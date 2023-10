Top 5 Apps der Woche für Android & iOS: Action-Games und Video/Foto-Editing

Diese Woche haben wir drei Spiele für Euch, mit denen Ihr so richtig schön auf der Couch versumpfen könnt. Mit dabei sind zwei Sidescroller, wahlweise mehr Richtung Jump'n'Run oder in Richtung Hack'n'Slay. In Super Dash steigt Ihr dagegen in einen futuristischen Rennwagen. Wenn Ihr dann doch noch etwas produktiv sein wollt, dann könnt Ihr mit unseren beiden übrigen Tipps wahlweise Eure Urlaubsvideos oder Eure Urlaubsfotos mit KI auftunen.

DERE Vengeance (Android & iOS)

Wer knackig harte Jump'n'Runs der alten Schule mag, sollte dringend mal DERE Vengeance auschecken. Der Sidescroller möchte mit einer Horror-Rahmengeschichte und der etwas neben der Spur laufenden KI die vierte Wand durchbrechen. Ganz unabhängig davon habt Ihr es hier mit einem wirklich starken Plattform-Spiel zu tun, dass Erinnerungen an 8-Bit-Zeiten und die Mario Bros und Gianna Sisters aufleben lässt.

Die Bedienung ist in zwei Sekunden gelernt und stellt Euch dennoch immer wieder vor knifflige Aufgaben. Also ja, das Spiel ist wirklich schwer, aber zu keiner Zeit unfair. Manchmal müsst Ihr schon ein wenig knobeln, auf welchem Weg ein Hindernis überwunden werden kann. Aber erfreulicherweise sind die Speicherpunkte sehr reichlich und fair verteilt. Neben feiner zur 8-Bit-Optik passende Musik müsst Ihr die Lautstärke auch deswegen aufdrehen, weil zwischendurch die KI zu Euch spricht. Zockt also am Besten mit Kopfhörern.

Preis: kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Werbung gibt es, ja. Nach drei verlorenen Leben kommt ein kurzer Clip. Problem dabei: Diese drei Leben kann man durchaus in 20-30 Sekunden verlieren. Wer sich also über zu viel Werbung ärgert, ärgert sich zumindest teilweise auch darüber, zu ungeschickt zu spielen. Ausschalten könnt Ihr die Werbung per In-App-Kauf: Das ansonsten kostenlose Spiel verlangt dafür faire 1,89 Euro.

Manche Stellen sind wirklich schwer zu meistern bei DERE Vengeance. / © nextpit

Ladet DERE Vengeance aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter

DERE Vengeance macht trotz (oder gerade deswegen?) Schwierigkeitsgrad mächtig viel Spaß. Wer das Genre liebt, wird hier bestens unterhalten. Ihr spürt jedenfalls, mit wie viel Leidenschaft der Entwickler dieses Jump'n'Run programmiert hat.

Vaux – Video and Audio Editor (Android)

Haht Ihr Bock auf ein sehr unkompliziertes Video-Tool für Euer Android-Handy? Dann werft unbedingt einen Blick auf Vaux! Die App ist erst seit wenigen Tagen auf dem Markt, macht aber auf Anhieb einen feinen Eindruck. Die App-Oberfläche sieht sehr aufgeräumt und selbsterklärend aus und die Features sind wirklich umfangreich: Ihr könnt Videos schneiden oder zusammenfügen, untermalt sie mit Musik, wandelt sie in ein GIF oder ein anderes Dateiformat um, lasst es rückwärts laufen, verpasst den Clips Wasserzeichen und einiges mehr.

Lediglich eine Sache hab ich vermisst: Wenn ich eine Aktion durchgeführt habe, sehe ich das fertige Resultat nicht direkt in der App. Ob mir das Ergebnis gefällt, finde ich also erst heraus, wenn ich in die Galerie-App schaue. Da Duwit Technologies aber auch explizit nach fehlenden Features fragt, wird man hier sicher nachbessern.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Vaux ist sehr schlicht und intuitiv. Wer mag, nutzt wie ich den Dark Mode. / © nextpit

Ladet Vaux aus dem Google Play Store herunter

Das klappt alles sehr unkompliziert und fast noch besser: Ohne Werbung und In-App-Käufe. Mag sein, dass die Entwickler der App später noch ein Preisschild verpassen. Stand jetzt ist es aber kostenlos und wartet darauf, von Euch mal ausprobiert zu werden.

Grimvalor (Android & iOS)

Erinnert Ihr Euch noch an die guten alten Zeiten, als Sidescroller-Games wie Castelvania oder Prince of Persia die Spielkonsolen dominierten? Mit Grimvalor könnte es Euch für Euer Smartphone ähnlich gehen. Eure Aufgabe ist es, mehr über das Schicksal Eures verschwundenen Königs zu erfahren und dabei Horden von Gegnern und Bossen in Hack'n'Slash-Manier niederzumähen.

Die Steuerung ist hierbei recht simpel. Ihr befindet Euch in einer 2D-Welt mit 3D-Grafik und könnt mit dem linken Finger nach Links und Rechts laufen, während der rechte Daumen Euren Charakter per Knopfdruck schlagen, springen und ausweichen lässt. Das Spiel läuft mit 120 FPS absolut flüssig und ist zudem recht knifflig, da Ihr nach wenigen Schlägen bereits das zeitliche segnet.

