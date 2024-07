Seid Ihr auf der Suche nach Möglichkeiten, Euer Smartphone-Erlebnis mit aufregenden neuen App-Empfehlungen zu verbessern? Dann seid Ihr hier genau richtig! Wir haben die besten Apps der Woche exklusiv für Euch ausgewählt. Das nextpit-Redaktionsteam hat diese fünf spannenden Apps, die sowohl für iPhone als auch für Android-Geräte geeignet sind, sorgfältig kuratiert und ausführlich analysiert. Also, lasst uns ohne Umschweife in die fesselnden Funktionen eintauchen, die diese Apps mitbringen!

Vielleicht seid Ihr die ganze Woche über gestresst, aber warum entspannt Ihr Euch nicht mit Cozy Grove: Camp Spirit? Mit diesem Netflix-Titel könnt Ihr niedlichen, wenn auch geisterhaften Bären helfen, im Wald ewige Ruhe zu finden. Verbessert Euren Wortschatz mit Daily Word, verwaltet Eure E-Mails reibungslos mit Blue Mail und zaubere leckere Mahlzeiten mit COOKmate! Es ist immer etwas für jeden dabei.

Im heutigen schnelllebigen digitalen Zeitalter ist es nur allzu üblich, auf Apps zu stoßen, die ihre Nutzer/innen mit In-App-Käufen und aufdringlicher Werbung bombardieren. Aber keine Angst, denn wir sind hier, um das Spielfeld zu ebnen und Euch vor unerwarteten Ausgaben zu schützen. Unsere Mission ist einfach, aber wichtig: Wir wollen Euch mit Apps versorgen, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und Euch zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr auf der Suche nach außergewöhnlichen App-Angeboten seid, ist unsere sorgfältig zusammengestellte Sammlung kostenloser Apps der Woche genau das Richtige für Euch! Jede Woche wählen wir eine Auswahl von Apps aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber derzeit im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos erhältlich sind.

Die Top 5 Apps der Woche sind jedoch ein bisschen anders. Lass uns ohne Umschweife in die Crème de la Crème dieser Woche eintauchen - die Top 5 Apps, die die Welt der mobilen Spiele und Anwendungen beherrschen!

Cozy Grove: Camp Spirit (Android & iOS)

Manche von uns spielen gerne Spiele, um sich zu entspannen und sich nicht mit Ranglisten oder dem Erlangen von immer mächtigeren Gegenständen zu beschäftigen. Hier kommt Cozy Grove: Camp Spirit. Wenn Ihr Netflix-Abonnenten seid, könnt Ihr dieses Spiel kostenlos spielen. Es ist eine Lebenssimulation, bei der es darum geht, die Gegend zu erkunden, wieder aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die meisten Wüstengebiete auf der Insel ein bisschen Farbe bekommen.

Das Spiel sieht toll aus und hat extrem niedliche Charaktere. Ich fand es toll, wie sorgfältig die Landschaften gezeichnet und aquarelliert wurden, und Freundlichkeit ist hier das Hauptthema, denn je mehr freundliche Taten Ihr vollbringt, desto glücklicher wird die Gemeinschaft insgesamt. Es könnte eine Weile dauern, bis man sich an die Steuerung gewöhnt hat, so wie ich es getan habe, aber wenn Ihr Euer Smartphone an einen externen Controller anschließt, wird es Euch die Eingewöhnung erleichtern.

Preis: Unterschiedlich (Netflix-Abonnement) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja (Netflix-Abonnement)

Da es tägliche Quests gibt und alles in Echtzeit abläuft, könnt Ihr Euch sicher sein, dass dies ein rein entspannender Titel ist, der Euch nicht das Gefühl gibt, dass jemand anderes darauf aus ist, mächtiger oder besser zu sein als ihr. Schließlich ist die Arbeit eines Geisterjägers oder einer Geisterjägerin nie beendet, und es gibt immer etwas anderes, das Euch beschäftigt.

Ladet Cozy Grove: Camp Spirit aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Inflow ADHD (Android & iOS)

ADHS zu haben, ist kein Spaß. Wenn Ihr ein Elternteil seid und Euer Kind ADHS hat, wird die Erziehung zu einer noch größeren Herausforderung. Zum Glück gibt es mit Inflow ADHD eine App dafür, aber denk daran, dass eine App nur ein Leitfaden ist und niemals die Erfahrung und das Können einer qualifizierten medizinischen Fachkraft ersetzen kann. Wenn Ihr trotzdem Hilfe bei einem Arzt sucht, solltet Ihr Inflow ADHD als Ergänzung und nicht als Ersatz verwenden.

Inflow ADHD hilft dem Nutzer, mit verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens zu kämpfen, darunter Konzentration, Aufschieben, Organisation, Aufmerksamkeitsspanne, Hyperaktivität und sogar Angst. Vielleicht reicht der Kalender oder der Gewohnheits-Tracker nicht aus - Inflow ADHD ist da, um zu helfen. Mit visuellen Erinnerungen und einer Funktion zur täglichen Fokussierung, mit der Ihr Eure täglichen Aufgaben effektiv priorisieren könnt, sollt Ihr wieder in die Spur kommen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (22,49 €-199,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Erlebt kleine Siege über ADHS mit Inflow in Eurem täglichen Leben. / © nextpit

Ich empfand die Anwesenheit einer stigmafreien und unterstützenden ADHS/ADD-Community als äußerst beruhigend und motivierend. Schließlich gibt es nichts Besseres, als jemanden zu haben, der im selben Boot sitzt wie man selbst, was nicht zu einer Selbstmitleidsparty wird, sondern vielmehr als Ermutigung dient, dass es möglich ist, diese Hürde im Leben zu überwinden. Es kann zwar keine Therapie ersetzen, aber es ist ideal, um eine starke Basis mit praktikablen Strategien zur Überwindung von ADHS zu schaffen.

