OnePlus Nord 2 5G kommt bald: Launch-Termin bekanntgegeben

OnePlus hat ein Launch-Event für das OnePlus Nord 2 5G angekündigt! Das neue Mittelklasse-Handy wird demnach am 22. Juli um 16 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Neben dem Termin verriet OnePlus auch weitere Details zum Handy.

"Das OnePlus Nord 2 5G ist ein komplettes Upgrade des ersten OnePlus Nord, von der Kamera über die Leistung bis hin zum Laden sowie dem neuen KI-fokussierten Dimensity 1200-AI SoC. Wir sind zuversichtlich, dass es das zuverlässige, schnelle und reibungslose OnePlus-Erlebnis liefert, das Ihr liebt, und der 'Never Settle'-Philosophie gerecht wird", versprach OnePlus-CEO Pete Lau in seinem Blog-Post am Donnerstag, 8. Juli.

OnePlus hatte am Mittwoch, 7. Juli, bereits bestätigt, dass sein kommendes Mittelklasse-Smartphone mit dem MediaTek Dimensity 1200-AI SoC, einem High-End-Mobilprozessor, ausgestattet sein wird. Dieser SoC soll bemerkenswerte Verbesserungen bei der KI-Verarbeitung für Foto-, Bildschirm- und Spieleleistung bringen.

Gute Nachrichten nach einer komplizierten ersten Hälfte des Jahres 2021

Weitere offizielle Informationen zum Datenblatt des OnePlus Nord 2 sind bisher nicht bekannt. Aber Leaks sind natürlich schon im Umlauf und prophezeien, dass das Smartphone ein 90Hz-Amoled-Display, ein Triple-50-MP-Kameramodul und einen 4500-mAh-Akku haben wird.

Das OnePlus Nord 2 5G ist auch das erste Smartphone, das OnePlus nach der Ankündigung der Fusion ("Annäherung") mit Oppo auf den Markt bringt. Eine Fusion, die von einem Teil der Technikwelt und der Fachpresse eher schlecht aufgenommen wurde, da sie einen Mangel an Unabhängigkeit der Marke und damit einen Mangel an Originalität ihrer Produkte im Vergleich zum Katalog der Muttergesellschaft Oppo befürchteten.

Der Beginn des Jahres 2021 war für OnePlus tatsächlich echt kompliziert, was das Image und die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Noch vor kurzem musste der Hersteller zugeben, dass er die Leistung des OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro gedrosselt hat. Angesichts der Vorwürfe der Benchmark-Manipulation sprach OnePlus lieber über Optimierungen, um den Akku seiner Telefone zu schonen.

Ein erfolgreicher Start des OnePlus Nord 2 5G könnte es OnePlus also erlauben, die jüngsten Plagegeister ein wenig hinter sich zu lassen.