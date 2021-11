Xiaomi 12X geleakt: Bringt Xiaomi ein kompaktes Flaggschiff?

Es hält sich hartnäckig, dass Xiaomi seine 12er-Reihe um das Xiaomi 12 bereits im Dezember 2021 präsentieren wird. Ein brandneues Gerücht erwähnt nun das Xiaomi 12X als eine kompaktere und auch technisch abgespeckte Alternative zu den Spitzenmodellen der Reihe wie dem Xiaomi 12 Ultra Enhanced.

Aktuell wissen wir noch nicht, wie viele Modelle die 12er-Reihe tatsächlich umfassen wird und wie viele davon bereits im Dezember zu sehen sein werden. Aber dank des polnischen Leakers Kacper Skrzypek wissen wir jetzt zumindest schon mal von der Existenz des Xiaomi 12X mit der Modellnummer 2112123AG. Laut Android Authority weist die Endung dabei auf eine globale Version hin.

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080x2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB