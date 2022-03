WhatsApp Web sicherer machen: Neues Tool gegen QR-Phishing

Meta/Facebook hat in aller Stille eine Browsererweiterung für WhatsApp Web veröffentlicht. Diese soll die Web-Version des beliebten Messengers sicherer machen. NextPit verrät Euch, wie Ihr das Tool verwenden könnt, um zu verhindern, dass Fremde den QR-Code für die Anmeldung manipulieren.

Wie funktioniert das Tool?

Die Erweiterung mit dem Namen Code Verify prüft, einfach ausgedrückt, ob der QR-Code, der zur Anmeldung im Browser angezeigt wird, nicht manipuliert wurde. Nicht nur der QR-Code, sondern die gesamte Seite wird überprüft. Wenn die Erweiterung nicht garantieren kann, dass die Seite legitim ist, zeigt sie eine Warnung in der Symbolleiste des Browsers an.

Die Erweiterung ist quelloffen und steht unter der MIT-Lizenz, und es gibt derzeit Versionen für Chrome, Edge und Firefox.

Code Verify warnt, wenn die WhatsApp-Webseite manipuliert wurde / © Meta

Wie verwendet man Code Verify für WhatsApp Web?

Der erste Schritt ist die Installation der Browsererweiterung, die für diese Browser verfügbar ist:

Wenn Ihr WhatsApp Web in einem privaten Tab verwendet, denkt daran, die Erweiterung für den Datenschutzmodus zu aktivieren. Code Verify ist in der Symbolleiste durch ein einfaches</>-Symbol zu finden.

Das rote Symbol bedeutet, dass die Seite durch einen Dritten oder eine Erweiterung verändert wurde / © NextPit

Wenn Ihr WhatsApp Web das nächste Mal öffnet, erscheint das Symbol in grün oder rot, was bedeutet, dass die Seite in Ordnung bzw. verdächtig ist.

Da jede Änderung an der Seite von Code Verify erkannt wird, können sogar Browser-Erweiterungen wie Werbeblocker die Warnung auslösen. In diesem Fall könnt Ihr versuchen, die Erweiterung für die WhatsApp-Seite zu deaktivieren, indem Ihr die Einstellungen des Browsers aufruft.

Kennt Ihr Code Verify? Beruhigt Euch diese Erweiterung – oder habt Ihr noch nie darüber nachgedacht, dass jemand versuchen könnte, Euer WhatsApp-Konto zu kapern? Teilt mir Eure Gedanken in den Kommentaren unten mit.