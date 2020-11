EU stimmt für "Recht auf Reparierbarkeit" – das soll sich ändern

Das EU-Parlament hat sich mit einer großen Mehrheit für ein „Recht auf Reparatur“ entschieden. Damit will man unter anderem der geplanten Obsoleszenz entgegenwirken.

Wie in der Pressemitteilung des Europäischen Parlaments zu lesen ist, ist das Ziel der jüngsten Entschließung die „Förderung von Wiederverwendung und Reparaturen“. Gleichzeitig will man auch etwas gegen die Verkürzung von Lebensdauern unternehmen. Die Entschließung wurde mit 395 zu 94 Stimmen angenommen, 207 Abgeordnete enthielten sich.

Konkret wollen die Parlamentarier erreichen, dass beispielsweise Sicherheitsupdates für bestimmte Geräte über den gesamten Zeitraum der geplanten Lebensdauer verfügbar sein müssen. Unerwartete Leistungsverluste sollen ebenfalls in dieser Zeit nicht vorkommen.

Um die Reparaturen von Geräten zu fördern, soll es außerdem eine längere Garantiedauer geben. Dazu gehören auch „garantiert erhältliche Ersatzteile und besserer Zugang zu Informationen über Reparatur und Wartung“. Die Reparaturspezialisten von iFixit zeigten sich erfreut über die Entscheidung. Frankreich will etwa im Januar ein entsprechendes Label einführen, auf dem die Reparierbarkeit von Smartphones, Laptops und anderen Geräten dargestellt wird. In Österreich sollen Steuern für diese Dienstleistungen reduziert werden.

Neuer Aufruf für einheitliche Ladegeräte

Gleichzeitig ruft das Parlament erneut dazu auf, dass Hersteller ein einheitliches System für Ladegeräte anbieten. Hintergrund ist es auch hier, den Elektroschrott zu reduzieren.

Diesbezüglich gab es in der Vergangenheit Diskussionen, da Apple beispielsweise beim iPhone auf den eigenen Lightning-Stecker setzt. Das Unternehmen bietet aber entsprechende Ladekabel an, die sich mit USB-C-Netzteilen nutzen lassen. Bei aktuellen Modellen werden diese auch ab Werk mitgeliefert. Ein Netzteil findet sich aber seit dem iPhone 12 nicht mehr in der Verpackung.

Die Abgeordneten fordern des Weiteren, dass Produkte und Dienstleistungen eine Kennzeichnung erhalten sollen, die Informationen über die geschätzte Lebensdauer bieten. Damit sollen nicht nur gebrauchte Geräte, sondern auch bessere Praktiken bei der Fertigung gefördert werden.

