Wer regelmäßig am PC arbeitet, weiß, wie entscheidend ein hochwertiger Bildschirm für die Produktivität ist. Besonders ein zweiter Monitor kann ein echter Game-Changer sein: Ihr könnt Eure Inhalte auf mehrere Bildschirme verteilen, was die Übersicht und Effizienz enorm steigert. Aber Vorsicht – schaut, ob euer PC mit so vielen Monitoren klarkommt (bei den meisten zeitgemäßen Laptops und Computern ist das der Fall). Falls Ihr noch auf der Suche nach einem passenden Modell seid, hat Amazon gerade ein überzeugendes Angebot für Euch. Der Samsung-Monitor ist eine starke Option sowohl für die Arbeit als auch fürs Gaming. Schauen wir uns das Gerät einmal genauer an.

Die Highlights des Samsung-Monitors

Der Samsung Essential Monitor S3 (S36GD) stammt aus der 2024er-Serie und bringt alles mit, was Ihr für konzentriertes Arbeiten oder fesselndes Gaming braucht. Sein curved VA-Panel sorgt dafür, dass Ihr förmlich in Eure Inhalte eintauchen könnt. Dank der Bildwiederholrate von 100 Hz bleibt das Bild angenehm flüssig – egal ob bei Tabellen oder actionreichen Games. Mit einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) auf 24 Zoll bietet der Monitor eine klare und ausreichend scharfe Darstellung.

Damit Bewegungen ohne störende Verzögerungen dargestellt werden, verfügt das Gerät über eine Reaktionszeit von 4 ms. In puncto Anschlüsse punktet der Monitor mit einem HDMI-Port, einem D-Sub-Anschluss und einer Kopfhörerbuchse. Zusätzliche Features wie ein Blaulichtfilter und eine Technik zur Reduzierung von Bildschirmflackern schonen Eure Augen bei längeren Sessions.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt

Normalerweise kostet der Monitor 99,99 Euro, aber derzeit bietet Amazon ihn mit einem Rabatt von 22 Prozent für nur 77,99 Euro an. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt: Dies ist der beste Preis, den Ihr aktuell im Netz finden könnt. Andere Händler verlangen deutlich mehr, wodurch Amazon hier die Nase vorn hat.

Der Monitor ist eine hervorragende Wahl für typische Homeoffice-Anwendungen und lockeres Gaming. Wenn Ihr hauptsächlich Spiele mit besonders niedriger Latenz spielt, solltet Ihr gegebenenfalls zu einem speziellen Gaming-Monitor greifen. Für alle anderen Anwendungen macht Ihr bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert nichts falsch.

Was haltet Ihr von diesem Monitor? Genügt Euch die Leistung oder wollt Ihr mehr Power?