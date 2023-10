Top 5 Apps der Woche: Food-Fotografie, Komposition und ein gruseliges Spiel!

Wie sieht es bei Euch mit dem Herbst aus? Fühlt Ihr Euch ein wenig düster? Zum Glück bieten unsere Smartphones einen praktischen Ausweg. Es gibt immer wieder neue Apps und Spiele für Android und iOS, sodass es Euch nie an Möglichkeiten mangelt. Also entspannt Euch, macht es Euch gemütlich und lasst uns in unsere Top-Tipps für diese Woche eintauchen. Wir haben fünf Apps und Spiele speziell für Euch ausgesucht und getestet. Wir hoffen, dass sie Euch genauso viel Freude bereiten wie uns!

Diese Woche steht ganz im Zeichen der Ästhetik. Wir haben Kamera-Apps zusammengestellt, mit denen Ihr Lebensmittel fotografieren könnt, innovative Tools für die Fotomontage und sogar ein Spiel, bei dem es darum geht, Euren Charakter zu verkleiden. Seid Ihr bereit, Euch von innen und außen schönzumachen?

Gacha Life 2 (Android & iOS)

Habt Ihr eine Leidenschaft für Verkleidungsspiele? Wer würde nicht davon träumen, Zugang zu einem endlosen Kleiderschrank und allen erdenklichen Modeaccessoires zu haben, unabhängig vom Geschlecht? Hier kommt "Gacha Life 2", die Fortsetzung der beliebten Anzieh- und Rollenspielsensation.

In diesem Spiel wählt Ihr zunächst Euren Anime-Charakter aus und habt dann die Freiheit, Euch nach Herzenslust mit Accessoires auszustatten, um einen wirklich einzigartigen Look zu kreieren. Auch wenn es auf den ersten Blick seinem Vorgänger und Spielen wie "Gacha Life Club" sehr ähnlich ist, bringt es doch eine neue Sichtweise auf den Tisch.

Die Anpassungsmöglichkeiten scheinen endlos zu sein. Sicher, es gibt eine kalkulierbare Grenze, aber mit tausenden von Kleidern, Hemden, Frisuren und mehr ist die Auswahl riesig. Nachdem Ihr Euren Charakter gestaltet habt, könnt Ihr im Studio Szenen und Geschichten erstellen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Was ist mir aufgefallen? Es gibt keine In-App-Käufe. Allerdings können die häufigen Werbeeinblendungen in "Gacha Life 2" ziemlich störend sein, vor allem, wenn Ihr gerade mit dem Design beschäftigt seid. Aber der Entwickler verspricht, dass das Spiel für immer kostenlos ist, was beruhigend ist.

Wer immer die Qual der Wahl hat, wird in Gacha Life 2 die Qual der Wahl haben. / © nextpit

Ladet Gacha Life 2 aus dem Google Play Store oder dem Apple Store herunter

Foodie - Filter und Filmkamera (Android)

Man kann nicht gut denken, gut lieben und gut schlafen, wenn man nicht lecker gegessen hat. In Zeiten, in denen soziale Medien Einblicke in unser Leben gewähren, sorgt diese Foodie-App dafür, dass Eure Mahlzeiten herausstechen. Sie ist ein Muss für begeisterte Esser und Café-Hopper.

Hustensaft, eine Persimone und ein paar Knoblauchzehen sahen noch nie so gut aus! / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Mit über 30 professionellen Live-Filtern, darunter Favoriten wie Yum, Positano und BBQ, werden Eure Posts Instagram-würdig. Die App bietet einen intelligenten Leitfaden für Aufnahmen von oben nach unten und einen Timer, um genau den richtigen Moment einzufangen.

Selbst wenn Euer Essen nicht erstklassig ist, werden die Videos es appetitlich aussehen lassen. Aber seid vorsichtig: Verherrliche kein minderwertiges Essen, sonst riskiert Ihr, als geschmacklos bezeichnet zu werden. Entscheidet Euch für ein Abonnement, um werbefrei und mit unbegrenzten Filtern ausgestattet zu sein.

Es gibt auch "Rezepte", in denen Ihr Euch die individuellen Filtereinstellungen anderer ansehen könnt, die in deren Fotos gipfeln und die Ihr dann selbst verwenden könnt. / © nextpit

Ladet Foodie - Filter und Film Camera aus dem Google Play Store herunter.

YouCam Perfect - Foto Editor (Android & iOS)

Ein ideales Bild für die Welt zu machen, kann eine Herausforderung sein. Während Apps wie YouCam Perfect Selfies verbessern – Zähne aufhellen, Falten glätten und Gesichter umgestalten – denkt immer daran, dass die innere Schönheit das ist, was wirklich zählt. Lasst Euch nicht von gesellschaftlichen Zwängen bestimmen.

