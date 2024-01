Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Zelda-Klon, Kochrezepte und Lernhilfen

Alle Apps aus diesem Artikel haben wir Euch ausprobiert. Macht Euch also keine Gedanken, um die Qualität der empfohlenen Apps machen. Wenn Euch die App-Tipps aus diesem Artikel noch nicht reichen sollten, empfehlen wir Euch einen Blick in unsere Liste der kostenlosen Apps der Woche zu werden. Hier findet Ihr 16 Apps, die gewöhnlich Geld kosten, jetzt aber für kurze Zeit gratis sind!

Dice Dreams

Dice Dreams verbindet Glücksspiel mit einer Städtebau-Simulation. Klingt im ersten Moment vielleicht nach einer ungewöhnlichen Kombination, allerdings ist das Spielprinzip sehr einfach. Ihr würfelt drei Würfel in der Hoffnung Münzen oder andere Boni zu erhalten. Mit den Münzen baut Ihr Eure Stadt auf. Jedes Gebäude könnt Ihr bis zu viermal ausbauen. Die anderen Boni setzen sich aus weiteren Würfel-Chancen oder Angriffe auf Städte anderer Spieler zusammen.

Baut Eure Stadt auf und "erwürfelt" Euch Euren Fortschritt in Dice Dreams. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Optional

Wenn Ihr einen Angriff auf eine gegnerische Stadt durchführt, habt Ihr zudem noch die Möglichkeit Münzen aus der gegnerischen Stadt zu entrinnen. Im Laufe des Spiels wertet Ihr Euer Königreich-Level auf, um einzigartige Boni freizuschalten. Diese beinhalten gratis Münzen, weitere Würfel-Möglichkeiten bis hin zu neuen Charakteren. Ach ja, wie witzig sind eigentlich die flauschigen Charaktere!?

Das Game ist kostenlos. Klar, wenn Ihr wollt, könnt Ihr mit Echtgeld nachhelfen. Allerdings macht das Spiel auch ohne Finanzspritzen sehr viel Spaß, und warum sich den Spielfortschritt selbst nehmen, wenn man alles zu seiner Zeit auskosten kann?

Ladet Dice Dreams aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Study with Subwords

Apps wie Babbel oder DuoLingo sind wohl die bekanntesten, wenn Ihr neue Sprachen lernen wollt. Mit Study with Subwords habt Ihr eine weitere Alternative mit zahlreichen Möglichkeiten verschiedenste Sachen zu lernen, wie zum Beispiel die Hauptstädte der Bundesstaaten der USA. In einer übersichtlichen Liste werden Euch vor der Fragerunde die Hauptstädte mit den dazugehörigen Bundesstaaten angezeigt. Sobald Ihr bereit seid und das Go gebt, startet das Abfragen.

Wie gut ist Euer Gedächtnis? In Study with Subwords könnt Ihr Gehirn ordentlich prüfen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Im Falle der Bundesstaaten wird Euch der Staat angegeben – Eure Aufgabe ist, aus den vorhandenen Wortschnipseln die dazugehörige Hauptstadt zusammenzusetzen. Study with Subwords überzeugt mit einer riesigen Palette an verschiedensten Themen, bei denen Ihr Euch Wissen testen könnt. Egal, ob groß oder klein, die App ist in unseren Augen für alle ein netter Zeitvertreib.

Wenn Ihr schnell auf den Genuss gekommen seid, habt Ihr die Möglichkeit ein zwölfmonatiges oder einmonatiges Abo abzuschließen, um vollen Zugriff auf alle Inhalte zu haben. Schade, dass diese App nur im Apple App Store verfügbar ist.

Ladet Study with Subwords aus dem Apple App Store herunter.

KptnCook Meal Plans & Recipes

Pizza mit oder ohne Ananas? Egal, welche kulinarische Richtung Ihr einschlagen wollt, mit KptnCook Meal Plans & Recipes habt Ihr eine übersichtliche App mit einer riesigen Auswahl an Kochrezepten. Schon zu Beginn beeindruckt die App, da Ihr genauestens angeben könnt, welche Inhaltsstoffe oder Lebensmittel Ihr nicht vertragt oder schlichtweg in Eurer Ernährung nicht vorfinden wollt.

