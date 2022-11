o2 Homespot ein Jahr günstiger! o2-Internettarife für unter 20 Euro!

Auch wenn ein DSL-Zugang heutzutage eigentlich zur Norm gehören sollte, gibt es weiterhin genug Orte in Deutschland, wo das leider nicht der Fall ist – von einem Highspeed-Kabelzugang ganz zu schweigen. In solchen Fällen lohnen sich mobile WLAN-Hotspots wie etwa der o2 Homespot. Passend zur Black Week des Anbieters wurden hier nun auch die monatlichen Preise für die S- und M-Variante reduziert. Ob sich das Angebot rentiert, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check!