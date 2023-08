Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: ChatGPT, SMS und mehr

Das ist keine leichte Aufgabe, denn wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, diese Liste von Apps zu kuratieren. Unsere regelmäßigen Leserinnen und Leser werden mit unserer Vorgehensweise vertraut sein, die sich von unserer zweimal wöchentlich erscheinenden Liste kostenloser Apps unterscheidet.

Dort haben wir die Liste der empfohlenen Apps nicht getestet, aber wenn es um unsere Top-5-Apps der Woche geht, machen wir uns die Mühe, sie zu installieren und zu testen. Wir haben alle Apps also persönlich ausprobiert, um sicherzustellen, dass sie keine Sicherheitsrisiken bergen und bedenkenlos genutzt werden können.

Außerdem ergänzen wir wichtige Informationen, z. B. ob Ihr ein Konto benötigt, ob Werbung vorhanden ist sowie Screenshots, damit Ihr eine fundierte Entscheidung treffen könnt, bevor Ihr Euch eine App aufs Gerät schaufelt. Aber genug der Vorrede: Schaut Euch an, was wir diese Woche für Euch ausgegraben haben!

ChatGPT (Android und iOS)

Der KI-Liebling schlechthin hat es endlich als App auf die iOS- und Android-Plattformen geschafft. ChatGPT ist jetzt auf diesen beiden mobilen Betriebssystemen verfügbar und funktioniert ohne viel Aufhebens. Im Grunde ist es genau das, was Ihr bekommt, wenn Ihr mit der Browserversion arbeitet, und Stand jetzt werdet Ihr mit ChatGPT 3 bedacht.

Diejenigen, die bereit sind, die 20 Euro für das ChatGPT-Plus-Abonnement zu zahlen, werden zu gegebener Zeit in den Genuss von ChatGPT 4 kommen, aber im Moment ist es noch nicht in die App integriert.

Was genau ist ChatGPT? Falls Ihr im letzten Jahr unter einem Stein gelebt habt: Es handelt sich um eine KI-Chatbot-App. Ihr könnt dem Bot Fragen stellen, um Geschichten, Tabellen, Zusammenfassungen von Webseiten und vieles mehr bitten und erhaltet meist erschreckend gute Resultate. Aber solche KIs "halluzinieren" auch noch ziemlich oft. Soll heißen: Manchmal lügt Euch die App bei den Antworten auch schön in die Tasche.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Wird die KI die Welt erobern? Noch nicht ganz, aber ChatGPT hat durchaus eine neue Ära eingeläutet. / © nextpit

Ladet ChatGPT aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter

Mit der Plus-Version erhaltet Ihr nicht nur die neueste Version von ChatGPT, sondern auch schnellere Antwortzeiten, bevorzugten Zugang (Ihr könnt die App nutzen, obwohl die Nachfrage durch die Decke geht) und Zugang zu den neuesten Beta-Funktionen.

Textra SMS (Android)

Ob Ihr es mögt oder nicht, die SMS ist heutzutage immer noch ein beliebtes Kommunikationsmittel, trotz der massenhaften Abwanderung zu anderen Instant-Messaging-Plattformen wie WhatsApp, Signal, Telegram und sogar Social-Media-Messaging-Optionen.

Textra SMS ist zwar nicht neu, aber dennoch eine interessante Alternative für alle, die von der SMS/MMS-App, die auf dem Handy vorinstalliert ist, gelangweilt sind. Textra behauptet, ein schnelleres Erlebnis mit besseren Anpassungsmöglichkeiten zu bieten, und ich fand, dass das stimmt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Textra SMS ist eine interessante Methode, um Eure SMS im Blick zu behalten. / © nextpit

Ich benutze zurzeit ein OnePlus Nord mit OxygenOS 12. Nachdem ich Textra SMS installiert und zu meiner Standard-SMS-App gemacht habe, tauchten all die Spam-SMS wieder auf, die ich in der Nachrichten-App von Google als Spam markiert hatte. Das ist ärgerlich, aber wenn Ihr vor der Umstellung auf Textra ordentlich aufgeräumt habt, werdet Ihr feststellen, dass die App sehr nützlich ist.

Ist Textra SMS eine "must have" App? Ich würde es nicht wagen, das zu behaupten, aber ich würde sagen, dass es sich definitiv lohnt, diese App auszuprobieren. Schließlich ist die Möglichkeit, die Farbpalette zu wechseln, immer ein attraktives Feature, ganz zu schweigen von der scheinbar magischen Fähigkeit, einen Text in der Zukunft zu planen.

Textra SMS aus dem Google Play Store herunterladen

DJ-Musikmixer – DJ Mix Studio (Android)

Ihr wolltet schon immer mal ein DJ sein und Eure eigenen Hits auflegen? Gar nicht so einfach! Aber Übung macht den Meister und diese App, DJ Music Mixer, ist ein virtueller DJ und Musikmixer, mit dem Ihr Eure eigenen Tracks direkt auf Eurem Smartphone mixt! Ihr könnt nicht nur Songs remixen, sondern auch Beats erstellen und verschiedene Mixe aufnehmen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Hier könnt Ihr Eure eigenen Beats auf Eurem Android-Smartphone produzieren. / © nextpit

Natürlich stört die Werbung manchmal, wenn Ihr kurz davor seid, das nächste Meisterwerk zu produzieren. Aber es ist ja kostenlos, also muss es eine Möglichkeit für die Entwickler geben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ihr könnt die Lautstärke und die Tonhöhe der beiden Tracks einstellen und mit Samples arbeiten, die den Tracks eine persönliche Note verleihen.

