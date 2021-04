OnePlus 9 vs. OnePlus 8: Lohnt sich das Upgrade?

Nach der Markteinführung eines neuen Smartphones stellt sich immer die gleiche Frage: Lohnt sich die Investition in das Upgrade von der Vorgängergeneration? Beim OnePlus 9 verspricht der Hersteller einen Qualitätssprung bei der Qualität der Fotos, aber reicht das? Das werden wir im Folgenden beantworten!

Auch Ben geht in seinem Vergleich zwischen den Smartphones Galaxy S20 und S21 der Frage auf den Grund: Bei auf den ersten Blick marginalen Änderungen – lohnt sich die Umstellung auf das neue Modell?

Im Falle des OnePlus 9 wurden die wichtigsten neuen Funktionen im Pro-Modell untergebracht, als da wären die IP68-Zertifizierung, die Kooperation mit Hasselblad und schnelleres Wireless-Charging.

Im Umkehrschluss bedeuten die halbjährlichen Veröffentlichungen der Marke, dass die neunte Generation nur wenige Unterschiede zum OnePlus 8T mit sich bringt, wie Antoine in seinem Testbericht zum OnePlus 9 zu Recht betont, aber wir werden uns hier mit dem OnePlus 8-Modell beschäftigen, das Anfang 2020 auf den Markt kam.

OnePlus 9 vs. OnePlus 8: Kopf-an-Kopf-Rennen Im Folgenden findet Ihr eine Zusammenfassung der technischen Daten der beiden Modelle, bevor wir auf einige spezielle Punkte eingehen, die beim Wechsel von einem Gerät zum anderen zu berücksichtigen sind. Modell OnePlus 9 OnePlus 8 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888

64-Bit, 5nm-Octa-Core Qualcomm Snapdragon 865

64-Bit, 7nm-Octa-Core Speicher (RAM / intern) 8 GB / 128 GB

12 GB / 256 GB Ausbaufähiger Speicher? Nein Dual-SIM Ja Bildschirm 6,55-Zoll Fluid AMOLED / FHD+ (2.400 x 1.080 Pixel) Display mit bis zu 120 Hertz 6,55-Zoll Fluid AMOLED / FHD+ (2.400 x 1.080 Pixel) Display mit bis zu 90 Hertz Größe 160 x 74,2 x 8,7 mm 160,2 x 72,9 x 8 mm Gewicht 192 Gramm 180 Gramm Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, GPS, Bluetooth 5.2 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, GPS, Bluetooth 5.1 Hauptkamera 48 Megapixel, mit 1/1,43" bei f/1,8 Sensor 48 Megapixel, 1/2" bei f/1,75 Ultra-Weitwinkel 50 Megapixel, mit 1/1,56" bei f/2,2 16 Megapixel, bei f/2.2 Dritte Kamera Tiefe: 2 Megapixel Makro: 2 Megapixel Frontkamera 16 Megapixel, mit 1/3,06"-Sensor bei f/2,4 Video 8K bei 30 FPS

4K bei 60 FPS 4K bei 60 FPS Batteriekapazität 4.500 mAh 4.300 mAh Ladetechnologien 65 Watt kabelgebunden

15 Watt kabellos 30-Watt kabelgebunden Authentifizierung Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm Audio Stereo-Lautsprecher Materialien Gorilla Glas 5 Betriebssystem Android 11, mit OxygenOS Ladegerät inklusive? Ja, Warp-Charging (65 W) Ja, Warp-Charging (30 W) Debütpreis 699 Euro 649 Euro Release März 2021 April 2020

Punkt für das Upgrade: Verbesserte Kamera

Wie Antoine schon sagte, stellt das OnePlus 9 einen spürbaren Fortschritt in der Fotografie dar, auch wenn es noch zu früh ist, die Auswirkungen der Partnerschaft mit Hasselblad zu beurteilen. Selbst mit den fortschrittlicheren Technologien, die dem OnePlus 9 Pro vorbehalten sind – sei es der Sony-IMX789-Sensor oder einfach das Teleobjektiv – schneidet das Smartphone besser ab als die Modelle 8 und 8T.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass weitere Verbesserungen über Algorithmus- und Kamera-App-Updates kommen, aber das ist nicht garantiert und sollte eine Kaufentscheidung daher nicht beeinflussen.

OnePlus ist eine weitere asiatische Marke, die das Logo eines europäischen Fotospezialisten trägt / © NextPit

Was jetzt auffällt, ist der Fortschritt bei den Komponenten, die im OnePlus 9 verwendet werden, mit moderneren (und größeren) Sensoren sowohl in der Hauptkamera als auch in der Ultraweitwinkel-Kamera. Darüber hinaus bietet der Hauptsensor die Möglichkeit, Dateien im RAW-Format mit 12-Bit aufzunehmen.

Das flache Display spaltet die Meinungen

Der zweite Punkt, den es beim Vergleich des OnePlus 8 mit dem 9 zu beachten gilt, ist der flache Bildschirm des neuen Modells. Die (wenigen?) verbliebenen Fans von Curved-/Edge-/Cascade-Screens müssen direkt in das OnePlus 9 Pro investieren, denn nur hier gibt es einen Curved-Screen. Allerdings hat dieses auch gleich eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem Basismodell.

