Bricht es Euch das Herz, wenn Schildkröten sterben, weil sie Plastik mit Nahrung verwechseln? Clean Swell hilft Euch im Kampf gegen Meeresmüll. ElevenLabs liest Texte mit KI vor. Ouros bietet ein beruhigendes Zen-Puzzle, und mit K-Pop Academy könnt Ihr Eure eigenen K-Pop-Idole verwalten. Homeless Resources schließlich bringt Menschen in Not mit lokalen Diensten zusammen.

Unsere Redakteure haben diese Apps und Spiele handverlesen und geprüft, um sicherzustellen, dass sie was taugen und nicht mit miesen Mikrotransaktions-Fallen aufwarten. Aber lasst uns nicht lange quatschen und stattdessen direkt loslegen:

Ouros (Android & iOS)

Spielen kann stressfrei sein, wenn Ihr die richtige Art von Spiel findet. Aber viele Spiele führen heutzutage zu schwitzigen Händen und einer erhöhten Atemfrequenz, weil sie so einfach sind.

Ouros geht einen anderen Weg, einen viel entspannteren. Bei diesem Spiel müsst Ihr die Bahn einer Kugel zeichnen, um alle Zahlen auf dem Bildschirm in der richtigen Reihenfolge zu überqueren. Das ganze Spiel wird von einer beruhigenden Hintergrundmusik begleitet, und jedes Mal, wenn die Kugel den richtigen Weg kreuzt, ertönt ein leichtes Glockenspiel, das zur Atmosphäre beiträgt.

Dieses mathematisch basierte Rätselspiel wird Euch sicher stundenlang unterhalten, ohne Stress zu verursachen. Ich finde es toll, wie die Linien gezogen und geschoben werden können und sich sogar selbst überkreuzen, um eine Lösung zu finden. Während die Spielmechanik einfach zu verstehen ist, könnte es eine Herausforderung sein, den Titel zu meistern. Insgesamt gibt es über 120 Rätsel, mit denen Ihr Euch ablenken könnt, und das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Preis: 3,29 € / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Keine

Ich fand, dass jedes neue Level genau das richtige Maß an progressiver Herausforderung bietet. Ich hoffe, dass es in Zukunft weitere Updates geben wird, die mehr Level enthalten. Es wäre zudem schön, wenn es eine separate Funktion zum Anhören des Soundtracks gäbe.

Ladet Ouros aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

K-Pop Academy (Android & iOS)

Ihr könnt mein Alter erraten, wenn ich Euch sage, dass ich im Zeitalter der Boybands aufgewachsen bin. Die New Kids on the Block waren meine erste Begegnung mit ihnen, die dann bald zu den Backstreet Boys, Westlife und n'Sync überging. Auch wenn sie Songs produzierten, zu denen Ihr mit Leichtigkeit mitwippen könnt, wusste ich tief in meinem Inneren, dass es sich dabei um speziell "produzierte" Popstars handelte.

Ein paar Jahrzehnte später hat die Welt des K-Pop die ganze Welt im Sturm erobert. K-Pop ist in der Mainstream-Popkultur angekommen, was für eine völlig andere Sprache erstaunlich ist.

Was passiert nun, wenn Ihr die Gründung oder Produktion einer K-Pop-Gruppe überwacht? Genau darum geht es in diesem Spiel. Erschafft Eure eigenen Idole, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Stil hat. Ich glaube, das Ganze wird prozedural generiert, sodass jeder Durchgang immer wieder anders ist und Ihr das Spiel immer wieder neu spielen könnt. Ihr könnt Häuser für Eure K-Pop-Idole bauen, für sie kochen, fleißig proben und sie schließlich auftreten lassen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,25 € –12,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Natürlich wäre es schöner, ein Konzept mit offenen Wänden zu haben, bei dem wir alles sehen können, was im Leben eines K-Pop-Idols vor sich geht. Aber ich schätze, es gibt einige Grenzen, an die auch wir uns als Manager halten müssen, oder?

Ladet K-Pop Academy aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

ElevenLabs Reader: AI Audio (Android & iOS)

KI verändert die Art und Weise, wie wir unsere Smartphones und die zahlreichen Apps nutzen. ElevenLabs Reader ist einzigartig, da er verschiedene Arten von textbasierten Dateiformaten lesen kann. Mit anderen Worten: Ihr könnt aus jedem unterstützten Dokument ein Hörbuch "genießen".

Das ist auf jeden Fall besser, als sich durch lange Textpassagen zu scrollen, während Ihr im Stau steht oder zur Arbeit pendelt, denn die App liest Euch alles vor. Mit dieser App macht Ihr kurzen Prozess mit langen PDFs.

