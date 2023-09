Top 5 Android- & iOS Apps der Woche: Finde den Mörder mit Cluedo!

Im Gegensatz zu unserer Liste mit kostenlosen App-Vorschlägen testen wir jede App in unserer Top-5-Liste, bevor wir sie empfehlen. So stellen wir sicher, dass wir uns auf die Qualität verlassen können.

Wir wissen, dass Ihr Werbung hasst, deshalb haben wir zu jeder App die wichtigsten Informationen angegeben. Auf diese Weise könnt Ihr besser entscheiden, ob Ihr sie herunterladen wollt oder lieber nicht. Aber genug gequatscht – kommen wir nun zu den Top-Apps dieser Woche!

Penly: Digital Planner & Notes (Android)

Penly ist eine kostenpflichtige App, die sich ideal für Notizen, PDF-Bearbeitung und sogar für Tagebücher eignet. Zur Eingabe könnt Ihr neben der Software-Tastatur auch einen Stylus nutzen. Die App bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, von der Stiftfarbe bis zu importierten Schriftarten. Außerdem könnt Ihr handschriftliche Notizen schnell in Text umwandeln – ideal für Studierende und Berufstätige.

Die App bietet einen digitalen Planer mit verknüpften, undatierten Monats-, Wochen- und Tagesseiten, der wiederverwendbar ist. Die App ist perfekt für alle, die es lieben, organisiert zu sein, könnte aber zu komplex für Nutzer:innen sein, die einfachere Lösungen bevorzugen. Gehört Ihr zur letztgenannten Gruppe, solltet Ihr die Post-it-App in Betracht ziehen, die wir weiter unten empfehlen.

Preis: 5,49 Euro / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Liebt Ihr es, Tagebuch zu führen und Eure Gedanken aufzuschreiben? Penly macht das ziemlich gut in einem minimalistischen Format. / © nextpit

Noch ein Wort zu PDF. Ihr könnt praktisch jede PDF-Datei in die App importieren und von dort aus über die vorhandenen Hyperlinks navigieren. Ihr wollt die importierten Dateien bearbeiten und die Änderungen speichern? Das könnt Ihr tun, indem Ihr die bearbeitete Datei als bearbeitbare Penly-Datei oder als PDF exportiert. Beachtet, dass der Exportprozess nicht immer hundertprozentig genau ist, da große PDFs beim Export zu Komplikationen führen können.

Ladet Penly: Digital Planner & Notes aus dem Google Play Store

Post-it (Android und iOS)

Jeder kennt Post-it-Notizen, egal ob Ihr Studierende oder Berufstätige seid. Es ist zu einem Synonym für Zettel geworden, die man an Wände, Kühlschranktüren, Monitore oder Buchseiten kleben kann - der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! Fragt Ihr Euch vielleicht auch, warum das Unternehmen 3M, der Erfinder der Post-it-Notiz, bei so vielen Post-it-Klonen überhaupt noch eine eigene App entwickelt?

Das Gute an dieser App ist, dass Ihr sofort loslegen könnt, ohne IT-Kenntnisse zu haben. Sie ist wirklich idiotensicher. Wenn Ihr unten auf das große Pluszeichen tippt, könnt Ihr wählen, ob Ihr eine neue Post-it-Notiz anlegen oder mehrere Post-it-Notizen mit der Kamera Eures Handys aufnehmen wollt.

Wenn Ihr Euch für eine neue Post-it-Notiz entscheidet, könnt Ihr aus einer Vielzahl von Farben, Größen, Textformatierungen und Briefpapierarten wählen. Ihr könnt Eure Notizen entweder mit der Schreibmaschine schreiben, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen, oder mit dem Finger kritzeln – es ist Eure Entscheidung.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

To-Do-Listen, Brainstorming-Sitzungen und Projekte werden mit Post-it-Notizen einfacher. / © nextpit

Ach ja, diese App ist auch die Visitenkarte des 3M-Stores, in dem Ihr Post-it-Notizen in verschiedenen Formen, Größen und Mengen bestellen könnt. Wenn Ihr den gewünschten Typ auswählt (es werden auch die verfügbaren Farben angezeigt), erscheint eine Liste von Online-Händlern, die diese Zettel führen. Klickt darauf und Ihr werdet aus der App herausgeleitet, um Eure Bestellung aufzugeben und die Transaktion abzuschließen.

Ladet Post-it aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ich liebe diese absolut kostenlose App ohne lästige Pop-up-Werbung einfach! Ihr könnt sofort loslegen, ohne dass Ihr Tutorials braucht.

Statista (Android und iOS)

Wollt Ihr die wissendste Person im Raum sein? Man sagt, dass Wissen Macht ist, aber ich persönlich würde eher sagen, dass angewandtes Wissen Macht ist. Mit Statista könnt Ihr in Euren sozialen Kreisen einen Hauch von Macht ausüben, indem Ihr diese App nutzt, um Euch mit einzigartigen, datengestützten Erkenntnissen zu beschäftigen. Damit erlangt Ihr jeden Tag ein tieferes Verständnis für wichtige Themen auf der ganzen Welt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Statista macht es Euch leicht, verschiedene Statistiken zu einer Vielzahl von Themen zu erhalten. / © nextpit

Es kann haarig sein, selbst nach Statistiken zu suchen, denn im Internet gibt es nicht nur schier unendlich viele, sondern auch immer wieder irreführende Informationen. Diese App stellt sicher, dass Ihr seriöse Informationen erhaltet, und ist vor allem als Unterhaltungswerkzeug nützlich, wenn Ihr als sozialer Schmetterling herumflattern wollt. Mit den täglichen Infografiken könnt Ihr Euch einen Überblick über die Informationen verschaffen und gleichzeitig lustige Fakten, Quizze und Benachrichtigungen zu Euren bevorzugten Themen erhalten.