Preis: 6,99 € / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

In Grimvalor wählt Ihr zuerst das Geschlecht Eures Helden und stürzt Euch anschließend in den Kampf. / © nextpit

Das Game erinnert dabei stark an ein Dark Souls in Sidescroller-Manier. Denn Ihr sammelt Seelenfragmente, erhaltet neue Waffen und könnt Euch mit Schmuckstücken ausrüsten. Die Charakter-Entwicklung hat hier nicht zu viel tiefe, allerdings tut das dem Spiel nicht weh. Denn Euer Hauptziel ist es schließlich, die Welt zu retten und die Dunkelheit zu besiegen und nicht, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen.

In Grimvalor spielt Ihr definitiv kein RPG, sondern konzentriert Euch mehr auf das eigentliche Gameplay. / © nextpit

Ladet Grimvalor aus dem Google Play Store oder dem Apple-Store herunter

Möchtet Ihr das Game vorab testen, bietet der Google Play Store eine kostenlose Testversion für den ersten Akt an. Gefällt Euch das Spiel, könnt Ihr es dann ganz einfach für 6,99 Euro upgraden.

Super Dash – Endless Run (Android & iOS)

Freunde des Graffiti sprühenden Subway Surfers unter Euch? Dann habe ich hier einen weiteren 3D-Endless-Runner, der durch seine rasante und actiongeladene Thematik das Maximum Eurer menschlichen Reflexe fordert. Also genau das Richtige, um die stressige Woche einmal hinter sich zu lassen und ein wenig durch eine Vielzahl an futuristischen Landschaften zu steuern.

Der Fuhrpark ist mit einer umfangreichen Auswahl bestückt. Natürlich müsst Ihr die Fahrzeuge erst freispielen/ © Mad Yeti Games

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Unter gewissen Aspekten, kann das Spiel als Rennsimulation betrachtet werden, wenngleich Ihr auf einen Hyperdrive angetriebenen Pocket-Racer noch ein paar Jahre warten müsst. Ein fesselnde Soundtrack unterstreicht das adrenalingeladene Gameplay noch einmal zusätzlich. Wählt also aus Eurem freigespielten oder bezahlten Fuhrpark (Gems) Euren heutigen Boliden und prüft mit einer simplen Steuerung Eure heutigen Reflexe.

Für den geübten Subway Surfer ist die Steuerung ein Kinderspiel. / © Mad Yeti Games

Das Spiel ist prinzipiell kostenfrei und auch ohne Werbung. Seid Ihr jedoch von der ungeduldigen Sorte, lassen sich sowohl Gems als auch Stars kaufen. Wir starten beispielsweise für 20.000 Gems bei 99 US-Cent. Das erste freischaltbare Vehikel kostet gerade einmal 2.000 Gems. Nach meiner ersten Spielrunde hatte ich jedoch schon 1.036 Gens und 13 Stars.

Bei Super Dash - Endless Run kann man sich schnell hochspielen und so weitere Fahrzeuge freischalten. / © Mad Yeti Games

Ladet Super Dash – Endless Run aus dem Google Play Store oder dem Apple-Store herunter

Zumindest im Apple App-Store hat der 3D-Endless-Runner bereits 4,6 von möglichen 5 Sternen erhalten. Und Apple-Kunden sind bekanntlich besonders kritisch (Spaß), so schlecht kann das Spiel also gar nicht sein.

EPIK (Android & iOS)

Ihr wolltet das Wochenende nutzen, um ganz oldschool ein paar Fotos ausdrucken und womöglich sogar ein echtes Fotoalbum einkleben, so richtig mit Papier und so? Dann könnt Ihr Eure Urlaubsfotos vom Sommer mit EPIK wortwörtlich episch auftunen. Die Bildbearbeitungs-App hat so ziemlich jeden Trick auf Lager, den man sich 2023 nur wünschen kann – von kompletten Filter-Themes für Eure Bilder bis hin zur digitalen Nasenkorrektur ist hier alles geboten.

Die Bildbearbeitungsapp EPIK bietet auch ohne Pro-Version zahlreiche Werkzeuge. / © nextpit

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja (25,49 Euro pro Jahr oder 6,49 Euro pro Monat) / Konto erforderlich: optional

Erfreulich an EPIK ist, dass Ihr auch mit der kostenlosen Version wirklich viel anstellen könnt. Die Basis-Werkzeuge wie Zuschneiden, Freistellen, Objekte entfernen sowie sämtliche Tools zur Belichtungs- und Farbkorrektur stehen Euch uneingeschränkt zur Verfügung. Außerdem gibt es in fast jeder Kategorie – von den KI-Filtern bis zum Himmel-Tauscher – auch etliche kostenlose Optionen. Nur für den digitalen KI-Friseur braucht Ihr in jedem Fall die Pro-Version.

Apropos: Die Pro-Version mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Funktionen kostet 25,49 Euro pro Jahr. Wenn Ihr nur einmal im Jahr alle Fotos von Eurem Sommerurlaub abarbeitet, dann reicht Euch vermutlich auch das Monatsabo für 6,49 Euro – oder gar die kostenlose 7-Tage-Testversion.

Mit den KI-Filtern habt Ihr viele abgefahrene Möglichkeiten – auch hier gibt's in der kostenlosen Version einige Optionen. Nur bei den Haaren seid Ihr ohne Pro-Abo auf die Farbe beschränkt. / © nextpit

Ladet EPIK aus dem Google Play Store oder dem Apple-Store herunter

Im Apple App Store ist EPIK noch keine 1.000 mal bewertet, erreicht dafür aber einen Durchschnitt von 4,7. Im Google Play Store kommt die App auf 4,0 von 5 Sterne.

Das war's für diese Woche mit unseren Top-5-Apps. Was war Euer Favorit? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren – und wenn Ihr noch weitere Geheimtipps für uns und die nextpit-Community habt, dann lasst es uns natürlich wissen!