Alexa auf der Nase: Amazon bringt "Echo Frames" auf den Markt

Im Gegensatz zum Echo Loop konnte man mit der Brille offenbar positive Erfahrungen sammeln. Während man das Ende des Rings bekannt gab, sind die neuen Echo Frames ab sofort bei Amazon.com ab sofort vorbestellbar und werden ab dem 10. Dezember 2020 in den USA ausgeliefert.

Im vergangenen Jahr kündigte Amazon bereits eine mit dem Assistenten Alexa ausgestattete Brille an, die sogenannten „Echo Frames Day 1 Editions“. Wer dieses Modell ausprobieren wollte, musste – wie beim Ring, „Echo Loop“ – allerdings eine Einladung ergattern. Amazon wollte zunächst lernen, wie Anwender die Brille nutzen, bevor man sie der breiten Öffentlichkeit zum Kauf anbietet.

Amazon Echo Frames: Alexa auf der Nase

Wie beim ersten Modell bietet die Brille einen direkten Zugriff auf Amazons Sprachassistenten Alexa. Dieser wird wie bei den klassischen Lautsprechern mit der eigenen Stimme aktiviert. Es handelt sich um ein reines „Audioerlebnis“ – eine Kamera oder Display in den Gläsern gibt es nicht.

Amazon bezeichnet die Audiotechnik als „open-ear audio“; beim Tragen der Brille müssen also keine Kopfhörer in die Ohren gesteckt werden. Der Sound des Assistenten wird gezielt ins Ohr des Trägers projiziert, sodass man weiterhin die Umgebung wahrnehmen können soll.

Gleichzeitig will man damit minimieren, was die Umwelt vom eigenen Assistenten hören kann. Es gibt außerdem einen VIP-Filter, über den man steuern kann, welche Benachrichtigungen von Kontakten oder Apps des verbundenen Smartphones man erhalten will.

Die Mikrofone in der Brille sollen nur auf die Befehle des Trägers hören. Über eine Taste lassen sie sich aber auf Wunsch auch komplett deaktivieren.

Zum Lieferumfang der Echo Frames gehört neben der Brille eine Hülle, Ladekabel und Netzteil / © Amazon

Amazon Echo Frames: In drei Farben erhältlich

Die Laufzeit der Echo Frames variiert je nach Aufgabe. Wer nur Musik hört, soll die Brille für bis zu 4 Stunden nutzen können. Das Unternehmen verspricht des Weiteren „mehr als 2 Stunden Gesprächszeit, Alexa-Interaktionen und Medienwiedergabe an einem 14-Stunden-Tag“.

Die Verbindung zwischen Echo Frames und einem Android- oder iOS-Gerät geschieht via Bluetooth. Es können auch die regulären Assistenten, also zum Beispiel Google Assistant oder Siri, des verbundenen Smartphones genutzt werden.

Die Amazon Echo Frames können in den USA ab sofort zum Preis von rund 250 US-Dollar vorbestellt werden. Zur Wahl stehen die Farben Modern Tortoise, Horizon Blue und Classic Black. Brillenträger können bei ihrem Optiker auch angepasste Gläser ordern. Ob und wann sie auch in anderen Ländern verfügbar sein werden, sagte das Unternehmen nicht.

