schwanken, der Wert dient nur der Orientierung.

Wir haben für Euch die beiden Tarife noch einmal in einer Tabelle gegenübergestellt, so dass Ihr die Angebote vergleichen könnt. Im Endeffekt sind sie sehr ähnlich. Überlegt Euch gut, ob sich der Mini-Aufpreis von zwei Euro nicht lohnt – 64 GB Speicher sind schnell voll, wenn Ihr fleißig knipst und filmt.

Die iPhone-Angebote von o2 im Überblick Apple iPhone 12 (64 GB) Apple iPhone 12 (128 GB) Extra 1 Monat unlimited GB 1 Monat unlimited GB Vertragsname o2 Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) o2 Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) Vertragskosten (monatlich) 41,99€ 43,99€ Vertragskosten (Gesamt) 1.007,76€ 1.055,76€ Hardwarekosten (einmalig) 5,99€ (inkl. 4,99€ Versand) 5,99€ (inkl. 4,99€ Versand) Gesamtkosten (Vertrag + Hardware) 1.013,75€ 1.061,75€ Kosten monatlich (rechnerisch) 42,24€ 44,24€ Hardwarewert (schwankend) 709€ 779€ Effektivpreis (theoretisch) 12,70€ 11,78€

Was denkt Ihr über das Angebot zum iPhone 12? Wie Ihr schon bemerkt haben werdet, haben wir jetzt ab und zu Vertragsangebote in unserem Content. Eure Meinung zu den Verträgen selbst, zur Angebotsauswahl und auch zur Aufbereitung in unseren Artikeln würde uns sehr interessieren. Also: Ab in die Kommentare mit Euch!