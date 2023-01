Samsung Galaxy Z Flip 4 mit Telekom-Hammer im Angebot bei Media Markt

Bei Media Markt könnt Ihr für kurze Zeit einen ganz speziellen Deal abgreifen. Beim Elektronikriesen gibt es das Samsung Galaxy Z Flip 4 aktuell mit einem spannenden Freenet-Tarif im Netz der Deutschen Telekom und einem Jahresabo Disney Plus im Angebot. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angeschaut und verraten Euch in unserem Tarif-Check alle Details.

Wenn ich im Netz etwas von faltbaren Handys lese, denke ich zuerst an das gute alte Motorola V3i Razr, mit dem ich auf dem Schulhof posierte. Seit damals hat sich glücklicherweise einiges getan und nun gilt Samsung mit seinen Foldables als Platzhirsch in diesem Segment. Wollt Ihr Euch ein solches Smartphone sichern, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, denn bei Media Markt ist das Samsung Galaxy Z Flip 4 gerade günstig zu haben.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 wollte einige Probleme des Vorgängers beheben, was dem Hersteller in einigen Punkten auch gelungen ist. So ist das Smartphone nun minimal dünner geraten und auch das Scharnier wurde etwas kompakter gestaltet. Außerdem erhielt das Galaxy Z Flip 4 mit Gorilla Glass Victus+ einen besseren Schutz für die Displays, wodurch es nun robuster ist, als es noch der Vorgänger war. Auch der Akku erhielt deutlich mehr Leistung und die beiden Bildschirme überzeugen ebenfalls.

Ihr wollt noch mehr Infos? Dann schaut Euch unbedingt unseren Test zum Samsung Galaxy Z Flip 4 an

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Media Markt?

Natürlich wäre ein Tarif-Check nichts ohne einen entsprechenden Mobilfunktarif. Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Freenet-Tarif im LTE-Netz der Telekom, bei dem Ihr satte 20 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Dabei surft Ihr mit einer maximalen Download-Bandbreite von 25 MBit/s. Für das Angebot zahlt Ihr 34,99 Euro monatlich und einmalig 29 Euro für das Samsung Galaxy Z Flip 4. Außerdem müsst Ihr noch mit einem Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro rechnen, allerdings gibt es auch 50 Euro von Freenet, wenn Ihr Eure Rufnummer vom alten Anbieter mitbringt.

Freenet-Übersicht Eigenschaft Telekom green LTE 20 GB Rabatt Datenvolumen 20 GB Netz Telekom Bandbreite max. 25 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 29,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Wechselbonus - 50,00 Euro Gesamtkosten 858,75 Euro Reguläre Gerätekosten 729,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 5,41 Euro Zum Angebot

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr für die 128-GB-Variante des Galaxy Z Flip 4 bei diesem Angebot 858,75 Euro. Regulär kostet Euch das Foldable immer noch 729 Euro, wodurch Ihr effektiv 5,41 Euro monatlich für den Tarif draufbezahlt. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer nicht mit zu Freenet, erhöhen sich die Kosten natürlich noch einmal etwas.

Leider stehen Euch bei diesen Tarif nur 25 MBit/s im Download zur Verfügung. Außerdem müsst Ihr hier auch auf 5G verzichten und falls Ihr den Tarif im Netz der Deutschen Telekom (Übersicht) länger als 24 Monate nutzen möchtet, zahlt Ihr ab dem 25. Monat 36,99 Euro monatlich. Habt Ihr das Galaxy Z Flip 4 allerdings bereits ins Auge gefasst, lohnt sich dieser Deal.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind faltbare Smartphones interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu "normalen" Geräten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!