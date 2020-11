Black Friday bei HONOR: MagicBook 14 und MagicBook Pro zu Bestpreisen

HONOR lässt es am Black Friday im Jahr 2020 so richtig krachen. Denn der Hersteller bietet eine Vielzahl an aktuellen Produkten zu reduzierten Preisen an. Darunter die erst vor wenigen Monaten vorgestellten Neuauflagen seiner leichtgewichtigen Notebooks MagicBook 14 und MagicBook Pro. Wir fassen für Euch zusammen, wie viel Notebook Ihr für welchen Preis bekommt.

Der Black Friday findet eigentlich erst am 27. November statt, doch HONOR bietet seine Angebote im Rahmen des Schnäppchentages schon ab dem 24. November. Darüber hinaus gelten die folgenden Deals bis zum 30. November und Rabattcodes oder Gutscheine benötigt Ihr nicht. Stattdessen sind die Preise bei den teilnehmenden Händlern Amazon, Otto und im HIHONOR-Shop niedriger. Neben Notebook zeigen wir Euch in einem anderen Artikel auch HONOR-Deals zu Smartphones und Wearables.

HONOR MagicBook 14 ab 479,90 Euro

Beginnen wir mit dem günstigsten der MagicBook-Modelle, dem HONOR MagicBook 14. Wie der Name bereits verrät, bietet das Notebook einen 14-Zoll-Bildschirm, der als Full-View-Display ein Screen-to-Body-Ratio von 84 Prozent aufweist. Die Webcam rückt hierfür in die Tastatur und bietet als Pop-Up-Webcam sogar einen integrierten Sichtschutz bei Nichtbenutzung. Hierdurch ähnelt das 14-Zoll-Notebook in seiner Größe eher herkömmlichen 13,3-Zoll-Modellen und das Gewicht schrumpft auf lediglich 1,38 Kilogramm. HONOR bietet das MagicBook 14 am Black Friday in zwei Konfigurationen an, die beide über einen aktuellen AMD Ryzen 5 3500U-Prozessor mit integrierter Radeon Vega 8-Grafik verfügen.

Das HONOR MagicBook 14 gibt es in zwei Ausführungen zu reduzierten Preisen. / © HONOR

Ebenfalls in beiden Notebooks findet Ihr einen großen Akku mit 56 Wattstunden, der Herstellerangaben zufolge bis zu 10 Stunden bei Office-Anwendungen durchhält. Neigt sich der Akku dem Ende zu, könnt Ihr Ihn über eine Schnellladefunktion mit 65 Watt in einer halben Stunde etwa zur Hälfte wieder aufladen. Zum ersten Angebot für das MagicBook 14 gelangt Ihr hier:

Dabei handelt es sich um die Variante mit 8 Gigabyte DDR4-RAM und 256 Gigabyte schnellem PCIe-NVMe-SSD-Speicher. Der Preis fällt von 599,99 Euro auf 479,90, was einer Ersparnis von 20 Prozent entspricht. Ist Euch diese Konfiguration zu leistungsschwach, gibt es ein weiteres Angebot für das MagicBook 14:

Für 649,90 Euro erhaltet Ihr alle der bereits genannten Vorzüge und könnt Daten auf insgesamt 512 Gigabyte schnellem SSD-Speicher sichern. Zudem erweitert HONOR den Arbeitsspeicher hier auf 16 Gigabyte und setzt weiterhin schnellen DDR4-RAM ein. Die Ersparnis liegt dabei bei 13 Prozent, der ursprüngliche Preis lautet 749,90 Euro.

HONOR MagicBook Pro für 649,90 Euro

Beim HONOR MagicBook Pro steigt das Display-zu-Gehäuse-Verhältnis noch einmal und liegt bei 90 Prozent. Gleichzeitig steigt auch die Bildschirmgröße auf 16,1 Zoll und dank einer 100-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraums eignet sich das Notebook auch für Color-Grading und Bildbearbeitung. Das MagicBook Pro gibt es unter anderem bei Amazon unter folgendem Link:

Im Vergleich zum ursprünglichen Preis von 699,90 Euro spart Ihr dabei 7 Prozent. Mit einem AMD Ryzen 5 4600 H steht Euch im MagicBook Pro allerdings die größte Rechenleistung des HONOR-Lineups an Notebooks bereit. Die rabattierte Konfiguration bietet darüber hinaus 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte SSD-Speicher. Wie beim 14-Zoll-Modell liegt die Akkukapazität bei 56 Wattstunden und auch das MagicBook Pro lässt sich über eine Schnellladefunktion mit 65 Watt wieder aufladen.

Das Display im HONOR MagicBook Pro deckt den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab. / © HONOR

Alle genannten Notebooks kommen übrigens mit vorinstalliertem Windows 10-Betriebssystem. Beim MagicBook 14 könnt Ihr zwischen den Farbvarianten "Mystic Silver" und "Space Grey" wählen, das Pro-Modell gibt es nur in der Farbe "Space Grey". Neben Notebooks, Smartphones und Wearables verkauft HONOR in seinem Onlineshop HIHONOR auch Zubehör und Accessoires zu seinen Produkten. Hier findet Ihr unter anderem Sleeves und Rucksäcke für die genannten Notebooks und weiteres Zubehör wie USB-Mäuse. Hier geht's direkt zur richtigen Kategorie im Shop:

Zum Zubehör im HIHONOR-Shop