Ukraine-Krieg: Apple verkauft keine Produkte mehr in Russland

Russland überschritt vergangene Woche die Grenzen der Ukraine und führt dort nun Krieg. Um diese Situation besser zu kontrollieren und um weitere militärische Schritte zu verhindern, verhingen westliche Länder schwere Sanktionen gegen das Land. Auch private Firmen machen davor nicht Halt. Nachdem Adidas und Nike bereits den Verkauf von Produkten einstellten, folgt nun auch Apple diesem Ruf und vertreibt keine offiziellen Produkte mehr in Russland.

Der amerikanische Konzern hat keine Apple Stores im Land und verkauft die eigenen Produkte nur im offiziellen Online-Shop. Vor Ort sind die Apple-Geräte nur über Reseller zu kaufen. Das ist nun nicht mehr möglich. Außerdem hat Apple die Funktion des App-Stores eingeschränkt. So ist es nicht mehr möglich mit Apple Pay zu zahlen. Außerdem sind die Verkehrsinformationen im Apple Kartendienst nicht mehr erreichbar, damit Truppenbewegungen nicht mehr verfolgt werden können.

"As a company, we are taking additional actions as well. We have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia. And we have disabled both traffic and live incidents in Apple Maps in Ukraine as a safety and precautionary measure for Ukrainian citizens." Tim Cook - CEO, Apple