Black Friday-Deals bei Roborock: S5 Max, H6 und E4 bis zu 110€ günstiger

Heute ist Black Friday und womöglich habt Ihr mit dem Kauf von Haushaltsprodukten genau bis zu diesem Zeitpunkt gewartet. Denn im Vergleich zu den sonstigen Tagen im Jahr fallen die Preise am Black Friday in der Regel in neue Tiefen. Der Hersteller Roborock bietet am Black Friday ebenfalls ausgewählte Produkte günstiger an. Genau handelt es sich dabei um die Saugroboter S5 Max und E4 sowie um den Akkusauger H6. Was genau die Geräte Euch ermöglichen, haben wir jeweils zusammengefasst.

Roborock S5 Max: Saug- und Wischroboter mit rund 110€ Rabatt

Mit dem Roborock S5 Max kauft Ihr Euch einen leistungsstarken Saug- und Wischroboter. Der Wassertank hat eine Kapazität von 290 Millilitern und schafft es, eine Wohnung mit 65 Quadratmetern dreimal ohne Auffüllen zu reinigen. Alternativ reinigt der S5 Max ein Haus mit 200 Quadratmetern einmal komplett ohne dass Ihr den Wassertank auffüllen müsst. Während die Auffüllung des Wassertanks manuell erfolgt, steuert der S5 Max bei niedrigem Akkustand ganz von Zauberhand die Ladestation an und lädt sich selbst wieder auf. Voll geladen reicht eine Akkuladung für eine Reinigungsdauer von drei Stunden und um eine Reinigung zu initiieren könnt Ihr den S5 Max über die Sprachassistentin Alexa oder über die Roborock-App auf die Reise durch Eure Wohnung schicken. Mit konfigurierbaren No-Mop-Zones sperrt Ihr dabei Zonen, die nicht mit Wasser gereinigt werden dürfen.

Der Roborock S5 Max lässt sich auch über die Sprachassistentin Alexa ansteuern. / © Roborock

Regulär zahlt Ihr für den Roborock S5 Max im Originalpreis 399 Euro. Auf dem Online-Marktplatz eBay kauft Ihr den S5 Max am Black Friday, also am 27. November, von 6 Uhr Morgens bis 18 Uhr Abends für nur 289 Euro. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 24 Uhr liegt der Preis bei 289,80 Euro. Über den nachfolgenden Link gelangt Ihr direkt zum Angebot:

Roborock H6: Akkusauger mit rund 100€ Rabatt

Allerdings ist es nicht für jeden Reinigungs-Einsatz von Vorteil, einen Staubsauger zu haben, der alleine auf dem Boden herumfährt. Wollt Ihr beispielsweise auch Möbel und Gegenstände reinigen, solltet Ihr auf einen leistungsstarken Akkusauger setzen. Für diesen Fall bietet Roborock den H6 an, einen Akkusauger mit leistungsstarken 150 Airwatt und einer Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten. Mit einer langen Nutzungsdauer von mehr als 800 Stunden sowie einer 80-prozentigen Ladekapazität nach über 400 Ladezyklen bringt der akkubetriebene Staubsauger auch die nötige Lebensdauer mit. Das hat der Hersteller Roborock in Labortests überprüft.

150 Airwatt sorgen beim Roborock H6 für eine effiziente Reinigung. / © Roborock

Auch hier bietet Roborock am heutigen Black Friday mehrere Deals aus. Zwischen 6 und 18 Uhr kauft Ihr den Roborock H6 für 269 Euro statt des Originalpreises von 369 Euro. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 24 Uhr fällt der Preis auf 269,10 Euro. Wie beim S5 Max gilt das Angebot im genannten Zeitraum beim Online-Marktplatz eBay:

Roborock E4: Saugroboter mit knapp 80 Euro Rabatt

Ein Angebot für kleinere Geldbeutel hält Roborock noch mit dem E4 bereit. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Saug- und Wischroboter, der autonom durch Eure Wohnung fährt. Dank der smarten Gyroskop-Navigation bleibt er dabei nicht in Zimmerecken oder auf Türzargen hängen. Die Steuerung erfolgt wie beim S5 Max über die Roborock-App, die Akkulaufzeit des Roborock E4 liegt bei ausdauernden 150 Minuten.

Problemlos fährt der Roborock E4 über Kanten hinweg. / © Roborock

Der Preis des Roborock E4 fiel schon vor einigen Tagen von 274,98 Euro auf 199 Euro. Seit dem 23. November um 0 Uhr gilt das Angebot bei den Elektronikhändlern MediaMarkt und Saturn und hier könnt Ihr den Aktionspreis noch bis zum 30. November um 24 Uhr nutzen:

Zum Black Friday findet Ihr auf NextPit viele weitere Angebots-Artikel, in denen wir Euch lukrative Angebote zusammenfassen. Haltet also heute und auch am Cyber Monday unsere Startseite im Blick.