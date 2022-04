Schlicht & kabellos: Xiaomis stellt neuen Lichtschalter fürs Smart-Home vor

Smarte Knöpfe oder intelligente Schalter sind nicht neu im IoT-Ökosystem. Der neue Xiaomi Smart Wireless Bluetooth Power Switch (was für ein Name!) steuert Euer Smart-Home – vorausgesetzt Ihr habt dieses aus China importiert. Was den Lichtschalter besonders macht, lest Ihr nachfolgend.

Xiaomi Smart Switch steuert Smart-Home-Geräte drahtlos.

Akkulaufzeit von Xiaomis smartem Schalter soll bis zu drei Jahre betragen

Bereits für 23 Euro über Aliexpress verfügbar