Am Anfang gebt Ihr an, wie Eure Ernährung aussehen soll. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Die App hilft Euch nicht nur dabei, neue Rezepte zu entdecken, sondern hilft Euch dabei, Euch gesünder zu kochen und sogar Mahlzeiten zu planen. Im übersichtlichen Hauptmenü werden Euch auf der Stelle verschiedenste Gerichte vorgeschlagen. Das coole hierbei: Neben der voraussichtlichen Kochdauer, wird Euch der ungefähre Preis angezeigt, den Ihr im Supermarkt auf den Tisch legen müsst für die einzelnen Zutaten.

Für jede Mahlzeit seht Ihr die genauen Zutaten und Nährwerte. / © nextpit

Klickt Ihr auf ein Gericht, wählt Ihr die gewünschte Portion aus, und die App spuckt Euch jeweils die Mengen für die einzelnen Zutaten aus. So behaltet Ihr zudem immer die Nährwerte im Auge. Alles in allem eine wirklich klasse App, um seine Kochskills aufzubessern und sein Repertoire an Gerichten zu erweitern.

Ladet KptnCook Meal Plans & Recipes aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Archero

Das Game Archero erinnert stark an Zelda. Ein direkter Zelda-Klon ist es nicht, dafür scheint sich der Hauptcharakter doch so einiges vom kleinen Nintendo-Helden abgeguckt zu haben. In Archero steuert Ihr einen kleinen Kämpfer mit Pfeil und Bogen durch so viele Passagen wie nur möglich. Auf dem Weg kämpft Ihr Euch durch Gegnermassen durch.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Kämpft Euch in Archero durch Massen voller Gegner. Aber Vorsicht, um nicht getroffen zu werden, müsst Ihr immer in Bewegung bleiben. / © nextpit

So einfach wie es scheint, ist das Game gar nicht, denn einerseits müsst Ihr immer in Bewegung bleiben, um den gegnerischen Angriffen auszuweichen, andererseits ist Euer Held nur im stationären Modus in der Lage selbst seinen Pfeil und Bogen einzusetzen. Zielen müsst Ihr nicht, das übernimmt Euer tapferer Krieger allein. Nach einigen Stationen bekommt Ihr Hilfe durch Engel, die entweder Eure Lebensleiste aufstocken, oder Euch für den Angriff Boosts geben.

Werdet in Archero zum Zelda-ähnlichen Krieger. / © nextpit

Schließlich könnt Ihr Eure Errungenschaften nutzen, um Eure Fähigkeiten zu verbessern und Euren Charakter zu individualisieren. Archero ist kostenlos. Möglichkeiten finanziell nachzuhelfen besteht, ist aber nicht notwendig, ums weit im Spiel zu schaffen.

Ladet Archero aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Gold and Goblins: Idle Merger

Den krönenden Abschluss der dieswöchigen Ausgabe der Top-5-Apps bildet Gold and Goblins: Idle Merger. In diesem Game werdet Ihr zu wahren Goldgräbern. Ihr grabt Euch mithilfe von Kobolden durch Goldminen. Je mehr Kobolde Ihr einstellt, desto schneller kommt, grabt Ihr Euch durch die Tunnel.

Um den Forschritt nochmals zu beschleunigen, könnt Ihr zwei Level-1-Kobolde zu einem Level-2-Kobold fusionieren. Für jeden Goldbrocken erhaltet Ihr Münzen, mit denen Ihr die Arbeiterzahl erhöht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Wie viel Gold schafft Ihr es, mit dem Bagger einzusammeln? Achtet darauf, die leuchtenden Blöcke mitzunehmen, um besonders viel Gold abzustauben. / © nextpit

Habt Ihr eine Miene erfolgreich abgegrast, fahrt Ihr zum Abschluss mit einem fetten Bagger durch ein separates Gebiet. Dabei habt Ihr nur eine bestimmte Zeit, um so viele Goldbrocken, wie nur möglich, abzuräumen. Diesen Prozess setzt Ihr Miene für Miene fort. Allerdings müsst Ihr mit der Zeit immer mehr Geduld mitbringen. Je größer die Blöcke, desto mehr Zeit benötigen Eure Kobolde, um das Gold vollständig abzubauen.

Ladet Gold and Goblins: Idle Merger aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Welche App war diese Woche Euer Highlight? Und habt Ihr noch weitere App-Empfehlungen? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren und wünschen Euch ein sonniges Wochenende!