Offizielles zum Realme GT 2: Launch Anfang Januar als Premium-Flaggschiff

Realme wird das neue Realme GT 2 (Pro) Anfang Januar auf den Markt bringen. Wie es in einem Tweet von Sky Li, dem Gründer Realmes, heißt, sollen die neuen Flaggschiffe gleichzeitig in China und Europa erscheinen.

Die Realme GT 2 Pro Serie wird am 4. Januar 2022 um 19:30 Uhr präsentiert

Die Serie wird aus dem Realme GT 2 und dem Realme GT 2 Pro bestehen

Realme möchte mit seiner "Realme GT 2"-Serie und vor allem mit dem Pro-Modell, welches das erste echte Flaggschiff der Marke sein wird, einen großen Wurf landen. Vor wenigen Tagen deutete eine Leak bereits an, dass Realmes neues Smartphone eine Kamera unter dem Bildschirm haben könnte. Jetzt enthüllte Relame das Datum der Veröffentlichung der neuen Modelle offiziell. Demnach wird das Realme GT 2 Anfang Januar auf den Markt kommen. Allerdings geht aus dieser Ankündigung ein weiteres interessantes Detail hervor.

Gleichzeitiger Verkaufsstart in China und Europa

Realme hat auf seinem offiziellen Weibo-Account angekündigt, dass die "Realme GT 2"-Serie in China am 4. Januar 2022 um 19:30 Uhr (Ortszeit) auf den Markt kommen wird. Der Gründer von Realme, Sky Li, gab zudem auf Twitter bekannt, dass es sich um eine weltweite Markteinführung handele. Mit anderen Worten starten die Modelle dann also nicht nur in China, sondern auch auf dem europäischen Markt.

Die "Realme GT 2"-Serie würde somit bei uns viel früher auf den Markt kommen als noch das Realme GT, welches erst im Juni dieses Jahres eingeführt wurde. Die Marke folgt damit dem Trend von Xiaomi, die das Xiaomi 12 schon in wenigen Tagen in China auf den Markt bringen, oder auch OnePlus, das sein OnePlus 10 Pro ebenfalls im Januar vorstellt.

"World Debut" unterstreicht, dass es sich tatsächlich um eine globale Markteinführung handeln wird / © Sky Li via Twitter.

Das erste "echte" Flaggschiff von Realme

Gerüchten zufolge soll das Basismodell Realme GT 2 einen 6,62 Zoll großen FHD+ AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz haben. Es soll mit einem dreifachen 50-MP-Kameramodul und einer 16-MP-Selfie-Kamera ausgestattet sein. Im Gegensatz zu den meisten seiner Konkurrenten soll das Standardmodell mit dem Snapadragon 888 ausgestattet sein, der von 12 GB RAM und bis zu 256 GB Speicherplatz unterstützt wird. Der Akku wird voraussichtlich mit einer Kapazität von 5.000 mAh kommen und soll mit 65 W schnell aufgeladen werden können.

Was das Realme GT 2 Pro betrifft, so sollte es, wie bereits aus früheren Gerüchten bekannt, ein Premium-Design haben und über eine Selfie-Kamera unter dem Bildschirm verfügen. Außerdem soll das Flaggschiff einen 6,7 Zoll großen QHD+ AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, ein Snapdragon 8 Gen 1-SoC, 12 GB RAM und bis zu 1 TB Speicherplatz sowie 65 W Schnellladung mitbringen. Das Realme GT 2 Pro soll zudem ein Triple-Kameramodul mit einem 50-MP-Hauptsensor, einer 50-MP-Weitwinkelkamera und einem Teleobjektiv spendiert bekommen.

Was sagt Ihr: Seid Ihr am Realme GT 2 oder der Pro-Variante interessiert? Falls nicht: Welches ist denn das kommende Smartphone, auf das Ihr Euch im neuen Jahr stürzen möchtet?