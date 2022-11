Otto-UP-Punkte geschenkt: So spart Ihr bei den AirPods Pro 2 zusätzlich!

Der Singles' Day ist erst einige Tage vorbei und in kurzer Zeit steht uns bereits der Black Friday bevor, allerdings könnt Ihr bei Otto schon jetzt ein echtes Schnäppchen machen. Denn hier gibt es die Apple AirPods Pro 2 zum aktuellen Tiefstpreis, den Ihr dank einer gerade laufenden Aktion sogar noch weiter senken könnt. Denn Otto schenkt Euch Guthaben in Form von Punkten für Euer Otto-UP-Konto.

Die Apple AirPods Pro 2 sind erst seit diesem September erhältlich und doch sind sie bereits im Preis gesunken. Während das Design der In-Ears kaum vom Vorgänger zu unterscheiden ist, bieten die Kopfhörer dennoch deutlich mehr Leistung. Der H2-Chip sorgt hier für die nötige Leistung und dank eines neuen Verstärkers und Drivers könnt Ihr Euch über ein besseres Klangerlebnis freuen. Auch das ANC soll Geräusche nun doppelt so gut unterdrücken, damit Ihr noch mehr von Eurer Musik habt.

Lohnt sich das Apple-Angebot von Otto?

Vorab sei gesagt, dass es sich hierbei nicht um einen Bestpreis handelt. Allerdings gibt es die Kopfhörer aktuell nicht günstiger, es sei denn Ihr greift auf B-Ware zurück. Der nächstbeste Preis liegt hier bereits bei 265,50 Euro, also spart Ihr effektiv gar nicht so viel. Was das Ganze allerdings wirklich spannend macht, ist ein Kundenkonto von Otto. Denn hier erhaltet Ihr als Neukunden 500 Punkte, was 10 Euro entspricht. Dadurch spart Ihr schon etwas mehr im Vergleich zum nächstbesten Händler.

Der Aufsatz der Apple AirPods Pro 2 ist variabel und das Design weiterhin ikonisch. / © Apple

Alles was Ihr dafür tun müsst, ist Euch ein Otto-Kundenkonto anzulegen. Dort könnt Ihr nun auch Otto UP hinzubuchen und schon werden Euch 500 Punkte auf Euer Konto gutgeschrieben. Diese könnt Ihr nun umwandeln und erhaltet einen Gutschein in Höhe von 10 Euro für Euren nächsten Einkauf. Optimal also, um diesen beim aktuellen "Apple AirPods Pro 2"-Deal zu nutzen.

Mit Otto UP spart Ihr nicht nur Geld, sondern helft sogar noch der Umwelt. Achtet bitte darauf, dass es zwei Varianten des Kontos gibt. Eine kostenlose und eine kostenpflichtige. Bei letzterer habt Ihr eine dreimonatige Probezeit und zahlt erst danach 9,90 Euro monatlich. Im UP-Plus-Modell spart Ihr Euch für ein Jahr noch zusätzlich die Versandkosten und könnt bei nachhaltigen Produkten gleich die doppelten Punkte sammeln.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits ein Otto-UP-Konto oder überlegt Ihr Euch, eines anzulegen um den Gutschein zu sichern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!