5,99 Euro zu bezahlen, um die App freizuschalten, mag sich zunächst happig anhören, aber die zusätzlichen Funktionen (ganz zu schweigen von der lästigen Werbung!) werden euer Mixing auf ein ganz neues Niveau bringen. Ihr könnt unter anderem Funktionen wie einen Audio-Mixer und eine Audio-Fusion nutzen. Hobbyisten, die sich als DJ versuchen wollen, sollten diese App ausprobieren, um zu sehen, ob sie das Zeug dazu haben.

DJ Music Mixer - DJ Mix Studio aus dem Google Play Store herunterladen

Bentos (iOS)

Apple-Fans, aufgepasst! Bentos ist eine interessante App, mit der Ihr Euren Merchandising-Spielplatz visualisieren und hoffentlich Eure Vision in die Realität umsetzen könnt. Am Anfang ist es vielleicht etwas schwierig, sich mit der Idee anzufreunden, aber Bentos ist eine App, die Euch mit der Zeit ans Herz wächst, wenn Ihr Verkaufsregale für Euren Laden gestalten möchtet.

Es dauert nicht lange, ein Layout zu entwerfen, bei dem Ihr viele Optionen wie eine Hintergrundbeleuchtung oder ein Grafikpanel zur Auswahl habt. Entscheidet Euch zunächst für ein 5-Fuß- oder 10-Fuß-großes Feld, bevor Ihr einen passenden Hintergrund Eurer Wahl auswählt. Danach könnt Ihr Einrichtungsgegenstände wie Theken, Regale und Schubladen hinzufügen, um der Szene mehr Leben einzuhauchen.

Ihr wollt es so realistisch wie möglich? Wie wäre es, wenn Ihr Telefone, Tablets und weitere Ablagen einbaut? Die Möglichkeiten sind endlos, denn Ihr könnt die Position, die Drehung, den Bestand und den Stil der Gegenstände in Eurem Regal anpassen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Eure Fantasie ist die einzige Grenze, wenn es um die Gestaltung mit Bentos geht. / © nextpit

Außerdem könnt Ihr die Asset-Bibliothek nutzen, um Eure Verkaufsregale mit eigenen Grafiken und 3D-Modellen zu erweitern. Ihr wollt Eure Ideen mit anderen teilen? Dann könnt Ihr dies tun, indem Ihr Entwürfe zunächst in der erweiterten Realität in der Vorschau betrachtet, bevor Ihr dann "AR Quick Look"-Dateien oder Videotouren an andere Interessenten schickt.

Bentos aus dem Apple App Store herunterladen

Cut the Rope Daily (Android & iOS)

Menschen sind seltsame Gewohnheitstiere. Ihr seid es gewohnt, morgens unbedingt einen Kaffee zu trinken, seid vielleicht an täglichen Sport gewöhnt und ja: Auch das tägliche Zocken eines Spiels kann zur Gewohnheit werden. Cut the Rope ist ein sehr beliebtes Spiel, das jetzt in seiner neuesten Version, Cut the Rope Daily, exklusiv für Netflix-Abonnenten erhältlich ist.

Preis: Netflix-Abonnement / Werbeeinblendungen: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja (Netflix)

Jeden Tag wird Euch ein einzelnes Logikrätsel vorgelegt. Löst es, und Eure tägliche Serie bleibt bestehen. Scheitert Ihr, wisst Ihr, was das bedeutet! Schande und Ehrlosigkeit über Euch und Eure Vorfahren. Ich scherze nur, die Glückssträhne endet einfach. Das Spielprinzip ist ziemlich einfach: Ihr müsst nur Seile durchschneiden und Luftballons platzen lassen, um Om Nom zu füttern, das Monster, das ständig nach etwas Süßem giert!

Die Spielmechanik ist dabei ganz einfach: Bewegt Euren Finger, um das Seil zu durchschneiden, und Om Nom sollte mit seinem unstillbaren Appetit die Süßigkeiten bekommen. Ballons lassen den Stern aufsteigen, und wenn sie platzen, fällt er herunter. Vieles ist physikbasiert, und Ihr solltet Euch ein wenig mit der Spielmechanik vertraut machen, bevor Ihr die Rätsel wie ein Boss löst.

Ladet Cut the Rope Daily aus dem Apple App Store und dem Google Play Store herunter

Abschied ist ein scharfes Schwert, sang einst Roger Whittaker. Wir sind am Ende der Top 5 Apps dieser Woche angelangt. Wir hoffen, dass die Apps, die wir aufgelistet haben, für Euch interessant waren und Ihr sie am Wochenende ausprobiert habt. Ihr könnt uns übrigens gerne schreiben, wenn Ihr selbst App-Vorschläge für uns habt. Kommt gut in die neue Woche!