Ein natürlichere und intuitivere KI

OpenAI beschreibt GPT-4.5 als natürlicher und intelligenter als sein Vorgänger. In einem X-Post bezeichnete CEO Sam Altman es sogar als "das erste Modell, das sich für mich so anfühlt, als würde ich mit einer nachdenklichen Person sprechen."

Das verbesserte Modell ist besser in der Lage, die Absicht des Nutzers zu erkennen, Anweisungen zu befolgen und subtile Hinweise zu interpretieren, was zu präziseren Antworten führt. Außerdem ist GPT-4.5 kreativer bei der Generierung von Erkenntnissen, was es besonders nützlich für das Schreiben, Programmieren und Lösen von Problemen macht.

Es wird erwartet, dass GPT-4.5 mit seiner breiteren Wissensbasis die Vorgängerversionen in den meisten Kategorien übertrifft, von allgemeinen Anfragen bis hin zu spezielleren Aufgaben.

Trotz seiner Fortschritte legt GPT-4.5 den Schwerpunkt auf chatbasierte Interaktionen und nicht auf rechenintensive Aufgaben. Wie Altman anmerkte, wird es "die Benchmarks nicht zerstören". OpenAI bietet weiterhin spezielle Modelle für das Programmieren und das Lösen mathematischer Probleme an, auf die die Nutzer/innen bei Bedarf in ChatGPT zugreifen können.

GPT-4.5: Verfügbarkeit und Preisgestaltung

GPT-4.5 ist ab sofort für ChatGPT-Pro-Benutzer verfügbar, die 200 Euro pro Monat zahlen. Team- und Plus-Nutzer werden nächste Woche über die Web- und App-Versionen Zugang erhalten. Altman erklärte, dass OpenAI GPT-4.5 nicht gleichzeitig für Plus-Nutzer/innen freigeben konnte, da dieses Modell hohe Anforderungen an die Hardware stellt. Das Unternehmen plant jedoch, bis nächste Woche weitere GPUs hinzuzufügen, um eine breitere Verfügbarkeit zu ermöglichen.

Ob und wann GPT-4.5 für die Nutzer des kostenlosen ChatGPT verfügbar sein wird, hat OpenAI noch nicht bestätigt. Ausgehend von früheren Rollouts könnte das Unternehmen jedoch in den kommenden Monaten eine begrenzte Version einführen.

Interessanterweise kam die Ankündigung von OpenAI nur einen Tag, nachdem Amazon Alexa+, seinen neuen generativen KI-Chatbot, vorgestellt hat. Alexa+ wird als eigenständige App für Android und iOS sowie im Internet verfügbar sein.