So günstig kann Smart Home sein: HAMA WLAN-LED – Leuchten im Tagesdeal!

Bei Media Markt bekommt Ihr im heutigen Tagesdeal die HAMA WLAN-LED-Leuchten im 4er-Pack für gerade einmal 9,99 Euro. Die Lampen lassen sich mit der HAMA-App und via Sprachsteuerung einfach bedienen. Ob sich das Angebot wirklich lohnt oder der Preis weiterhin zu hoch ist, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Seid Ihr noch neu in der Welt des Smart Homes und wisst nicht genau, wo Ihr anfangen sollt? Dann wäre das heutige Tagesangebot vom Media Markt eventuell genau das Richtige für Euch. Denn hier bekommt Ihr vier smarte LED-Lampen für gerade einmal 9,99 Euro. Dabei handelt es sich um die HAMA WLAN-LED-Leuchten mit einer E27-Fassung.

Die HAMA-Lampen sind perfekt für Einsteiger. Denn hier benötigt Ihr keine zusätzliche Bridge oder einen HUB um alles zu steuern. Ihr könnt die Glühbirnen einfach einschrauben und sie mit der HAMA-App mit Eurem WLAN verbinden. Anschließend könnt Ihr über die App alle nötigen Funktionen steuern. Dazu zählen neben dem An- und Ausschalten der Lampen auch die Farbtemperatur. Außerdem lassen sich die smarten Lampen durch Alexa oder den Google Assistant via Sprachbefehle steuern.

Lohnt sich der HAMA-Deal von Media Markt?

Die Lampen sind definitiv für Einsteiger bestimmt. Ihr habt hier eine recht begrenzte Auswahl an Funktionen, allerdings reichen diese völlig aus. So könnt Ihr beim Farbspektrum verschiedene Stufen wählen, die von Warmweiß bis Tageslicht reichen. Auch das Abschalten der Lampen via App ist möglich. Allein durch diese Funktionen spart Ihr bereits Stromkosten. Wollt Ihr natürlich mehr Funktionen oder seid bereits alte Smart-Home-Hasen, dann könnten Euch die Lampen etwas zu simpel erscheinen.

Die LED-Lampen von HAMA kosten laut dem Hersteller regulär 49,99 Euro (UVP). Das nächstbeste Angebot gibt es aktuell bei Saturn. Hier zahlt Ihr momentan 14,99 Euro. Wollt Ihr mehr Funktionen, müsst Ihr natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Hier bietet sich das Portfolio von Philips Hue an. Allerdings kosten Euch die Starterkits bereits mindestens 90 Euro. Dazu erhaltet Ihr dann noch eine Hue-Bridge und einen smarten Button, sowie 3 Lampen. Dementsprechend lohnt sich der Deal tatsächlich. Denn auch nicht smarte Leuchtmittel kosten Euch bereits deutlich mehr.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit HAMA Smart-Home-Produkten sammeln können? Teilt sie uns gerne in den Kommentaren mit!