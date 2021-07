Na endlich! WhatsApp behebt bald größtes Problem mit dem Foto-Versand

Bald könnt Ihr WhatsApp endlich auch für den Versand Eurer Urlaubsfotos nutzen! Denn der Messenger liefert in einer der nächsten Version ein Menü nach, mit dem Ihr die Komprimierung beim Bildversand regulieren könnt. Aktuell dreht WhatsApp Eure Fotos nämlich ziemlich durch den Fleischwolf, wenn Ihr sie in Gruppen oder an Kontakte schickt.

WhatsApp wird Euch bald Einstellungen zur Foto-Komprimierung liefern

Aktuell werden Fotos von Eurem Smartphone beim Versand stark komprimiert

Laut WABetainfo soll das Feature in Version 2.21.14.16 kommen