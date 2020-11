OnePlus 9 Pro: Erster Blick aufs neue Flaggschiff

Die Bilder des neuen Pro-Modells von OnePlus erreichen uns via Steve Hemmerstoffer, auch bekannt als OnLeaks. Er schreibt in seinem Bericht, dass das Design des Smartphones noch in der Prototypenphase sei.

Der Großteil des Designs sei dabei zwar schon final, kleinere Details könnten sich aber noch ändern. Insbesondere beim Layout der Kamera auf der Rückseite des OnePlus 9 Pro könnten sich bis zur Vorstellung noch Änderungen ergeben.

So könnte das OnePlus 9 Pro aussehen / © OnLeaks x Voice

OnePlus 9 Pro: 6,7-Zoll-Display mit Punch-Hole-Kamera

Soll das OnePlus 9 angeblich mit einem flachen 6,55-Zoll-Display ausgestattet sein, setzt der chinesische Hersteller beim OnePlus 9 Pro auf einen etwas größeren Bildschirm, der abgerundet in die Seiten des Smartphones übergeht. Im 6,7-Zoll-Display ist zudem eine einzelne Punch-Hole-Kamera oben links eingelassen.

Die Lautsprecher sind an der Unterseite des Smartphones zu finden. An der linken Seite befindet sich der dazugehörige Lautstärkeregler. Gegenüber davon, an der rechten Seite, gibt's den Power-Button sowie den OnePlus-typischen Schieberegler zum Stummschalten.

Das OnePlus 9 Pro soll angeblich im März 2021 vorgestellt werden / © OnLeaks x Voice

OnePlus 9 Pro: Glas-Rückseite mit bis zu vier Kameras

Die Rückseite des OnePlus 9 Pro besteht aus Glas – das sind eventuell gute Nachrichten für die Unterstützung von kabellosem Laden. Dort befinden sich laut Hemmerstoffer auch bis zu vier Kameras. Wie bereits angesprochen, könnte sich das in den Bildern gezeigte Design bis zur Vorstellung noch ändern.

Im aktuellen Prototypen verfügen zwei der vier Objektive über große Metallringe, die leicht über den Kamerabuckel hinausragen. Integriert in diesen sind auch die anderen beiden Kameras, der Blitz, Mikrofon und andere Sensoren. Konkrete Details zu den Kameras und den Sensoren konnte Hemmerstoffer bislang nicht in Erfahrung bringen.

Last but not least bestätigt der Leaker aktuelle Gerüchte, laut denen das OnePlus 9 Pro im März 2021 vorgestellt werden soll.

Das Artikelbild zeigt ein OnePlus 8 Pro.

Weiterlesen auf NextPit