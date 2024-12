Die nächste Grillparty lässt zwar noch auf sich warten, aber ein Bluetooth-Lautsprecher findet sicherlich auch in anderen Bereichen eine sinnvolle Anwendung. Egal ob kochen, putzen oder während der Arbeit – mit Musik wird alles einfach ein bisschen angenehmer. Der Soundcore Motion+ von Hersteller Anker bietet Euch die passende Untermalung für den Alltag und kostet Euch bei Amazon gerade 35 Prozent weniger. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit.

Ich arbeite im Homeoffice und habe quasi ständig Musik auf den Ohren. In meinem "Spotify Wrapped 2024" kam dadurch auch eine nette Summe von fast 40.000 Minuten Spielzeit zusammen. Da diese Dauer mit Bluetooth-Kopfhörern (Bestenliste) doch etwas anstrengend ist, lohnt sich ein Bluetooth-Lautsprecher (Bestenliste) durchaus. Gerade dann, wenn der Soundcore Motion+ wieder zum Bestpreis erhältlich ist.

Kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit richtig starkem Klang

Gerade einmal 25,7 cm in der Breite misst der Motion+ und zählt damit zu den eher kleineren Modellen. Hinzu kommt ein Gewicht von knapp 1 kg, wodurch der Bluetooth-Lautsprecher in (fast) jeder Tasche Platz findet. Die Gesamtleistung beläuft sich auf 30 W. Im Frequenzbereich zwischen 50 Hz und 40 kHz werdet Ihr von zwei dynamischen 25-mm-Kugellautsprechern und zwei 50-mm-Tief-Mitteltönern beschallt. Dabei strahlt der Sound nach vorne heraus.

Der soundcore Motion+ lässt sich sowohl direkt am Lautsprecher, als auch via App steuern. / © Anker

Die Tiefen kommen allerdings erst heraus, sobald "BassUp" aktiviert wurde. Ohne dieses Feature wirkt der Sound etwas Schwach auf der Brust. Laut Hersteller ist eine Spielzeit von bis zu 12 Stunden möglich und Geräte könnt Ihr über Bluetooth 5.0, USB-C oder den 3,5-mm-Klinkenanschluss verbinden. Durch IPX7 wird zudem eine kurzzeitige Wasserdichte bestätigt. Zu guter Letzt könnt Ihr in der Soundcore-App den Equalizer ganz nach Euren Vorlieben einstellen, um den perfekten Sound zu finden.

Soundcore Motion+: Lohnt sich der Rabatt von 35 Prozent?

Die UVP des kleinen Bluetooth-Lautsprechers liegt aktuell bei 99,99 Euro. Hiervon zieht Amazon nun 35 Prozent ab, wodurch Ihr nur noch 64,99 Euro zahlt. Zuletzt gab es ein vergleichbares Angebot erst am Black Friday. Habt Ihr dieses verpasst, könnt Ihr jetzt also erneut zuschlagen. Verkäufer ist hier übrigens nicht Amazon, sondern Anker selbst. Im Soundcore-Shop hingegen findet sich das nächstbeste Angebot (ohne Marktplatz-Deals) und hier werden weiterhin 99,99 Euro verlangt.

Dementsprechend ist der Deal durchaus spannend. Legt Ihr Wert auf einen eher kleinen Formfaktor, möchtet dafür aber nicht auf Bluetooth-Codecs wie Hi-Res Audio verzichten und wollt zudem einen ordentlichen Sound für Euer Geld, solltet Ihr Euch das Ganze definitiv anschauen. Ist Euch das doch noch etwas zu teuer, gibt es übrigens gerade auch den Soundcore Motion Boom für nur 59,99 Euro*, statt der UVP von 89,99 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Worauf achtet Ihr bei einem Bluetooth-Lautsprecher am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!