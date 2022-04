Vacos Babyphone im Hands-On: Taugt die Baby-Cam für 150 Euro?

NEXT PIT TV

Der Baby-Monitor ist auf Amazon mit 4 Sternen bewertet. In unserem Hands-On wollen wir herausfinden, ob wir die Top-Bewertung auch aus professioneller Sicht bestätigen können.

Der Vacos Baby Monitor mit Audio und Kamera kostet bei Amazon 149,99 Euro. Dafür bekommt Ihr einen Monitor samt Steuerung und MicroSD-Steckplatz und eine Kamera. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, braucht Ihr also noch eine Speicherkarte.

Nun passt Ihr das Vacos Babyphone nach Euren Wünschen an und stellt die Funktionen so ein, wie sie für Euer Nutzungsszenario sinnvoll sind.

Die Einrichtung des Babyphones lief im Test reibungslos. Ihr verbindet beide Geräte mit einer Steckdose und beim ersten Start verbinden sich Kamera und Monitor reibungslos per Funk miteinander. Eine WLAN-Verbindung oder gar einen Account müsst Ihr nicht einrichten. Nach dem Auspacken solltet Ihr die Sprache von Englisch auf Deutsch ändern, um die Menüs leichter zu verstehen.

Qualität & Features

Auch wenn wir in der Redaktion kein Baby zum testen hatten, denke ich, dass der Funktionsumfang für junge Eltern sehr praktisch ist. Es gibt Alarmfunktionen für Bewegungen, Geräusche, frei konfigurierbare Schlafzeiten und sogar für die Temperatur im Raum. Darüber hinaus lässt sich die Kamera per Tasten schwenken und neigen, was im Test erfreulich leise und problemlos funktionierte.

Die Kamera könnt Ihr drehen und neigen. / © NextPit

Wollt Ihr Euer Baby noch im Nebenraum beruhigen, könnt Ihr dank Walkie-Talkie-Feature auch Eure Stimme über die Kamera ausgeben. Alternativ gibt's im Menü fünf verschiedene Schlaflieder, die sich leider nicht durch eigene Audiodateien erweitern lassen. Über den MicroSD-Slot lassen sich dafür aber Aufnahmen speichern, die Ihr mit den bereits erwähnten Alarm-Features oder manuell starten könnt.