Umfrage der Woche: Ist OnePlus wirklich noch unabhängig von Oppo?

So wenig überraschend die Ankündigung dieser "Annäherung" auch ist, hat sie doch für viel Gesprächsstoff in der Tech-Community gesorgt. Die allmähliche "Oppoisierung" von OnePlus ist kein neues Phänomen, und es wäre ohnehin nichts Neues, dass eine Untermarke vom Mutterkonzern aufgesogen würde. Vor allem, wenn diese Untermarke beginnt, mit dem Katalog der Muttermarke zu konkurrieren und ihn zu kannibalisieren.

Was mich allerdings stutzig macht ist, dass OnePlus und Oppo immer von einer beidseitigen Sache sprechen. Die Zusammenarbeit sei ein Geben und Nehmen, sie sei symmetrisch und wechselseitig.

Ist OnePlus' Unabhängigkeit nur Schein, um das Gesicht zu wahren?

Autonomie und Unabhängigkeit sind zwei verschiedene Dinge! In seinem Statement, in dem er dieses berühmte "neue Projekt" für OnePlus ankündigte, versicherte OnePlus-CEO Pete Lau (der auch die Produktstrategie von Oppo leitet), dass das Unternehmen "weiterhin unabhängig agiere und sich darauf konzentriere, die bestmöglichen Produkte und Erfahrungen zu bieten, so wie [OnePlus] es immer getan habe."

Während wir nicht wirklich wissen, was diese Fusion mit sich bringt, erklärte Pete Lau, dass sie zum Beispiel helfen könnte, den Rollout von Software-Updates zu beschleunigen. Wir wissen bereits, dass OnePlus die Infrastruktur von Oppo für Forschung und Entwicklung und für seine Produktionslinien nutzt. Was bleibt als OnePlus' Reservat übrig? Der kreative Prozess? Der After-Sales-Service?

Glaubt Ihr an die zukünftige Unabhängigkeit OnePlus'? Ja

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

OppoPlus: Das Risiko von Rebranding-Produkten

Es ist ein in der Vergangenheit oft übertriebener Vorwurf, der OnePlus seit langem gemacht wird: Manche Smartphones sehen tatsächlich zu sehr nach bereits existierenden Oppo-Modellen aus. Das neueste, das OnePlus Nord N100, ist sogar eine Quasi-Kopie des Oppo A53.

Daher befürchten einige, dass diese Verbindung zu einer Flut von Oppo-Smartphones führen wird, die einfach als OnePlus-Modelle umbenannt werden. Das Aufrechthalten des Markenimages ist irrelevant, zumindest für die Verbraucher. Originalprodukte sind für das Fortbestehen der Marke notwendig.

In einem Interview, das ich mit dem Leiter der OnePlus-Strategie in Europa führte, erklärte er, dass die 2 Säulen der Unabhängigkeit von OnePlus gegenüber Oppo die Software, also OxygenOS und die OnePlus-Community seien.

Aber der Software-Teil, in diesem Fall OxygenOS 11, hat sich bereits mit einem Teil der Community verkracht, gerade weil es sich vom Android-Stock-Geist entfernt hat, der bei OnePlus traditionell respektiert wird. Wird die Annäherung mit Oppo "um schnellere Updates anzubieten" auch eine Annäherung zwischen OxygenOS und ColorOS beinhalten?

OnePlus hat zwar versprochen, dass seine Smartphones auch in Europa mit OxygenOS laufen werden. In China hat der Hersteller aber bereits sein eigenes HydrogenOS-Overlay zugunsten von ColorOS aufgegeben.

Wird OnePlus seine Unabhängigkeit soweit behalten, dass sie eigene Produkte anbieten? Ja

Nein

Weiß nicht (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Sollte es OnePlus überhaupt noch geben?

"Was kümmert uns das überhaupt?", könntet Ihr nun erwidern. Und Ihr hättet Recht! Schließlich ist es ziemlich dumm, sich um die Zukunft eines rein profitorientierten Privatunternehmens zu sorgen.

So sehr ich auch ein Fan von OnePlus bin, so sehr bin ich mir bewusst, dass Carl Pei und Pete Lau nicht eines schönen Morgens im Dezember 2013 aufgewacht sind, um eine faire Smartphone-Marke zu schaffen und den Markt zu moralisieren, indem sie Technologie für alle zugänglich machen. Nein, die primäre Motivation ist und bleibt das Geld.

Das gilt für ein Unternehmen, aber auch für uns Verbraucher. Sollte ich als Homo Oeconomicus, getrieben von meinen persönlichen Interessen, an einer bestimmten Marke hängen? Sollte mich die Sorge umtreiben, dass ein Unternehmen, dessen Produkte und / oder Dienstleistungen ich geschätzt habe, bald verschwindet?

Persönlich würde ich "Nein" sagen. Ich hänge mehr aus Bequemlichkeit als aus Sentimentalität an OnePlus. Wenn OnePlus verschwinden würde, wäre ich verärgert, weil ich dann in das Ökosystem und den Produktkatalog einer anderen Marke investieren müsste, mit der ich weniger vertraut bin und die vielleicht auch teurer ist.

Aber nach ein paar Monaten werde ich darüber hinwegkommen. Ich habe keine emotionale Bindung zu dieser Marke. Was ist mit Euch?

Ist es für Euch wichtig, dass OnePlus am Leben bleibt? Ja, ich möchte nicht, dass OnePlus verschwindet!

Nein, es ist mir egal.

Da bin ich neutral. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

So viel zur Umfrage der Woche, in der es um die Unabhängigkeit von OnePlus von der Übernahme durch Oppo ging. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgemacht und ihre Meinung in den Kommentaren kundgetan haben. Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende und sehe Euch am Montag, um die Ergebnisse und meine Analyse zu besprechen.