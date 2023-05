Deal: Spitzen-Saugroboter Ecovacs X1e Omni um 250 Euro reduziert!

5.000 Pa Saugleistung und rotierende Wischbürsten

Smarter Saugroboter mit Überwachungskamerafunktion

Vollautomatisierte Basisstation für Staub und Wasser

Ecovacs Deebot X1e Omni: leistungsstarker Saugroboter um 250 Euro reduziert

Ecovacs gehört zu den bekanntesten Herstellern von Saugrobotern. In den vergangenen Monaten haben uns bereits viele Geräte in NextPit-Tests überzeugen können, so auch der Deebot X1e Omni, der vier von möglichen fünf Sternen absahnen konnte. Aktuell zahlt Ihr für den Saugroboter statt 1099,00 Euro gerade mal 849,00 Euro.

Lohnt sich der Ecovacs Deebot X1e Omni zu diesem Preis?

Der Deebot X1e Omni ist ein intelligenter Saugroboter mit einer Vorliebe für Teppiche. Nicht nur die Saugleistung hat im NextPit-Test des Ecovacs X1e Omni überzeugt, auch die Wischleistung des Robo-Saugers war hervorragend. Obendrein gibt es noch die Basisstation, die nicht nur den Staub absaugt, sondern auch die Wischpads spült und sogar trocken föhnt. Mithilfe der Ecovacs-App könnt Ihr No-Go-Zonen in Eurer Wohnung einrichten, die der X1e Omni meiden oder auch nur saugen soll. Und natürlich könnt Ihr auch für jeden Bereich der Wohnung eigene Saug- oder Wischeinstellungen vornehmen.

Auf der Vorderseite des Ecovacs Deebot X1e Omni gibt es eine Kamera – oben auf dem Roboter sitzt der Turm für die 360-Grad-Laser-Navigation. / © NextPit

Wenn der Sauger neue Energie benötigt, fährt er selbstständig für den Ladeprozess an die Station zurück und setzt im Anschluss seine Arbeit dort fort, wo er sie unterbrochen hat. Apropos Basisstation: Diese nimmt Euch dank der zahlreichen automatisierten Vorgänge viele nervenaufreibende Aufgaben ab. Einzig um die Tanks mit sauberem und dreckigem Wasser und das Ausleeren des Staubbehälters in der Station müsst Ihr Euch dann doch gelegentlich selbst kümmern. Alles in allem ist der Ecovacs Deebot X1e Omni aber eine tolle Wahl, wenn Ihr eine zuverlässige Putzhilfe für Eure vier Wände sucht.

