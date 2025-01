Obwohl das Samsung Unpacked erst am 22. Januar stattfindet und wir uns somit noch einige Tage bis zur Vorstellung der neuen Samsung Galaxy S25-Reihe gedulden müssen, können sich Fans des Herstellers schon jetzt freuen. Denn MediaMarkt bietet gerade die "Samsung Deal Days" an und Ihr bekommt hier zahlreiche Angebote präsentiert.

Mit dabei sind unter anderem die Samsung-Soundbar HW-Q 810 für 499 Euro* oder aber das Samsung Galaxy A16 für 169 Euro*. Damit Ihr einen kleinen Einblick erhaltet, haben wir Euch nachfolgend fünf der besten Deals herausgesucht und verraten Euch, wie viel Ihr hier wirklich spart.

Die besten Angebote der Samsung Deal Days

Samsung Galaxy A16

Den Anfang macht auch das bereits erwähnte Mittelklasse-Smartphone (Bestenliste). Mit dem Galaxy A16 bietet der Hersteller ein Handy für den besonders kleinen Geldbeutel. Allerdings muss es deswegen nicht schlecht sein. Denn Ihr bekommt hier einen 6,7 Zoll großen AMOLED-Bildschirm, dass eine Bilder mit 90 Hz wiederholt. Weiteres Highlight ist die 50-MP-Hauptkamera auf der Rückseite, die von einer 5-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 2-MP-Makroobjektiv begleitet wird.

Das Galaxy A16 5G weist eine spiegelnde Rückseite auf – durchaus hübsch! / © inside digital / Benjamin Lucks

Als Prozessor ist Samsungs hauseigener Exynos 1330 verbaut. Die 5G-fähige CPU bietet 4 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher, den Ihr mit einer microSD-Karte auf bis zu 1,5 TB erweitern könnt. Ab Werk kommt das Gerät mit Android 14 zu Euch nach Hause. Außerdem ist es nach IP54 vor Spritzwasser geschützt.

Während Aldi vor wenigen Tagen für die 4G-Variante noch 159 Euro verlangte, zahlt Ihr bei MediaMarkt für das A16 mit 5G-SoC nur 169 Euro während der Aktion. Damit liegt der Elektronikfachmarkt zwar noch etwas über dem bisherigen Bestpreis, allerdings habt Ihr hier auch die freie Farbauswahl und ein Preisvergleich zeigt, dass es aktuell keinen günstigeren Anbieter gibt. Seid Ihr auf der Suche nach einem Smartphone für unter 200 Euro, solltet Ihr Euch diesen Deal genauer anschauen.

Samsung Galaxy Tab S9

Wechseln wir vom Mittelklasse-Smartphone zum Flaggschiff-Tablet. Denn bei MediaMarkt könnt Ihr Euch das Samsung Galaxy Tab S9 ebenfalls mit einem Rabatt von 35 Prozent schnappen. Es bietet ein 11 Zoll großes OLED-Display und kann mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz glänzen. Beim Prozessor setzt Samsung auf einen Snapdragon 8 Gen 2, der speziell für die Tab-S9-Serie produziert wurde und deshalb auch den Beinamen "for Galaxy" trägt.

Nur das Tab S9 hat eine einzelne Kamera, während das S9+ und das Ultra die Hauptkamera mit einer Ultra-Weitwinkellinse kombinieren. / © nextpit

Beim angebotenen Modell kommen 8 GB LPDDR5 RAM mit 128 GB Flash-Speicher zusammen, der sich ebenfalls mit einer microSD-Karte erweitern lässt. Anders, als das Galaxy Tab S9 Ultra (Test), hat das Basismodell jedoch nur eine rückseitige 13-MP-Weitwinkelkamera und verzichtet auf das 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Dafür erwarten Euch hier ebenfalls vier große Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches. Und auch der 8.400 mAh große Akku verspricht eine recht lange Laufzeit.

Die WiFi-Variante des Tab S9 gibt es bei MediaMarkt jetzt für 579 Euro, statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 899 Euro. Aktuell steht Euch das Android-Tablet (Bestenliste) allerdings nur in der Farbe "Graphite" zur Verfügung. Ein schneller Blick auf den Preisvergleich verrät zudem, dass Ihr das Gerät derzeit bei keinem anderen Shop günstiger erhaltet. Allerdings haben andere Shops beim Preis bereits mitgezogen.

Samsung Galaxy Book4 360

Möchtet Ihr weder Smartphone noch Tablet, hat MediaMarkt auch einige Samsung-Laptops für Euch auf Lager. So gibt es das Samsung Galaxy Book4 360 derzeit mit einem Rabatt von 400 Euro beim Elektronikfachmarkt. Das Notebook eignet sich hervorragend für die heimische Arbeit und nutzt einen Intel Core 5 120U. Hierbei handelt es sich um einen Mittelklasse-Prozessor der RPL-U-Serie. Zwei Performancekerne und acht Effizienzkerne arbeiten hier. Die P-Cores unterstützen zudem Hyperthreading bis zu 5 GHz.

