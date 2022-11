Samsung Galaxy S23: Erstmalig Qualcomm-Prozessoren in einer S-Serie weltweit

Nun ist es erneut Qualcomm, welche die Gerüchte bestätigen, dass in der für Anfang Februar geplanten Samsung-Galaxy-S23-Serie erstmalig weltweit ein Snapdragon 8 Gen 2 verbaut sein wird. Also keine Extrawurst für die USA und Asien, sondern auch wir in Europa sollen von dem neuesten Flaggschiff-Prozessor partizipieren.

Qualcomm bestätigt weltweiten Support für die Samsung-Galaxy-S23-Serie

Dieses Jahr findet die Snapdragon Summit 2022 vom 15. bis zum 17. November statt. / © Qualcomm

Qualcomm wird in Kürze auf Hawaii seine jährliche Snapdragon Summit 2022 abhalten. Vorgestellt wird traditionell der neue Flaggschiff-Prozessor, was nach einhelliger Meinung der Snapdragon 8 Gen 2 sein wird. Bereits Ende Juli hatte der Qualcomm-CEO Christiano Amon in einem Meeting mit Investoren bestätigt, dass man mit Samsung in Zukunft weltweit zusammenarbeiten würde. In die gleiche Kerbe schlug nun auch der Qualcomm-CFO (Chief Financial Officer) Akash Palkhiwala in einem Quartalsbericht.

In einer Telefonkonferenz gab Palkhiwala bekannt, dass man für das erste Quartal 2023 einen starken Umsatzanstieg erwarte. Denn man könne den Anteil der Produktion an Chipsätze für die Galaxy-S22-Serie, im kommenden Jahr auf einen globalen Anteil ausweiten – womit Qualcomm-Chipsätze für alle Modelle der S23-Serie gemeint sein sollten.

Aus Sicht des Märzquartals haben Sie also Recht, der Nutzen aus der Markteinführung von Samsung für das neue Telefon würde in der zweiten Hälfte des Märzquartals in Form von Sachleistungen liegen. Es kommt also gegen Ende des Quartals herein, aber das wird ein Vorteil sein, während unser Anteil von 75 % an G S22 auf den globalen Anteil an G S23 steigt.

Damit sollte auch diese Tragödie endlich ein Ende haben. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr europäische Kunden der S-Serie beschwert, dass sie mit einem verbauten Exynos-Prozessor echte Nachteile hätten. Es gab Petitionen, welche dazu aufriefen, Samsung von der Zwei-Chip-Strategie abzubringen. Eklatante Performance- und Energie-Unterschiede der beiden Prozessoren waren nachweislich für europäische Kunden das Ergebnis.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra, Android Smartphone, 6,8 Zoll Dynamic AMOLED Display, 5.000 mAh Akku, 256 GB/12 GB RAM, Phantom Black, inkl. 36 Monate Herstellergarantie Zur Geräte-Datenbank

Wie habt Ihr das all die Jahre empfunden? War Euch der Prozessor am Ende egal oder habt Ihr euch mit einem Exynos-Prozessor benachteiligt gefühlt? Schreibt uns Eure Meinung gern in die Kommentare.