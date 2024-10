Seit heute ist der Roborock Qrevo Slim erhältlich und schon wartet ein fetter Rabatt auf Euch. Bei Amazon bekommt Ihr den Saugroboter mit Wischfunktion jetzt nämlich 300 Euro günstiger. Wie gut sich die Haushaltshilfe in der Praxis schlägt und ob sich das Angebot tatsächlich lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Mit dem Roborock Qrevo Slim erweitert der Hersteller seine beliebte Reihe und bringt einen extraflachen Saugroboter mit satter Leistung und ausfahrbarer Seitenbürste auf den Markt. Normalerweise müsst Ihr mit 1.299 Euro für den Putzteufel rechnen. Allerdings gibt es für die ganz flotten unter Euch jetzt einen Rabatt von 300 Euro.

Die Flat-Revolution? Roborock Qrevo Slim im Kurz-Check

Was den Qrevo Slim von seinen Geschwistermodellen unterscheidet, fällt direkt beim Auspacken auf. Denn der smarte Sauger besitzt eine Gesamthöhe von gerade einmal 8,2 cm und ist damit deutlich flacher als die meisten anderen Saugroboter. Zusätzlich verzichtet der Hersteller auf einen LiDAR-Turm, was der Navigation jedoch absolut nicht schadet. Eine Saugleistung von 11.000 Pa, ein schwenkbarer Wischmopp und eine ausfahrbare Seitenbürste sind weitere Highlights des Premium-Saugers.

Die Saug- und Wischleistung des Qrevo Slim ist erstklassig. / © nextpit

"Der Roborock Qrevo Slim gehört zweifelsfrei zu den besten Saugrobotern mit Wischfunktion", adelt mein Kollege Thomas den Qrevo Slim in seinem Test. Auch die Basisstation überzeugt mit Selbstreinigungs-Funktionen und einer kompakten Bauweise. Lediglich die fehlende automatische Putzmittel-Zufuhr und die baubedingt kleinen Staub- und Wasserbehälter sorgten für einen Abzug in der B-Note.

Frühbucher-Rabatt des Roborock Qrevo Slim

Wie bereits erwähnt erschien der Sauger erst heute, am 21. Oktober 2024. Die UVP zum Start liegt bei 1.299 Euro. Allerdings können Kurzentschlossene richtig sparen. Denn Roborock selbst verkauft den Qrevo Slim über Amazon und bietet hier einen Gutschein auf der Produktseite an. Klickt Ihr diesen an, spart Ihr 300 Euro und zahlt nur noch 999 Euro.

Außerhalb von Deal-Tagen wie dem Black Friday ist das schon ein wirklich gutes Angebot. Da es sich zudem um ein neues Gerät der Produktreihe handelt, ist fraglich, ob Roborock denselben Rabatt so schnell noch einmal anbietet. Wollt Ihr Euch einen der besten Saugroboter mit Wischfunktion schnappen, keine 1.200 Euro oder mehr ausgeben und interessiert Euch vor allem für flachere Modelle, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen.

