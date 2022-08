20 x kostenlos für Android & iOS: Diese Apps sind derzeit gratis

Aktuell gibt es für Android und fürs iPhone wieder Apps und Spiele kostenlos. Lange werden die Downloads im Google Play Store und Apple AppStore allerdings nicht gratis bleiben, also schlagt schnell zu!

NEXT PIT TV

Auch im August gibt es im Google Play Store und im AppStore von Apple wieder Gratis-Apps abzuräumen. Wie Ihr es von unseren App-Listen kennt, handelt es sich dabei nicht um Downloads, die sowieso ständig kostenlos sind. Sie sind nur für kurze Zeit gratis – was für Euch bedeuten sollte, dass Ihr direkt weiterscrollt und Euch die gewünschten Apps an Land zieht, bevor sie wieder was kosten.

Anders als in unserer Liste der fünf besten Apps der Woche probieren wir die Inhalte aber nicht aus, bevor wir sie Euch hier auflisten. Wir übernehmen also keine Gewähr für Horror-Grafik oder überzogene In-App-Käufe. Ihr meint, Ihr findet auch ohne unsere Hilfe kostenlose Apps im Netz? Stimmt auffallend – Antoine verrät Euch sogar worauf Ihr bei der Suche nach kostenlosen Apps im Internet achten müsst.

Tipp: Aktuell keine Verwendung für eine eigentlich interessante App? Dann installiert sie Euch dennoch und schmeißt sie direkt danach wieder runter. Ihr könnt sie dann jederzeit wieder neu installieren, wenn Euch doch nach der App ist – und das natürlich kostenlos.

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps gibt's gratis im Google Play Store

VPN Pro ( 1,19 € ): Für VPN-Dienste gilt das beliebte Motto: "Lieber haben als brauchen". Seid Ihr derzeit auf der Suche nach einem sehr einfachen VPN-Dienst, der ohne Abo auskommt? Dann testet diese App doch mal an.

): Für VPN-Dienste gilt das beliebte Motto: "Lieber haben als brauchen". Seid Ihr derzeit auf der Suche nach einem sehr einfachen VPN-Dienst, der ohne Abo auskommt? Dann testet diese App doch mal an. Phone Booster Pro ( 9,99 € ) : Phone Booster Pro will die Leistung Eures Telefons ernsthaft optimieren. Dazu macht es Euer Handy schneller, sorgt für längere Akkulaufzeit, senkt die Temperatur Eures Handys, säubert den Arbeitsspeicher und beschleunigt Eure Spiele und Anwendungen.

: Phone Booster Pro will die Leistung Eures Telefons ernsthaft optimieren. Dazu macht es Euer Handy schneller, sorgt für längere Akkulaufzeit, senkt die Temperatur Eures Handys, säubert den Arbeitsspeicher und beschleunigt Eure Spiele und Anwendungen. Premium-Kamera ( 3,69 € )[Endet morgen!]: Diese Kamera-App wartet mit vielen Features auf. So könnt Ihr beispielsweise einen Timer nutzen, der alle 10 Sekunden ein weiteres Bild schießt.

Diese Spiele sind im Google Play Store gratis

Manoir ( 3,69 € ): Erkundet das Spukhaus und stehlt alles, was nicht angenagelt ist. Dies ist ein originelles Abenteuerspiel, das Plattform- und Puzzle-Game kombiniert. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jedem Raum an.

): Erkundet das Spukhaus und stehlt alles, was nicht angenagelt ist. Dies ist ein originelles Abenteuerspiel, das Plattform- und Puzzle-Game kombiniert. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jedem Raum an. Bau-Simulator PRO ( 2,99 € ): Bedient schwere Maschinen wie Kran, Bulldozer oder Betonmischer! Spielt eines der realistischsten Bau-Simulator-Spiele auf Android, das den inneren Architekten in Euch stundenlang beschäftigt. (auch in deutscher Sprache)

): Bedient schwere Maschinen wie Kran, Bulldozer oder Betonmischer! Spielt eines der realistischsten Bau-Simulator-Spiele auf Android, das den inneren Architekten in Euch stundenlang beschäftigt. (auch in deutscher Sprache) Stone of Souls HD ( 0,59 € ): Action-Horror mit RPG-Elementen, in dem mysteriöse Gänge und Verliese, viele unheimliche Monster und Quests auf Euch warten. Es liegt an Euch, die Quelle des Bösen zu entdecken und die Welt zu retten.

Action-Horror mit RPG-Elementen, in dem mysteriöse Gänge und Verliese, viele unheimliche Monster und Quests auf Euch warten. Es liegt an Euch, die Quelle des Bösen zu entdecken und die Welt zu retten. Merge Number Puzzle ( 2,99 € ): Dieses unterhaltsame Spielchen ermöglicht es Euch, auch ohne Internetverbindung zu spielen. Um die Rätsel zu knacken, müsst Ihr schon ein wenig Euer Hirn fordern.

): Dieses unterhaltsame Spielchen ermöglicht es Euch, auch ohne Internetverbindung zu spielen. Um die Rätsel zu knacken, müsst Ihr schon ein wenig Euer Hirn fordern. Sudoku Pro ( 2,49 €) : Die Sudoku-Begeisterung mag ein wenig abgeklungen sein, aber so ganz aussterben wird die Fangemeinde vermutlich nie, oder? (auch in deutscher Sprache)

: Die Sudoku-Begeisterung mag ein wenig abgeklungen sein, aber so ganz aussterben wird die Fangemeinde vermutlich nie, oder? (auch in deutscher Sprache) Superheroes Junior Premium ( 0,89 € ): Geht durch die Stadt und schlüpft in die Rolle eines Superhelden, der echt noch relativ jung ist, und tretet Robotern in ihre Metall-Hintern.