Ladet Inflow ADHD aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Blue Mail (Android & iOS)

Eine E-Mail-Adresse zu haben, war schon cool, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Als Google 1 GB Speicherplatz in Eurem Posteingang anbot, war das erstaunlich, und seitdem haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Heutzutage ist die E-Mail-Verwaltung eher eine lästige Pflicht als alles andere. Was wäre, wenn es eine App gäbe, die das Leben viel einfacher machen könnte? Hier ist Blue Mail.

Die Benutzeroberfläche von Blue Mail ist einfach und elegant genug, um sich zurechtzufinden, ohne verwirrt zu werden. Ihr könnt mehrere E-Mail-Konten hinzufügen und sie alle von einer App aus verwalten. Ich finde es toll, dass ich dank intelligenter Push-Benachrichtigungen und Gruppen-E-Mails nur über wichtige E-Mails benachrichtigt werde, während alle anderen, die unwichtig sind, dort bleiben, wo sie sind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (6.99 €-69.99 €) / Konto erforderlich: Ja

Macht die E-Mail-Verwaltung einfacher, mit Blue Mail. / © nextpit

Zu den unterstützten E-Mail-Anbietern gehören u. a. Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo Mail, AOL, iCloud und Microsoft 365. Eine einheitliche Oberfläche mit allen synchronisierten E-Mails an einem Ort macht die Verwaltung zum Kinderspiel. Auch hier kommt KI zum Einsatz: GEM AI powered by ChatGPT hilft Euch, im Handumdrehen tolle E-Mails zu schreiben. Außerdem werden je nach Kontext der E-Mail empfohlene Antworten vorgeschlagen, um die Produktivität zu steigern.

Ladet Blue Mail aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

COOKmate (Android & iOS)

Liebt Ihr das Kochen? Für alle, die gerne am Herd stehen und es lieben, andere mit tollen, leckeren Rezepten zu verwöhnen, könnte COOKmate genau die richtige App für Euer Smartphone sein. Diese App hilft Euch dabei, Eure eigene Rezeptdatenbank aufzubauen, indem sie Rezepte von überall her sammelt und sie in den digitalen Raum importiert. Wann immer Ihr online auf ein neues Rezept stoßt, importiert Ihr es und schon kann es losgehen.

Von dort aus könnt Ihr eine ganze Reihe von Änderungen vornehmen und das Rezept entsprechend anpassen. Ihr denkt, Ihr seid der Beste in Sachen Anrichten? Warum macht Ihr nicht ein Foto und fügt es in Euer Rezept ein, damit die ganze Welt es sieht? Wenn Ihr glaubt, dass Ihr ein uraltes Rezept abgewandelt habt, könnt Ihr die Zutaten und die Zubereitungsart entsprechend ändern und mit Kommentaren versehen. Wenn Ihr bereits ein Kochbuch habt, könnt Ihr die Rezepte auch einscannen und importieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (1,99 €) / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Macht COOKmate zu Eurem tragbaren Rezeptbuch, wohin Ihr auch geht. / © nextpit

Ein guter Koch möchte natürlich auch seine Rezepte mit dem Rest der Welt teilen. Mit COOKmate könnt Ihr Eure Rezepte auch mit anderen Freunden teilen, die in der App angemeldet sind, oder Ihr könnt dies über eine Vielzahl von Optionen wie soziale Medien, E-Mail und SMS tun. Mit dem Premium-Account könnt Ihr Eure Rezepte und Einkaufslisten in der Cloud speichern, was eine nette Ergänzung ist, aber nicht wirklich notwendig. Die Werbeeinblendungen stören zwar, aber wenn Ihr genug Geduld habt, sollte es am Ende klappen - genau wie beim Kochen.

Ladet COOKmate aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Daily Word (Android)

Man sagt, dass Wissen Macht ist, aber ich bin da anderer Meinung. Ich finde, das Sprichwort sollte in "Angewandtes Wissen ist Macht" geändert werden, denn wenn man etwas weiß, ohne es tatsächlich zu benutzen, ist man machtlos. Wenn Ihr ein großer Fan von neuen Wörtern seid und aufgrund Eures vollen Terminkalenders keine Zeit habt, Bücher zu lesen, kann Daily Word Euch vielleicht dabei helfen, Eure Wortkompetenz zu verbessern.

Das Interface ist ganz einfach. Jeden Tag wird Euch ein neues Wort präsentiert. Wenn ihr das Wort schon kennt, ist das natürlich toll, aber wenn es etwas ganz Neues in Eurem Wortschatz ist, wisst Ihr wenigstens, in welche Klasse es fällt. Ist es ein Adjektiv? Ein Verb? Ein Substantiv? All das wird aufgelistet, zusätzlich zur Aussprache.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Steigert Euren Wortschatz mit Daily Word. / © nextpit

Mir gefällt, dass die App einen Auszug zeigt, wie Ihr das jeweilige Wort in Form eines Satzes verwenden könnt. Außerdem gibt es unten einen Kalender, der Euch die verschiedenen Wörter zeigt, die Ihr in den vergangenen Tagen gelernt habt, damit Ihr den Überblick behaltet. Ihr könnt auch Lesezeichen für verschiedene Wörter setzen, wenn Ihr ahnt, dass sie Euch eines Tages nützlich sein werden.

Ladet Daily Word aus dem Google Play Store herunter.

Damit schließen wir die Liste für diese Woche ab. Fandet Ihr eine dieser Listen nützlich? Lasst es uns wissen in den Kommentaren, ob es etwas gibt, das Ihr gerne mit anderen teilen würdet.