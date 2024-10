Smarte Thermostate bieten Euch verschiedene Vorteile. Nutzt Ihr die Gadgets korrekt, spart Ihr nicht nur bei den Heizkosten, sondern könnt auch Schimmel vorbeugen. Denn Funktionen wie ein Frostschutz und geplante Heizperioden sind mittlerweile bei den meisten intelligenten Heizkörperventilen vorhanden. Seit Kurzem gibt es auch die tado° X, die unter anderem auch über eine Matter-Unterstützung verfügen. Bei tink gibt es das Starter-Kit mit passender tado° X Bridge jetzt für 79 Euro, statt der UVP von 159,99 Euro.

Affiliate Angebot Tado° X Starter-Kit bestehend aus einem Thermostat und der passenden Bridge

Darauf solltet Ihr bei den neuen tado° X unbedingt achten!

Das tado° X ist die neueste Generation des Herstellers. Vorab sei direkt gesagt, dass die Geräte nicht mit älteren Modellen, wie dem tado° V3+ (Test), kompatibel sind. Bei den Funktionen müsst Ihr jedoch keine Abstriche machen. Das Bedienkonzept des Drehrades wurde verbessert und auch die beliebte und umfangreiche tado-App konnte in unserem Test zum tado° X überzeugen. Der Funktionsumfang ist durch individuelle Zeitpläne, eine genaue Temperatursteuerung und die Smart-Home-Integration ebenfalls recht hoch.

Das neue Display ist besser ablesbar und sieht wirklich hübsch aus! / © nextpit

Gerade letzteres ist dank Matter- und Thread-Support richtig spannend. Das Display hat ebenfalls ein Upgrade erfahren und ist nun deutlich besser zu erkennen. Allerdings gibt es ein Problem, das nicht zu vernachlässigen ist. Denn die Funktionen und Routinen verstecken sich hinter einem Abo-Service. Das Abonnement bittet Euch monatlich mit vier Euro zur Kasse. Dafür ist der Akku inzwischen austauschbar, wodurch das tado° X nachhaltiger als vergleichbare Geräte ist.

tado° X Starter Kit nur 79 € – Lohnt sich das?

Das Starter-Kit kostet Euch laut UVP 159,99 Euro. Die meisten Händler haben den Preis jedoch kurz nach Release bereits auf rund 140 bis 150 Euro angepasst. So liegt der aktuell nächstbeste Preis bei 139 Euro im Netz. Dementsprechend spart Ihr bei tink derzeit 60 Euro und zahlt somit nur noch etwas mehr als die Hälfte als beim zweitbesten Angebot.

Etwas nachteilig ist, dass Ihr hier nur ein Thermostat zur Verfügung habt. Ihr müsstet also ein entsprechendes Angebot in den nächsten Tagen schnappen oder bis zum Black Friday, um alle Heizkörper zu versorgen. Alternativ bietet tink auch weitere Starter-Sets an, bei denen Euch mehr Thermostate zur Verfügung stehen. So zahlt Ihr für das tado° X Starter Kit mit drei Thermostaten nur 169,95 Euro*, statt der UVP von 359,97 Euro. Spielt Ihr schon länger mit dem Gedanken in die Welt der smarten Thermostate einzusteigen, könnte sich auch schon das Einzelset wirklich für Euch lohnen.

Affiliate Angebot Tado° X Starter-Kit bestehend aus einem Thermostat und der passenden Bridge

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Abo-Service für Euch sinnvoll? Lasst es uns wissen!