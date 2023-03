Vodafone-Osteraktion: Jetzt doppeltes Datenvolumen bei CallYa-Tarifen!

Vodafone hat mit der Osteraktion etwas ganz Besonderes für Euch auf Lager. Denn Ihr könnt Euch für kurze Zeit das doppelte Datenvolumen bei den CallYa-Tarifen sichern und zahlt dafür keinen Cent mehr. Wie das genau aussieht und ob sich die Handytarife lohnen, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check am Morgen.

Ihr habt Euch gerade ein neues Smartphone gekauft, aber Euch fehlt der passende Handytarif und lange Laufzeiten sind absolut nicht Euer Ding? Dann sind die CallYa-Tarife von Vodafone eventuell genau das Richtige für Euch. Umso besser also, dass Ihr hier während der Osteraktion das doppelte Datenvolumen für sechs Monate erhaltet, ohne einen Cent mehr zu zahlen.

Bei den CallYa-Tarifen habt Ihr eine Laufzeit von jeweils vier Wochen vor Euch. Um das Datenvolumen und auch die Allnet-Flatrate zu nutzen, zahlt Ihr hier alle 28 Tage eine entsprechende Gebühr. Wollt Ihr nur erreichbar bleiben, könnt Ihr diese Zahlung auch bis zu 15 Monate pausieren. Für alle Prepaid-Tarife gilt zudem, dass Ihr 10 Euro als Startguthaben erhaltet, wenn Ihr Eure Rufnummer vom alten Anbieter mitbringt. Außerdem habt Ihr hier die Möglichkeit, das 5G-Netz von Vodafone zu verwenden.

Die Osterdeals im Überblick

Im Angebot befinden sich die meisten Prepaid-Tarife des Anbieters. So surft Ihr mit maximal 500 MBit/s durch das Vodafone-Netz und könnt auch nach Ablauf des erhöhten Datenvolumens weiterhin 5G nutzen. Die Tarife laufen jeweils vier Wochen und Ihr zahlt einen festen Betrag, um sie nutzen zu können, was an die Postpaid-Tarifoptionen erinnert. Auch wenn der Betrag zu Beginn des Abrechnungszyklus abgebucht wird, sprechen wir hier von einem gewöhnlichen Prepaid-Tarif. Vodafone erlässt Euch zudem derzeit den Anschlusspreis.

CallYa-Übersicht Eigenschaft CallYa Start CallYa Allnet S CallYa Allnet M CallYa Digital Datenvolumen 2 GB für 6 Monate, anschließend 1 GB 6 GB für 6 Monate, anschließend 3 GB 12 GB für 6 Monate, anschließend 6 GB 30 GB für 6 Monate, anschließend 1 GB Bandbreite max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s 5G Ja Ja Ja Ja Laufzeit 4 Wochen 4 Wochen 4 Wochen 4 Wochen Kosten (alle 4 Wochen) 4,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 20,00 Euro Anschlussgebühr entfällt entfällt entfällt entfällt Wechselbonus 10,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro Gesamtkosten (nach 6 Monaten) 19,94 Euro 49,94 Euro 79,94 Euro 110,00 Euro Zur Aktion*

Um Euch einen genaueren Überblick zu verschaffen, haben wir die Gesamtkosten nach Ablauf des erhöhten Datenvolumens errechnet. Mit dem Wechselbonus zahlt Ihr also für den CallYa Start gerade einmal 19,94 Euro nach Ablauf der Aktion. Und auch mit dem CallYa Digital erhaltet Ihr 30 GB Datenvolumen für gerade einmal 110 Euro nach sechs Monaten.

Seid Ihr also gegen lange Laufzeiten und möchtet einen Prepaid-Tarif mit sattem Datenvolumen, seid Ihr mit der Osteraktion gut beraten. Auch wenn Ihr hier ein fixes Datenvolumen zur Verfügung habt, könnt Ihr natürlich weiterhin verschiedene Datenpakete nachbuchen. Wie die Kosten hier aussehen, entnehmt Ihr am besten der Prepaid-Preisliste von Vodafone.

Was haltet Ihr von der Aktion? Sind die CallYa-Angebote eine spannende Alternative zu "klassischen" Prepaid-Tarifen für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!