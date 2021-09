Schwere Vorwürfe gegen Xiaomi: Unabhängiger Gutachter soll Klarheit bringen

Xiaomi wurde in der vergangenen Woche beschuldigt, bestimmte Inhalte auf europäischen Smartphones zu blockieren. In einer neuen Erklärung bestreitet das Unternehmen die Vorwürfe erneut und wagt einen neuen Schritt. Denn nun soll ein unabhängiger Gutachter den Sachverhalt erneut prüfen. Kann Xiaomi seine Weste wieder ein wenig rein waschen? Hier gibt's die vollständige Erklärung für Euch!

Xiaomi teilt mit, den Anschuldigungen der litauischen Sicherheitsbehörde zu widersprechen, sie aber ernst zu nehmen

Klarheit soll nun ein unabhängiger Gutachter bringen

Hersteller beteuert zudem, dass die Bestimmungen des europäischen Datenschutzgesetzes (DSGVO) einhält

Der Bericht des litauischen Unternehemns untersuchte 5G-Mobiltelefone von drei chinesischen Herstellern – Xiaomi, Huawei und OnePlus – und behauptet, dass das Xiaomi Mi 10T einen Wortfilter enthält, der für die Zensur in Apps verwendet werden könnte und Begriffe enthält, die mit politischen und sozialen Gruppen in Verbindung stehen.

Aus dem NCSC-Bericht selbst geht jedoch hervor, dass der Filter bei den in Europa verkauften Modellen nicht aktiviert ist. In der Antwort von Xiaomi wird das Vorhandensein der Wortliste, die angeblich in einer Datei namens "MiAdBlacklistConfig" aktiviert wird, nicht bestritten. Der Hersteller erklärt jedoch, dass er ein Begriffsverwaltungssystem verwendet, welches "zum Schutz der Nutzer vor unangemessenen Inhalten wie Pornografie, Gewalt, Hassreden und Verweisen eingesetzt werden kann".

Xiaomi erklärt nun in einer zweiten Pressemitteilung, dass es ein unabhängiges Gutachten einholt, um die vom NCSC aufgeworfenen Punkte zu widerlegen. Wann die Ergebnisse der Analyse vorliegen, ist bislang allerdings unklar. Darüber hinaus betonte der Hersteller, dass er die Standards für den Umgang mit personenbezogenen Daten in Europa respektiert, die im Datenschutzgesetz (DSGVO) zusammengefasst sind.

Die vollständige Erklärung von Xiaomi