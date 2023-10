Prime-Day-Deal: Türklingel mit Kamera 35 % günstiger

Die zweite Version des Amazon Prime Day 2023 steht in den Startlöchern und schon jetzt gibt es einige Deals, die sich sehen lassen können. Gerade die Eigenmarken des Versandhauses fallen gerade in den Preisen und so spart Ihr unter anderem bei der Ring-Video-Türklingel der zweiten Generation derzeit 35 Prozent im Vergleich zum Normalpreis.

Smarte Türklingeln bieten heutzutage eine Vielzahl an Technik, um Euch und Euer Zuhause zu schützen. Neben einer hochauflösenden Kamera erwarten Euch unter anderem Nachtsicht, Bewegungserfassung oder Personenerkennung. Bei Amazon bekommt Ihr die schwarze Ring Video-Türklingel der zweiten Generation derzeit für 64,99 Euro und spart somit satte 35 Prozent.

Affiliate Angebot Ring Video-Türklingel Mit Akku | Bewegungserkennung | HD-Video | Nachtsicht | Einfache Einbindung ins Smart Home mit Alexa

Die Ring verwendet eine HD-Kamera mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Das Sichtfeld beträgt 155 Grad und dank integriertem Akku müsst Ihr Euch keine Sorgen um Kabelsalat machen. Zusätzlich lässt sich die Türklingel ganz einfach in Euer Smart Home integrieren, vor allem dann, wenn Ihr bereits ein Echo-Gerät verwendet. Zudem erwartet Euch eine verbesserte Nachtsicht-Funktion, Bewegungserkennung und Privatsphäre-Einstellungen, um unnötige Bereiche herauszufiltern.

Lohnt sich das Ring-Angebot von Amazon?

Ein kurzer Check mit der Browser-Integration "Keepa" offenbart, dass es sich hierbei um einen Bestpreis handelt. Selbst am letzten Prime Day gab es die Türklingel nicht zu einem solchen Preis. Lediglich im Mai kostete die Ring der zweiten Generation genauso wenig, wie jetzt. Allerdings müsst Ihr bedenken, dass Ihr zum Speichern der Videos das "Ring Protect"-Abonnement benötigt, was Euch in der Basic-Variante 3,99 Euro im Monat kostet.

Habt Ihr also vor, Euch eine neue Türklingel zuzulegen, um den Schutz in Eurem Eigenheim zu erhöhen, habt Ihr jetzt die günstige Möglichkeit dazu. Ob das Angebot zum Prime Day noch einmal günstiger wird, bleibt allerdings abzuwarten. Da das Angebot jedoch bis zum 12. Oktober um 9:00 Uhr läuft, also bis zum Ende des Prime Days, ist das eher unwahrscheinlich.

Weitere Angebote von Ring & Co.

Amazon senkt bereits jetzt die ersten Geräte deutlich. So könnt Ihr Euch nicht nur die Ring Video-Türklingel der zweiten Generation deutlich günstiger sichern, sondern auch zahlreiche andere Marken, die zu Amazon gehören, gibt es jetzt günstiger. So findet Ihr auch Deals zu Echo-Geräten, wie dem Echo Dot der fünften Generation für 21,99 Euro*, oder auch zu verschiedenen Blink-Kameras* gerade deutlich günstiger.

Affiliate Angebot Ring-Shop Weitere Angebote aus dem Ring-Universum sind bis zum 12. Oktober verfügbar!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits eine smarte Türklingel im Einsatz? Lasst es uns wissen!