Diese Statistiken können mit einem einzigen Fingertipp gespeichert werden, um sie später zu lesen. Ihr könnt sie auch in Sammlungen organisieren, sodass Ihr sie in Zukunft ganz einfach wiederfindet. Das ist auf jeden Fall vorteilhafter, als endlos durch den Social-Media-Feed zu scrollen, oder?

Ladet Statista aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

AllTrails: Hike, Bike & Run (Android & iOS)

Seid Ihr gerne auf Wanderwegen in der freien Natur unterwegs? Da Ihr Euer Handy fast überall dabeihabt, warum nicht eine App nutzen, die Euch hilft, besser zu navigieren? AllTrails könnt Ihr sieben Tage lang kostenlos testen.

Wenn sie Euch gefällt, könnt Ihr 35,99 Euro für AllTrails+ oder 69,99 Euro für das AllTrails-Pro-Abonnement ausgeben, das zusätzliche Funktionen wie Offline-Karten, Warnungen bei falschen Abzweigungen, 3D-Flyover-Vorschauen, das Auffinden von Wanderwegen nach Entfernung und vor allem Werbefreiheit bietet!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (35,99 Euro für AllTrails+, 69,99 Euro für AllTrails Pro) / Konto erforderlich: Ja

Mit AllTrails könnt Ihr die freie Natur mit dem Feedback der Community genießen. / © nextpit

AllTrails ist am effektivsten, wenn Ihr die Standortdienste aktiviert. Die App bietet eine Vielzahl von Wanderführern und zeigt auf ihrer Hauptseite eine Liste beliebter Wanderwege in der Nähe an. Wenn Ihr abenteuerlustig seid, schaut Euch die Empfehlungen der Community an, um lohnenswerte Trails zu finden. Zu jedem Weg gibt es wichtige Informationen wie Länge, Höhenunterschied und geschätzte Zeit – die Zeit, die Ihr für die Strecke braucht, hängt allerdings auch von Eurem Fitnesslevel ab.

Es geht um mehr als nur das Erkunden von Wanderwegen, denn es gibt noch andere Aktivitäten wie Mountainbiking, Trail Running, einfaches Wandern, Vogelbeobachtung, Camping und sogar Rucksacktouren!

Wenn es etwas gibt, das mich gestört hat, dann war es das Kartenbildkarussell, das ich als Zeitverschwendung empfand. Ich musste warten, bis jedes Bild durchgescrollt war, was es zu einer langweiligen und zeitraubenden Angelegenheit machte. Manchen, die empfindlicher sind, könnte sogar ein bisschen schwindelig werden. Optisch sieht es vielleicht cool aus, aber es stört das allgemeine Nutzererlebnis.

Ladet AllTrails: Hike, Bike & Run aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Clue/Cluedo (Android und iOS)

Habt Ihr schon mal das alte Brettspiel Cluedo gespielt? Dies ist ein brandneues Remake für das Jahr 2023, das den Klassiker der Verbrechensaufklärung neu interpretiert. Die Prämisse ist folgende: Jemand ist gestorben und es liegt an Euch, den Mörder aus einer Reihe von Verdächtigen zu finden, die Mordwaffe zu identifizieren und den richtigen Raum zu finden, in dem die heimtückische Tat begangen wurde.

Bevor Ihr zu einem Ergebnis kommen könnt, müsst Ihr wichtige Beweise sammeln und die Verdächtigen verhören. Dadurch könnt Ihr ihre Motive herausfinden und ihre Alibis bestätigen, falls es welche gibt. Während die ursprünglichen Regeln beibehalten wurden, gibt es für erfahrene Veteranen ein neues Ermittlungsformat zum Ausprobieren. Dieses ist optisch ansprechender, da alles in voll animierten 3D-Grafiken dargestellt wird!

Preis: 3,99 Euro / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Ladet Cluedo aus dem Google Play Store und Clue dem Apple App Store herunter.

Ich bin zwar nicht so begeistert, weil das Spiel Werbung enthält, obwohl Ihr dafür bezahlen müsst, aber es bietet Euch trotzdem ein fesselndes Spielerlebnis, egal wo Ihr seid. Heutzutage gibt es nicht mehr viele Spiele, bei denen Ihr viel nachdenken müsst, denn viele sind einfach nur hirnlose Zeitfresser. Deshalb empfehle ich Euch dieses Spiel, weil es Euch zum Nachdenken anregt und Ihr gegenüber dem Original kein Spielbrett aufbauen müsst. Ladet einfach das Spiel und los geht's!

Neben dem Einzelspielermodus gibt es auch einen Offline-Mehrspieler-Koop-Modus, der Eure Kleinen auf langen Autofahrten sicher beschäftigen wird.

Das war's für heute. Ist Euch eine der Apps in unserer Top-5-Liste positiv aufgefallen? Wenn Ihr eine App oder ein Spiel empfehlen wollt, hinterlasst einen Kommentar und wir werfen einen Blick drauf.