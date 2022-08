Sennheiser Momentum 4 Wireless: Viel mehr Akku für weniger Geld

Sennheiser deutete bereits die Ankunft der Momentum 4 Wireless am 8. August an. Ein Leak fährt dem Unternehmen jetzt in die Parade: Ein kanadischer Händler listete die kommenden drahtlosen ANC-Over-Ear-Kopfhörer jetzt etwas zu frühzeitig auf. Auf diese Weise erfahren wir jetzt bereits neues zu den Features und Änderungen.

Sennheiser Momentum 4 Wireless von einem Einzelhändler geleakt.

Der kommende Over-Ear-Kopfhörer wird eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden und ein überarbeitetes Design bieten.

Der Preis des Sennheiser Momentum 4 Wireless könnte günstiger sein als der seines Vorgängers.