"Flatscreener" hingegen haben nichts zu meckern, denn das OnePlus 9 hat – wie viele andere "einfache" High-End-Phones – auf das in der Vorgängergeneration verwendete, immersivere Bildschirmdesign verzichtet, was im Falle eines Austauschs der Komponente allerdings zu geringeren Kosten führen kann.

Der gebogene Bildschirm an den Seiten des OnePlus 8 wich beim OP9 einem flachen Display / © NextPit

Die Diskussion über die Komponente führt uns zum nächsten Thema ...

Vorteil OnePlus 9: 120-Hertz-Bildwiederholrate

Hier gibt es keinen Zweifel, das im OnePlus 9 verwendete Panel ist der vorherigen Generation einfach überlegen. Trotz gleicher Diagonale – 6,55 Zoll – und Full-HD+-Auflösung (1.080 x 2.400 Pixel) ist die Bildwiederholrate der Komponenten beim OnePlus 9 ein Upgrade gegenüber dem OnePlus 8.

Während das OP8 das 90-Hz-Fluid-AMOLED-Display vom OnePlus 7T geerbt hat, bringt die neunte Generation die gleiche 120-Hz-Rate des im OnePlus 8T verwendeten Displays mit. Das Ergebnis sind flüssigere Bildschirmanimationen, sowohl bei der normalen Nutzung der OxygenOS-Oberfläche als auch in Spielen.

Die Bildwiederholrate passt sich an den Inhalt des Bildschirms an / © NextPit

Für diejenigen, die sich über einen höheren Stromverbrauch Gedanken machen, passt die Komponente die Bildrate automatisch an. OnePlus wirbt mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 1 Hz (ein Bild pro Sekunde), im Test von Antoine waren es aber 30 Hz.

Punkt für das Upgrade: Kabelloses Laden

In diesem Punkt erfüllt OnePlus einen alten Wunsch einiger Fans der Marke. Die Option des kabellosen Akkuladens war früher exklusiv den Pro-Modellen vorbehalten, doch das OnePlus 9 beendet diese Tradition (endlich).

Gut, das neue Modell bringt nicht das 50-Watt-Wireless-Charging-System des OnePlus 9 Pro mit – oder auch die 30 Watt des 8 Pro – aber 15 Watt sollten für die meisten Nutzer ausreichen und diese Leistung ist in vielem Zubehör auf dem Markt zu finden. Für diejenigen, die nicht in den hiesigen Gefilden leben, sei darauf hingewiesen, dass kabelloses Laden nur für die europäische und nordamerikanische Version des Smartphones verfügbar ist.

Zusätzlich zum kabellosen Laden ist das OnePlus 9 mit dem 65W Warp Charge kompatibel / © NextPit

Darüber hinaus ist das OnePlus 9 mit dem kabelgebundenen Ladegerät Warp Charge 65T mit 65 Watt Leistung kompatibel – und wird auch mit diesem ausgeliefert. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 30 W des OP8 und reicht aus, um den 4.500-mAh-Akku in etwa einer halben Stunde aufzuladen.

Wichtiger Punkt: Überhitzung

Die ganze Leistung, die der Snapdragon 888-Chip bietet, hat einen Nebeneffekt, den Antoine in seinem Test hervorhebt: thermisches Throttling. Die Schutzfunktion reduziert die Verarbeitungsgeschwindigkeit, wenn das Gerät übermäßige Temperaturen feststellt, die den Benutzer stören können.

Das Problem tritt praktisch nur bei längerer Nutzung von anspruchsvolleren Apps auf, bei theoretischen Benchmarks. Es ist jedoch möglich, dass die Hitze die Leistung während Gaming-Sessions beeinflusst, wobei die FPS nach ein paar Minuten Spielzeit unter dem Normalwert liegen.

Die Framerate im 3DMark fiel von durchschnittlich 34 FPS zu Beginn (in der Grafik in gelb) auf etwa 20 nach einigen Minuten / © NextPit

Fazit: OnePlus 9 ist ein ordentliches Upgrade gegenüber dem OnePlus 8

Trotz der obigen Überschrift hängt der Wechsel von einem Modell zum anderen im Wesentlichen davon ab, welche Funktionen für Euch interessant sind. Wenn ich mich in dieser Situation befände, würde ich einen Wechsel des Smartphones in Betracht ziehen, da es neben dem 120-Hz-Bildschirm und der verbesserten Kamera auch die Möglichkeit zum kabellosen Laden bietet.

Wenn Euch diese Features jedoch nicht wichtig sind, bleibt nur die überlegene Leistung des Snapdragon 888, die sich in meinem Fall nur bei anspruchsvolleren Spielen bemerkbar machen würde, mit dem Risiko des thermischen Throttlings.

Für OnePlus 8-Besitzer, die jedes Jahr ihr Smartphone wechseln, ist das OnePlus 9 eine interessante Option, während es für diejenigen, die mit dem OnePlus 8T unterwegs sind oder alle zwei Jahre ein neues Gerät kaufen, vielleicht vorteilhafter wäre, noch ein wenig zu warten. Wer weiß, vielleicht trägt ja ein vermeintliches OnePlus 9T noch mehr Früchte aus OnePlus' Partnerschaft mit Hasselblad ...