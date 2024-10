Nach der Ankündigung der Software auf der SDC Anfang des Monats rollt Samsung nun die One UI auf Basis von Tizen OS 8.0 auf ausgewählte Smart TVs aus. Das Update vereinheitlicht das Benutzererlebnis auf mehr Samsung-Geräten als auf Mobilgeräten und fügt neue Funktionen hinzu, darunter eine breitere Unterstützung der Multi-Control-Funktion.

Multi Control wurde in One UI 5 eingeführt und war zunächst für Samsung Galaxy Laptops und Galaxy-Smartphones verfügbar. Einmal eingerichtet und aktiviert, können Tastatur und Maus (Trackpad) des Laptops gemeinsam genutzt werden, um das Mobilgerät zu steuern. Außerdem können Dateien zwischen den beiden Geräten per Drag-and-Drop nahtlos übertragen werden.

Samsung hat Multi Control auf die Samsung Monitore und Smart-TVs ausgeweitet und fügt es nun mit dem Update, das jetzt einige 2023er-Modelle erreicht, weiteren Großbildgeräten hinzu (via SamMobile).

Weitere Änderungen in One UI for TV: Überarbeitete Benutzeroberfläche, Kamera-Feeds und Smartwatch-Daten

Neben der Multisteuerung bringt das Update auch eine aktualisierte Benutzeroberfläche mit sich, die den Startbildschirm überarbeitet und um die Registerkarten Personalisiert, Live und Apps erweitert. Außerdem wird auf dem Startbildschirm das neue Samsung Daily+ eingeführt, das kuratierte Inhalte bietet, während das Daily Board jetzt die Anpassung von Hintergrundbildern und Widgets unterstützt.

Der Shortcut für die Barrierefreiheit wird nun automatisch je nach Nutzung angeordnet. Zu den weiteren Neuerungen gehören die Kategorie "Samsung TV Plus" im Hauptprogrammmenü sowie die letzte Suche und verwandte Inhalte in der Suche.

Wenn Ihr Smart-Kameras in den Smart Things in der mobilen App eingerichtet habt, ist es jetzt möglich, deren Live-Feed auf Eurem Samsung Smart-TV zu verwalten und anzusehen. Im Bereich Wearables können Nutzer/innen ihre Trainingsdaten von der Galaxy Watch auf dem Fernseher ansehen.

Es gibt auch weitere Änderungen an der Lebensqualität, die die Bildschirmtastatur um weitere Sprachen erweitern. Andererseits wurde die Drag-and-Drop-Funktion verbessert, wenn sie mit einem gekoppelten Smartphone verwendet wird. Und schließlich ist die Spiegelung jetzt auch mit der Maus- und Tastatursteuerung kompatibel.

Habt Ihr einen Samsung Smart-TV zu Hause und habt Ihr das Update erhalten? Teilt uns mit, welche anderen Änderungen ihr entdeckt habt.