Dank mitgeliefertem S-Pen könnt Ihr das Galaxy Book4 auch hervorragend als Zeichen-Tablet nutzen. / © Samsung

Als GPU kommt hier eine Intel Core Oboard Graphics zum Einsatz, wodurch das Zocken etwas schwieriger wird. Auch der Speicher ist mit 256 GB SSD etwas schwach, dafür gibt's hier immerhin noch 8 GB RAM. Für normale Office-Anwendungen oder die tägliche Arbeit also mehr als ausreichend. Was das Gerät von anderen Laptops abhebt, ist jedoch zum einen die "Convertible"-Funktion, wodurch Ihr den Bildschirm um 360° drehen könnt und zum anderen das 15,6 Zoll große Touchdisplay.

Mit einem Gewicht von 1,46 kg ist es zudem recht leicht und so ein perfekter Begleiter für Job oder Uni. Im Lieferumfang ist darüber hinaus ein S Pen von Samsung enthalten. Preislich seid Ihr hier mit 999 Euro dabei und liegt somit 400 Euro unter der UVP und 300 Euro unter dem nächstbesten Preis im Netz für das Gerät.

Samsung Bespoke Jet Plus CompleteClean

Seid Ihr nicht auf der Suche nach einem Gerät mit Display, könnt Ihr Euch jetzt auch den Samsung Bespoke Jet Plus CompleteClean (VS20B95C43W/WD) schnappen. Hinter dem recht langen Namen steckt ein Akkusauger mit zahlreichen Aufsätzen und einer All-In-One-Station. Mit einer maximalen Saugleistung von 210 Watt und einem mehrstufigen Filtersystem fängt das Gerät bis zu 99,99 Prozent aller Staubpartikel ein. Allerdings müsst Ihr Euch auf eine Lautstärke von bis zu 86 dB einstellen, wodurch Ihr besser nicht nach 22 Uhr im Mehrfamilienhaus saugen solltet.

Der Samsung-Akkusauger kommt mit fünf Aufsätzen und passender All-In-One-Station zu Euch nach Hause. / © Samsung / Collage: nextpit

Allerdings ist dies die maximale Lautstärke. Da sich der Samsung-Sauger in vier Stufen einstellen lässt, dürfte dies nur auf den "Jet"-Modus zutreffen. Um den Dreck möglichst gut aufzusaugen, befindet sich an der Vorderseite ein bewegliches Gelenk und insgesamt fünf Aufsätze sind im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls spannend ist die Ladestation, die eine Absaugfunktion besitzt, um den Staub möglichst einfach aus dem Sauger zu bekommen.

Auch das Gewicht von 2,5 kg verspricht, dass Ihr problemlos durch Eure Wohnung flitzen könnt, ohne Euch einen Arm auszukugeln. Die UVP für den Akkusauger liegt normalerweise bei 1.099 Euro. Für kurze Zeit fällt dieser jedoch auf 599 Euro. Auch hier haben wir zwar keinen Allzeit-Bestpreis, allerdings ist kein Händler derzeit günstiger unterwegs.

Samsung GQ50QN90D

Auch zahlreiche Smart-TVs (Kaufberatung) finden sich im Angebot von MediaMarkt. Einer davon ist der Samsung GQ55Q70D. Hierbei handelt es sich um das Modell von 2024 mit einer Bilddiagonale von 50 Zoll. Der QLED-Fernseher arbeitet mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz, wodurch auch schnelle Bewegungen beim Zocken flüssig dargestellt werden. Dank "Motion Xcelerator" werden somit auch VRR-Games mit bis zu 144 Hz in 4K dargestellt.

Dank des "Neo Slim"-Designs passt der Samsung QN90D auf so gut wie jeden Fernsehtisch. / © Samsung

Wie üblich bei aktuellen Fernsehern findet sich auch hier ein 4K AI-Prozessor mit zahlreichen Bildverbesserungstools. Mit an Bord sind unter anderem HDR10+, HDR10+ Adaptive oder Neo Quantum HDR. Dank vier HDMI-Anschlüssen, zwei USB-Ports und drei Antenneneingängen seid Ihr zudem bestens ausgestattet, um gleich mehrere Geräte anzuschließen. Natürlich sind auch Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 und eARC mit an Bord. Durch sein "Neo Slim"-Design passt der QN90D zudem auf so gut wie jeden Fernsehtisch. Alternativ lässt er sich mit einer VESA-Halterung (200 x 200 mm) auch an der Wand befestigen.

Das Beste kommt allerdings bekanntlich zum Schluss. Die 50-Zoll-Variante des QN90D bekommt Ihr bei MediaMarkt jetzt für 999 Euro, statt der UVP von 1.549 Euro. Auch andere Händler kommen an diesen Preis nicht dran. Für 849 Euro gibt es die 43-Zoll-Version. Diesen Preis kann ebenfalls niemand unterbieten. Bei den größeren Modellen ist MediaMarkt jedoch nicht am günstigsten unterwegs. Immerhin: Wenn Ihr einen Samsung-TV bis zum 2. Februar kauft, gibt es noch einmal ordentlich Cashback.

Was bietet MediaMarkt sonst noch?

Bis zum 12. Januar könnt Ihr die Samsung Deal Days* noch wahrnehmen. Habt Ihr in unserer Auswahl noch nicht das passende Angebot gefunden, findet Ihr nachfolgend noch weitere Angebote:

Bei diesen Deals lohnt es sich jedoch, einen Preisvergleich zu machen. Nicht alle Angebote bieten einen Tiefstpreis, sind aber dennoch richtig spannend.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist ein spannendes Gerät für Euch dabei? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel aus einer Kooperation von MediaMarkt und nextpit entstanden. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Kooperation keinen Einfluss.