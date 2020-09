Von der Watch gelernt: Apple beschreibt neuartigen Schutz für das iPhone

Im Gegensatz zur aktuellen Apple Watch könnte das System in Zukunft also möglicherweise automatisch funktionieren. Die sogenannte Wassersperre der Smartwatch muss derzeit noch manuell aktiviert werden. Bei der Deaktivierung wird vorhandenes Wasser ausgestoßen.

Im ersten Patent erklärt Apple, dass die Funktionen eines Geräts unter eingedrungenen Flüssigkeiten leiden könnten. Es müsse also ein System her, welches diese möglichst effizient aus dem Gehäuse entfernt. Wie bei der Apple Watch beschreibt Apple den Einsatz eines kleinen Lautsprechers, dessen Schwingungen genau dabei helfen sollen.

In der Apple Watch Series 2 präsentierte Apple erstmals eine Funktion, welche es ermöglicht, eingedrungenes Wasser aus den Öffnungen der Smartwatch zu entfernen. In gleich zwei Patenten beschreiben die Ingenieure die Lösungen, die in Zukunft auch im Smartphone zum Einsatz kommen könnten.

Diese Slow-Motion-Aufnahmen zeigen, wie die Wassersperre in der aktuellen Apple Watch funktioniert:

Verbesserte Wassersperre für zukünftige Geräte

Apples Ingenieure gehen aber noch einen Schritt weiter und beschreiben in einem zweiten Patent unter anderem weitere Möglichkeiten, wie sie Wasser aus dem Gehäuse entfernen könnten.

So könnte neben einem Lautsprecher auch ein kleines Heizelement zum Einsatz kommen. Durch ein Erhitzen auf mehr als 100 Grad können Flüssigkeiten in der extrem kleinen Kammer in Gase verwandelt werden. Wasser wird in diesem Fall also nicht herausgestoßen, sondern es verdunstet im Gerät.

Wie üblich bedeuteten derartige Patente nicht zwangsläufig, dass die Techniken wirklich in der gezeigten Form ihren Weg in ein reales Produkt finden werden.