Ihr könnt Eure Fotos mit der eingebauten KI verbessern, obwohl Landschaftsaufnahmen in der Regel kaum einen Unterschied machen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

YouCam Perfect, das kostenlos mit Werbung und In-App-Käufen erhältlich ist, bietet KI-Fotoverbesserungen. Allerdings werden Landschaftsfotos nur minimal verändert. Auch wenn es Spaß macht, Eure Selfies zu verbessern, solltest Ihr immer daran denken, dass die wahre Schönheit im Inneren liegt. Wenn wir altern, verändert sich unser Aussehen, aber unser Charakter bleibt.

Wie Ihr an der Objektentfernungsfunktion oben sehen könnt, funktioniert sie nicht so gut, wenn es sich um komplexe Designs handelt / © nextpit

Mit dieser App könnt Ihr unerwünschte Elemente herausschneiden. Abonnements schalten Funktionen frei. Die Preise beginnen bei 7,99 €/Monat und reichen bis zu 32,99 €, je nach Euren Bedürfnissen.

Ladet YouCam Perfect - Photo Editor aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Snapdish Food Camera & Recipes (Android)

Hey iOS-Nutzer, bitte habt Erbarmen mit mir! Diese Woche stelle ich zwei Android-exklusive Apps vor, aber das ist reiner Zufall. Hier kommt Snapdish, eine App, die es nur für Android gibt und mit der Ihr Eure Essensreise dokumentieren könnt.

Ihr könnt nicht nur Eure Lieblingsgerichte festhalten, sondern die App verfügt auch über eine eingebaute KI, die erkennt, wie gut Eure Gerichte für Fotos geeignet sind. Und mit den einzigartigen Filtern werden Eure Essensbilder garantiert zu etwas Besonderem.

Ihr könnt zwischen verschiedenen Filtern wählen, einschließlich des Grades der Unschärfe, um ein bestimmtes Gericht, wie oben zu sehen. / © nextpit

Der spezielle Food-Fotofilter sorgt dafür, dass Eure Gerichte auf dem Bildschirm besonders gut zur Geltung kommen. Ihr könnt Eure Fotos von Lebensmitteln bearbeiten und verschönern? Nur einen einfachen Fingertipp entfernt. Anstelle der traditionellen "Likes" verwendet Snapdish "Yummies!".

Ihr könnt Gerichte von anderen favorisieren und sogar Euer eigenes digitales Kochbuch zusammenstellen. Snapdish ist mehr als eine Kamera-App; es ist eine Plattform, auf der Ihr Eure kulinarischen Kreationen präsentieren und von anderen Kochbegeisterten lernen könnt. Vorbei ist die Vorstellung, dass Kochen mühsam ist. Snapdish bringt Spaß und Einfachheit in den Mix.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Wenn Ihr mit euren Ergebnissen zufrieden seid, postet sie auf eurer Snapdish-Timeline, damit andere euer Kunstwerk sehen können! / © nextpit

Snapdish Food Camera & Recipes aus dem Google Play Store herunterladen

Franz (Android & iOS)

Wie viel Zeit verbringt Ihr täglich an Eurem Handy? Der weltweite Durchschnitt liegt bei über 2,5 Stunden, und er steigt jedes Jahr, weil wir uns immer mehr auf das Telefon verlassen. Stellt Euch vor, Euer Telefon würde heimgesucht.

Das ist Franz, der Geist, der Euer Gerät heimsucht. Er ist unabhängig und hat seine eigenen Absichten, die Ihr über die Telefonbenachrichtigungen herausfindet. Das Spiel entwickelt sich wie ein visueller Roman und stellt Euch vor schwierige Entscheidungen und moralische Dilemmas. Im Spiel geht es vor allem darum, auf Aufforderungen zu reagieren, Benachrichtigungen zu interpretieren und die Punkte zu verbinden.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Ich fand die Altersfreigabe ab 9 Jahren witzig. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand, der so jung ist, diese Art von Tiefe und Horror, die den Spieler erwartet, zu schätzen weiß. Eltern sollten in diesem Bereich vielleicht etwas kritischer sein. Offenbar wird der Entwickler kurz vor Halloween ein Update herausgeben. Gut gemacht!

Ladet Franz aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter

Das war's erst einmal mit unseren fünf Lieblings-Apps aus der nextpit-Redaktion! Welche der oben aufgeführten Apps hat Eure Aufmerksamkeit erregt? Haben wir eine App übersehen, die gerade im Trend liegt? Teile uns Eure Empfehlungen in den Kommentaren mit!