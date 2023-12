Handy+Uhr krass günstig: Honor 90 mit Watch 4 für 389 Euro!

Aktuell gibt es zeitgleich beim Media Markt und Saturn ein echt gutes Bundle-Angebot, bei dem Ihr das von uns getestete Honor 90 besonders preiswert und die Honor Watch 4 gratis dazu bekommt. Was der der Deal taugt, checkt die nextpit-Redation für Euch.

Das Honor 90 ist aktuell im Deal-Angebot

Für 389 Euro bekommt Ihr die Honor Watch 4 gratis dazu

Saturn und der Medie Markt bieten den Deal gemeinsam an

Honor 90 und eine Honor Watch 4 für 389 Euro

Das Honor 90 wird aktuell in einem interessanten Bundle-Angebot bei dem Media Markt und Saturn gleichermaßen angeboten. So bekommt Ihr das seit dem Sommer 2023 erhältliche Mittelklasse-Smartphone anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 599,90 Euro aktuell für nur 389 Euro. Und das in der großen Ausstattungsvariante mit 12 GB RAM und 512 GB internen Programmspeicher.

Dem nicht genug, packen die beiden Elektronikfachmärkte die Honor Watch 4 gratis on top. Das macht dann zum aktuellen Tageskurs eine Ersparnis von knapp 30 Prozent. Dem Android-Smartphone mangelt es aufgrund seiner Mittelklasse-Einordnung, an einer IP-Zertifizierung, Stereo-Lautsprechern und einem 66-W-SuperCharger.

Ruhig mal einen Blick riskieren: Die besten Smartphones unter 500 Euro

Überzeugt hat uns das Honor 90 hauptsächlich durch sein überragendes 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.664 x 1.200 px bei maximalen 120 Hz. Als Antrieb gibt es einen Snapdragon 7 Gen 1, welcher als klarer Mittelklasse-SoC zu verstehen ist. Alles in Allem ist das Honor 90 für den Preis und der gratis Smartwatch eine gute Investition. Beide Märkte bieten das Honor 90 jeweils in den Farben Midnight Black und Emerald Green an.

Bei der Honor Watch 4, sind die typischen Gesundheitsüberwachungen, welche man so von einer Smartwatch erwartet, mit an Bord. Das 1,75 Zoll große AMOLED-Display hat eine Auflösung von 450 x 390 px.

Lohnt der Deal oder nicht?

Der aktuell günstigste Preis für das Honor 90 allein beträgt laut Idealo knapp 390 Euro. Der Bestpreis lag bei 370 Euro. Da es die Honor Watch 4 im Wert von 150 Euro gratis dazu gibt, handelt es sich, sofern Ihr eine Smartwatch braucht, in jedem Fall um einen sehr guten Preis, bei dem Ihr bedenkenlos zuschlagen könnt.

Affiliate Angebot Honor 90

Habt Ihr noch einen Deal zur Vorweihnachtszeit entdeckt, den die nextpit-Redaktion einmal unter die Lupe nehmen sollte, dann runter in die Kommentare damit.