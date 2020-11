Galaxy Z Fold 3: S-Pen-Support soll kommen

Für lange Zeit war Samsungs S Pen das Alleinstellungsmerkmal des Galaxy Note. Wie ein Bericht von AJUNews aus dem Fernen Osten nun beschreibt, soll Samsung offiziell die Vorstellung des nächsten Galaxy Z Fold im Juni 2021 bestätigt haben. Das neue Foldable soll nicht nur den S Pen erhalten, sondern könnte auch eine unter dem Display verbaute Kamera (kurz UDC, Under Display Camera) bieten.

Zum offiziellen Namen gibt es aktuell nur Spekulationen, aber Galaxy Z Fold 3 ist naheliegend. Der Bericht geht weiter und besagt, dass die Unterstützung des Stiftes auch für das Galaxy S21 Ultra geplant sei.

Insbesondere beim Galaxy Z Fold sei es kompliziert gewesen, die Nutzung des Stylus zu ermöglichen. Neben dem Digitizer im Display, wodurch der eigentliche Stift erkannt wird, musste man auch dafür sorgen, dass bei der Nutzung das flexible Display nicht zerkratzt wird.

Einen ersten Schritt in diese Richtung konnte man bereits beim aktuellen Z Fold 2 erkennen. Dort kommt anstelle einer Plastikoberfläche nun extrem dünnes Glas zum Einsatz (kurz UTG, Ultra-Thin Glass). Die zweite Generation dieser Glasoberfläche soll nun die S-Pen-Nutzung in der dritten Fold-Version ermöglichen.

Während man sich bei der Unterstützung des S Pen offenbar recht sicher ist, sind bei der unter dem Display angebrachten Kamera noch Zweifel vorhanden. Durch den Einsatz dieser Technik kann die sogenannte Hole-Punch-Kamera in der Ecke verschwinden.

Samsung habe angeblich zuvor in Erwägung gezogen, eine Pop-Up-Kamera wie beispielsweise im OnePlus 7 Pro zu verwenden. Diese Technik sei aber zu fehleranfällig, sodass man sich dagegen entschieden habe.

Aber auch bei der „Under Display Camera“ ist man sich noch nicht sicher, ob die Qualität des Displays und der Fotos ausreichend sei. Es ist daher möglich, dass man sich doch für traditionellere Kameras entscheiden muss.

In einem Nebensatz wiederholt man außerdem die Berichte zum baldigen Ende des Galaxy Note. In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Hinweise, dass die beliebte Smartphone-Serie der Südkoreaner vor dem Aus stehen soll.

BTW, we think there may be one Note model in the next launch. Focus will be on Z Fold 3 and Z Flip 3 though...