Da jeder gerne die Wahl hat, bietet ElevenLabs Reader verschiedene KI-Stimmen zur Auswahl an. Ich fand es seltsam, dass Ihr sogar einen verstorbenen Prominenten auswählen könnt. Beachtet, dass eine noch so leistungsfähige KI nicht in der Lage ist, die Nuancen einer menschlichen Stimme wirklich zu imitieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Lasst AI Euch eine Wand aus ödem Text vorlesen. / © nextpit

Die App kann derzeit kostenlos heruntergeladen werden, aber es ist geplant, später eine Premium-Version einzuführen. Ich weiß nicht, was der Entwickler in der Premium-Version anbieten wird, wenn es so weit ist. Aber die Basisversion ist schon mal ganz gut für alle, die wollen, dass die KI sich durch Berge von Text liest. Es stehen Euch 32 Sprachen zur Auswahl.

Beachtet, dass ich beim Hochladen bestimmter Texte auf Probleme gestoßen bin und den Prozess neu starten musste. Vielleicht liegt das im Moment an Kinderkrankheiten, die hoffentlich in Zukunft behoben werden.

Ladet ElevenLabs Reader: AI Audio aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ressourcen für Obdachlose – Shelter App (Android & iOS)

Überall sehen wir in den Städten Obdachlose – und leider werden es nicht nur gefühlt ständig mehr. Es gibt zwar verschiedene Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die diesen Obdachlosen helfen, aber das ist eine ebenso undankbare wie nicht zu bewältigende Aufgabe. Hier kommt Homeless Resources ins Spiel.

Diese App kann als Nachbarschaftsprojekt nützlich sein oder auch, wenn Ihr zu einer Gruppe von Leuten gehört, die Obdachlosen helfen wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Sie enthält eine Sammlung von Kontakten, mit denen Ihr Obdachlose und einkommensschwache Familien mit verschiedenen relevanten Diensten in Verbindung bringen könnt.

Dazu gehören Jugendtreffs, Obdachlosenheime, LGQBT-Organisationen und -Unterstützungsgruppen, Nachschulprogramme, Krisenhotlines, Lebensmittelbanken, Suppenküchen und vieles mehr.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ihr wollt etwas Gutes für die Gesellschaft tun? Wie wäre es, wenn Ihr Euch um die Obdachlosen in Eurer Stadt kümmert? / © nextpit

Die Benutzeroberfläche ist ziemlich spärlich, und ich hätte gerne ein paar Fotos von den aufgelisteten Orten gesehen. Mit Fotos sähe das Ganze glaubwürdiger aus, obwohl ich mir sicher bin, dass die Orte vor der Aufnahme in die Liste überprüft wurden.

Ihr könnt die Orte jederzeit anrufen, wenn Ihr Euch nicht sicher seid. Wenn die App mit den neuesten Daten (z. B. der Anzahl der verfügbaren Betten) aktualisiert wird, kann sie sicherlich einen großen Beitrag dazu leisten, die Welt zu verbessern.

Ladet Homeless Resources – Shelter App aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Clean Swell (Android & iOS)

Wir wissen, dass zwei Drittel der Erde mit Wasser bedeckt sind. Es ist jedoch ziemlich traurig, dass wir uns nicht genug um unsere Ozeane, Seen und Flüsse kümmern. Die Wasserverschmutzung ist ein großes Problem, weil wir nur eine Erde haben und sauberes Wasser für unser Überleben wichtig ist.

Mit Clean Swell könnt Ihr verschiedene Reinigungsprojekte in Eurer Gegend starten und mitzählen, wie viel Müll Ihr tatsächlich gesammelt habt. Denn etwas, das messbar ist, ist immer einfacher zu verfolgen.

Ich finde es toll, dass die Benutzeroberfläche so einfach und übersichtlich ist. Es gibt verschiedene Kategorien von Müll, die Ihr als gesammelt kennzeichnen könnt, von der normalen Einkaufstüte (Plastik) bis hin zu anderen Arten von Plastiktüten, Getränkeflaschen (Glas und Plastik), Aluminiumdosen, Getränkebeuteln, Flaschendeckeln (Plastik und Metall), Zigarettenkippen, Pappbechern und -tellern, Plastik- und Schaumstoffbesteck und so weiter.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Säubert den Wasserweg, der Euch am nächsten ist, und macht einen Unterschied. / © nextpit

Dazu gehören auch illegal entsorgte Gegenstände wie Geräte, Baumaterialien und Reifen! Außerdem gibt es am Ende eine schöne Zusammenfassung, mit der Ihr Eure Fortschritte messen könnt. Es gibt nichts Besseres als eine kollektive Anstrengung, die Euch am Ende ein angenehmes, warmes Gefühl im Herzen gibt!

Ladet Clean Swell aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Das ist alles, was wir für diese Woche haben! Wir hoffen, dass diese Apps und Spiele genau das Richtige für Euch sind. Viel Spaß damit – und schaut nächste Woche wieder rein, denn da gibt es fünf nagelneue Game- und App-Tipps!