OnePlus Watch 2: Wechsel zu Wear OS zum MWC 2024?

Der erste Vorstoß von OnePlus in das Smartwatch -Segment war ein Fiasko. Bei der ersten OnePlus Watch gab es viele Beschwerden von Nutzern, die vor allem auf die schlechte Implementierung des proprietären Betriebssystems zurückzuführen waren. Mit der OnePlus Watch 2, die laut erstem Teaser bereits kurz vor der Markteinführung steht, will OnePlus seine Fehler nun korrigieren.

Design und Betriebssystem der OnePlus Watch 2

Auf einem Foto, das in der OnePlus-Community gepostet wurde, enthüllte das chinesische Unternehmen das Design seiner kommenden, noch bislang namenlosen Smartwatch, die der Logik zufolge OnePlus Watch 2 heißen wird. Das Foto zeigt zwar nur die Silhouette der Uhr, bestätigt aber, dass sie eine runde Form hat, die der ursprünglichen Watch ähnelt und vom Kameraring des OnePlus 12 (Test) inspiriert wurde.

OnePlus teasert die Watch 2 mit einem runden Display und Design an. / © OnePlus

Trotz der Ähnlichkeit in der Form hat OnePlus verraten, dass die Watch 2 mit einigen Designmerkmalen daherkommen wird, die sie von der ersten smarten Uhr unterscheiden. In erster Linie sehen wir auf der rechten Seite eine Insel mit einem physischen Knopf und einem Zifferblatt. Dies bestätigt frühere Renderings, die von dem Tippgeber Steve Hemmerstoffer geteilt wurden.

Renderings der OnePlus Watch 2 mit schwarzem und silbernem Gehäuse. / © On Leaks

Der Slogan "It's time to do it right!" könnte darauf hindeuten, dass OnePlus sein eigenes Betriebssystem zugunsten von Wear OS auf der Watch 2 aufgeben wird. Damit dürfte OnePlus wahrscheinlich mehr Apps von Drittanbietern und Anpassungen für die Watch 2 anbieten, die zu den größten Schwächen des Vorgängermodells gehören.

Bisher wurde jedoch noch nichts bestätigt, sodass wir nicht wissen, ob die Watch 2 wirklich mit Wear OS 3.5 oder dem neueren Wear OS 4 laufen wird, mit dem auch die Google Pixel Watch 2 (Test), die Samsung Galaxy Watch 6 (Test) und andere Android-basierte Smartwatches ausgestattet sind.

Erscheinungsdatum und Preis der OnePlus Watch 2

OnePlus hat auch angedeutet, dass die OnePlus Watch 2 am 26. Februar offiziell auf den Markt kommen könnte. Wie im Teaser beschrieben, ist die Uhr im Kontext eines Wettbewerbes angekündigt worden, der zufälligerweise bis zu diesem Datum läuft. Dieser Zeitpunkt ist mit dem Beginn des Mobile World Congress (MWC 2024) in Barcelona abgestimmt, der nächste Woche bekanntlich beginnt.

Der Leaker Max Jambor hat bereits berichtet, dass die OnePlus Watch 2 auf der jährlichen Technikmesse in Europa angekündigt werden soll. Er fügte hinzu, dass die Smartwatch einen 1,43 Zoll großen und runden OLED-Bildschirm haben wird und mit einem Snapdragon W5 Gen 1 ausgestattet ist. Leider gibt es keine Informationen darüber, wie viel die Watch 2 kosten wird, aber sie dürfte die meisten Alternativen auf dem Markt unterbieten.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6

Welche Funktionen wünscht Ihr Euch am meisten von der OnePlus Watch 2? Sollte OnePlus Sicherheitsfunktionen wie eine Sturzerkennung in seine Uhr integrieren? Schreibt uns Eure Antworten gern unten in die Kommentare.