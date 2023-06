Apple Vision Pro: Deutschland erhält Developer-Lab zum Testen der MR/VR-Brille

Wie Apple bekannt gibt, hat man nun für Entwickler:innen das visionOS Software Development Kit (SDK) freigegeben. Damit ist der Wettstreit um die beste Mixed-Reality-Anwendung für die Apple Vision Pro eröffnet. Egal, ob auf dem Gebiet der Medizin, Produktivität, dem Design oder gar auf dem Gaming-Sektor – das Apple-Vision-Pro-Headset hat eine Tür für eine völlig neue Klasse von Spatial-Computing und immersiven 3D-Inhalten aufgestoßen.

Apple Vision Pro definiert neu, was auf einer Computerplattform möglich ist. Entwickler können mit der Entwicklung von visionOS-Apps mithilfe der leistungsstarken Frameworks beginnen, die sie bereits kennen, und ihre Entwicklung mit neuen innovativen Tools und Technologien wie Reality Composer Pro noch weiter vorantreiben, um völlig neue Erfahrungen für ihre Benutzer zu entwerfen. Durch die Nutzung des Raums um den Benutzer herum eröffnet Spatial Computing unseren Entwicklern neue Möglichkeiten und ermöglicht es ihnen, sich neue Wege auszudenken, um ihren Benutzern zu helfen, Kontakte zu knüpfen, produktiv zu sein und neue Arten der Unterhaltung zu genießen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was sich unsere Entwickler-Community ausdenkt, so Susan Prescott, Vizepräsidentin von Apple für weltweite Entwicklerbeziehungen.