Top-Preis: Samsung Akkusauger mit großem Rabatt und Cashback

In den MediaMarkt Wochendeals haben wir ein herausragendes Angebot für einen Samsung Akkusauger gefunden. Der VS20B75BDR5/WD Stielsauger hat eine lange Akkulaufzeit, kommt mit praktischem Zubehör zu Euch nach Hause und kann sogar mit motorisierten Wischpads beim feuchten Wischen helfen. Wir zeigen Euch, was der Haushaltshelfer im Detail kann und wie gut der Preis ist.

Affiliate Angebot Samsung Jet 75E Akkusauger Durch Cashback spart Ihr weitere 50 Euro!

Mehr als nur ein Akkusauger - Dieses Detail macht das Samsung-Gerät besonders

Der Samsung VS20B75BDR5/WD ist ein Akkusauger, der sowohl als Stielsauger für Böden als auch als Handstaubsauger für Möbel, den Innenraum Eures Autos und mehr genutzt werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein Spinning Sweeper Wischaufsatz, der aus dem Akkusauger einen Wischmopp 2.0 macht. Einfach die Mikrofaser-Pads oder Einmal-Feuchttücher anbringen, und schon könnt Ihr Eure Böden auch mit rotierenden Mopps mühelos feucht wischen. Das geht mit bis zu 300 U/min maximal 80 Minuten am Stück und ist deutlich weniger anstrengend als mit einem herkömmlichen Mopp.

Für Möbel und sonstige Reinigungsaufgaben ist zudem eine 2-in-1-Kombidüse, eine Teleskop-Fugendüse und ein Pet Tool enthalten, mit dem Ihr Tierhaare entfernen könnt. Nutzt Ihr das Haushaltsgerät als Akkusauger, hält die Batterie bis zu 60 Minuten durch. So könnt Ihr Eure ganze Wohnung in einem Stück säubern. Die Multi-Cyclone-Technologie des Akkusaugers sorgt zudem für eine hohe Saugkraft und eine gefilterte Luft. Das ist ebenfalls perfekt für Allergiker: Das Filtersystem soll bis zu 99,999 Prozent der Staubpartikel einfangen und so auch Allergene fernhalten. Die mitgelieferte 2-in-1-Ladestation lässt sich wahlweise an der Wand montieren oder auf den Boden stellen. Hier hält und lädt der Akkusauger in einem.

Mit Rabatt & Cashback: So schlägt sich der Preis im Vergleich

Schauen wir uns zum Schluss noch den Preis genauer an. MediaMarkt verlangt zunächst 389 Euro für den Samsung Akkusauger und somit 40 Prozent weniger als der UVP. Das ist aber noch nicht alles. Kauft Ihr den Akkusauger im Aktionszeitraum (bis 30. Juni) und registriert ihn anschließend unter samsung.de/smartdeals, bekommt Ihr noch einmal 50 Euro Cashback. So zahlt Ihr rechnerisch insgesamt nur noch 339 Euro. Und das ist ein Top-Preis, wenn man auf den Preisvergleich und -verlauf schaut. Denn in der Vergangenheit kamt Ihr noch nie günstiger an das Gerät – und es ist momentan auch kein anderer Anbieter preiswerter.