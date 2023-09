Octopus Energy: Ökostrom mit 100 Euro Bonus!

Nachdem im vergangenen Jahr die Strompreise durch die Decke gegangen waren, regulieren sie sich derzeit und zusätzlich finden sich immer mehr neue Stromanbieter. Einer davon ist Octopus Energy aus Deutschland. Der Provider bietet Ökostrom zu günstigen Konditionen an und zusätzlich könnt Ihr Euch derzeit einen Bonus von 100 Euro sichern. Was den achtarmigen Stromanbieter ausmacht, erfahrt Ihr in diesem Artikel.