): Geht durch die Stadt und schlüpft in die Rolle eines Superhelden, der echt noch relativ jung ist, und tretet Robotern in ihre Metall-Hintern. Burning Fortress 2 ( 1,00 € ): Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als feindliche Festungen zu erstürmen und die Gegner niederzuringen, oder?

): Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als feindliche Festungen zu erstürmen und die Gegner niederzuringen, oder? Empire Defender ( 0,88 € ): In diesem Spiel seid Ihr geschickte Strategen, die furchterregende Gegner bekämpfen müssen. Sorgt dafür, dass Eure mächtigen Helden die Grenzen Eures Reiches gegen böse Mächte verteidigen!

Kostenlose Apps fürs iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Day Circle ( 1,99 € ): Habt Ihr Schwierigkeiten, Euch an Geburtstage, Jahrestage oder den ersten Schultag Eures Kindes zu erinnern? Macht Euch das Leben leichter mit Day Cicle, das Euch mit bunten visuellen Hinweisen an alle Events und Daten erinnert!

): Habt Ihr Schwierigkeiten, Euch an Geburtstage, Jahrestage oder den ersten Schultag Eures Kindes zu erinnern? Macht Euch das Leben leichter mit Day Cicle, das Euch mit bunten visuellen Hinweisen an alle Events und Daten erinnert! PDF Max Pro ( 9,99 € ): PDF Max ist eine professionelle und kostengünstige Anwendung für die Arbeit mit PDF-Dokumenten auf Eurem Mac. Hebt Textzeilen hervor, nutzt Handschrift, fügt Texte und Stempel ein, füllt PDFs aus, unterschreibt sie und vieles mehr mit dieser PDF-App.

): PDF Max ist eine professionelle und kostengünstige Anwendung für die Arbeit mit PDF-Dokumenten auf Eurem Mac. Hebt Textzeilen hervor, nutzt Handschrift, fügt Texte und Stempel ein, füllt PDFs aus, unterschreibt sie und vieles mehr mit dieser PDF-App. The Pitch Pipe ( 2,99 € ): Hier ist der perfekte Begleiter für Musiklehrer, Musikstudierende, Chorleiter, Solisten und viele mehr! Jeder, der mit Musik zu tun hat, sollte dieses Programm unbedingt auf seinem iPhone haben.

): Hier ist der perfekte Begleiter für Musiklehrer, Musikstudierende, Chorleiter, Solisten und viele mehr! Jeder, der mit Musik zu tun hat, sollte dieses Programm unbedingt auf seinem iPhone haben. Zoro.to ( 2,99 € ): Zoro.to ist eine To-do-Liste mit einer epischen Wendung. Inspiriert von The Witcher 3 erlaubt die Quest-App dem Benutzer, Quests statt Aufgaben zu stellen. Jede Quest kann Unterquests haben. Wenn alle Aufgaben erledigt sind, erhaltet Ihr eine Belohnung.

): Zoro.to ist eine To-do-Liste mit einer epischen Wendung. Inspiriert von The Witcher 3 erlaubt die Quest-App dem Benutzer, Quests statt Aufgaben zu stellen. Jede Quest kann Unterquests haben. Wenn alle Aufgaben erledigt sind, erhaltet Ihr eine Belohnung. Miracle Morning ( 4,99 € ): Diese App gibt Euch den einfachsten und effektivsten Schritt-für-Schritt-Prozess an die Hand, um jeden Tag mit mehr Energie, Motivation und Fokus aufzuwachen. Werdet so die bestmögliche Version Eurer selbst.

Diese Spiele sind kostenlos für iOS

Fantasiy Dragon Simulator 2021 ( 9,99 € ): Dieses Game behauptet, das beste Drachenflugspiel im Apple AppStore zu sein. Steuert Euren fliegenden Drachen, während Ihr Punkte sammelt und durch verschiedene Levels kommt.

): Dieses Game behauptet, das beste Drachenflugspiel im Apple AppStore zu sein. Steuert Euren fliegenden Drachen, während Ihr Punkte sammelt und durch verschiedene Levels kommt. Helix Jumper Crush Twist Games ( 9,99 € ): Helix Switch Color Jump Ball ist ein Spiel, bei dem Ihr mit einem hüpfenden Ball durch die Levels hüpft. Vergesst nicht, Münzen und Sterne zu sammeln, um unterwegs neue Charaktere freizuschalten!

): Helix Switch Color Jump Ball ist ein Spiel, bei dem Ihr mit einem hüpfenden Ball durch die Levels hüpft. Vergesst nicht, Münzen und Sterne zu sammeln, um unterwegs neue Charaktere freizuschalten! Everybody's RPG ( 0,99 € ): Everybody's RPG lässt Euch die Old-School-Atmosphäre der pixeligen RPG-Spiele im Idle-RPG-Stil wieder aufleben. Der perfekte Zeitvertreib.

): Everybody's RPG lässt Euch die Old-School-Atmosphäre der pixeligen RPG-Spiele im Idle-RPG-Stil wieder aufleben. Der perfekte Zeitvertreib. QB: A Cube's Tale ( 2,99 € ): Bewältigt insgesamt 80 Level, um jeden der letzten schwarzen Würfel zu erreichen. Auf dem Weg dorthin gibt es neue Würfel, die ihre eigene Mechanik haben und Euch auf diese Weise herausfordern, Eure Vorgehensweise mit jedem Level neu zu überdenken.

So, Freunde! Damit sind wir für diesen Dienstag wieder durch mit unseren Empfehlungen. Schaut gerne Samstag wieder vorbei für neue Apps – und lasst uns in den Comments gerne wissen, wenn Ihr über eine wieder kostenpflichtige Anwendung stolpert.