Tim Cooks „Big Announcement“: Was Apple heute vorstellen könnte

Während konkrete Details zu der erwarteten Ankündigung bislang wie erwartet spärlich sind, stellte Gayle King, Moderatorin von CBS This Morning, bereits klar, dass es sich nicht um ein neues Produkt handeln werde. Stattdessen soll es sich um etwas handeln, das "größer und besser als das" ist.

Dieses Interview war explizit für eine größere Ankündigung geplant und nicht etwa für eine Unterhaltung über Parler und die damit verbundenen Auswirkungen. Denn die Planungen und Vorbereitungen für das Gespräch hatten bereits vor dem vergangenen Mittwoch begonnen.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.



See more of @tim_cook's interview Wednesday on @CBSThisMorning when he'll announce a major new initiative, that's not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 12, 2021

Rätselraten um Apples "große Ankündigung"

Auch wenn das Geheimnis um die Vorstellung bereits in wenigen Stunden gelüftet wird, lassen bereits einige Details des Interviews mögliche Schlussfolgerungen zu. So ist in dem Ausschnitt zu sehen, dass Gayle King und Tim Cook sich nicht etwa beide in Apple Park gegenüber gesessen haben. Stattdessen wurde King in einem Apple Store gefilmt.

An "Apple Stores as vaccination sites" announcement makes sense to me.



1) King did the interview at an Apple Store.

2) Vaccines are certainly more important than new products.

3) Apple has been very aggressive in trying to help where it can regarding battling the pandemic. — Neil Cybart (@neilcybart) January 12, 2021

Einige Beobachter vermuten daher, dass es sich um eine Ankündigung rund um die Apple Stores handeln könnte. Die derzeit in vielen Ländern leeren Stores könnten von Apple etwa dazu genutzt werden, um möglicherweise als kleine Impfzentren zu dienen. Apple hatte bereits zu Beginn der Pandemie mit eigenen Schutzmasken und -visieren dem Virus den Kampf angesagt.

Apples "wichtige Initiative": Verstärkte Produktion in den USA?

Eine andere Vermutung ist, dass es sich bei der Initiative um die Produktion von Apples Geräten handeln könnte. Wird bislang lediglich der Mac Pro zu Teilen in Apples Heimat gefertigt, könnte der iPhone-Hersteller möglicherweise weitere Produkte in den USA fertigen. Damit würde man sich unabhängiger von China und der dortigen Produktion machen. Insbesondere aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und dem Reich der Mitte gab es in den vergangenen Monaten immer wieder derartige Vermutungen.

Gestärkte Privatsphäre in iOS 14

Es ist aber des Weiteren auch möglich, dass Apple sich beispielsweise auf eine kommende Funktion von iOS 14 konzentrieren könnte. So hatte man bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass die sogenannte "App Tracking Transparency" Anfang 2021 kommen werde. Das Feature erfordert von Apps, dass sie sich eine explizite Erlaubnis der Nutzer einholen müssen, bevor sie über Webseiten oder Apps verfolgt werden dürfen.

Ursprünglich sollte das Feature bereits Bestandteil von iOS 14 im September sein, um Werbemaßnahmen und Tracking der iPhone-Nutzer weiter zu limitieren. Um Entwicklern mehr Zeit für notwendige Anpassungen zu geben, entschied man sich jedoch für die Verschiebung auf Anfang 2021. Insbesondere Facebook hatte sich in der Vergangenheit vehement gegen die neue Funktion ausgesprochen.

Apple und die CES: Privatsphäre steht seit Jahren im Mittelpunkt

Apple never shows up at CES, so I can’t say I saw this coming. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z — Chris Velazco (@chrisvelazco) January 4, 2019

Eine derartige Ankündigung wäre auch im Hinblick auf die derzeit laufende CES 2021 und Apples jüngere Geschichte mit der Show wieder einmal passend. So nahm Apple im vergangenen Jahr erstmals seit 1992 formal an der CES teil, nachdem man sich an einer Diskussion zum Thema Privatsphäre beteiligte. Im Jahr 2019 zeigte man sich mit Bannern zum selben Thema, auf denen zu lesen war: "What happens on your iPhone stays on your iPhone" – „Was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone“.

Das vollständige Interview zwischen Apple-CEO Tim Cook und Gayle King soll noch am heutigen Mittwoch bei CBS gezeigt werden. Durch die Zeitverschiebung werden wir aber voraussichtlich erst heute Nacht davon erfahren. Spätestens morgen wissen wir also, worum es sich bei der großen Ankündigung wirklich handelt.